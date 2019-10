Možete li zamisliti da vam vožnja javnim prijevozom od Trogira do centra Splita traje oko 40 minuta? Vjerojatno ste na prvu pomislili kako se radi o nekoj šali, no, od današnjeg dana to je potpuno istinita vijest.

Razloga za zadovoljstvo trebali bi imati stanovnici Radovanova grada, ali i njihovi gosti, kojima će se uvođenjem ove integrirane autobusno-željezničke linije putovanje od Trogira do Splita, s dosadašnjih sat i pol, a ljeti čak i dva sata, smanjiti na samo 40 minuta.

Nova linija, koja od danas obuhvaća i područje Trogira, funkcionirat će tako da će "Prometovi" autobusi voziti od Trogira preko zračne luke u Resniku do željezničke postaje u Kaštel Starom, odakle će putnici prelaziti u vlakove i putovati dalje, sa zaustavljanjima na svim željezničkim stanicama kroz Kaštela i Solin, pa sve do glavnog splitskog kolodvora.

– Ovo se tribalo uvest davnih dana. Onome ko se sitija ovoga triba čestitat, jer čin se sitin vožnje "tridesetsedmon", padne mi mrak na oči. Ljeti ta vožnja zna trajat i po dvi ure, u busu čovik na čoviku, ovaj smrdi, ovaj te gazi po nogama, ovaj se gura. Ma užas jedan. A i sve više je turista u busevima. Pogledaj sad ovo, za čas smo od kolodvora u Trogiru došli do željeznice u Kaštel Starome, pribacili se u lipi klimatizirani vlak i u tren stigli do Splita – oduševljeno će Maja iz Trogira, buduća korisnica ove autobusno-željezničke linije, koja se tijekom današnje prve promotivne vožnje vozila od Trogira do Splita.

Među putnicima su bili i Miroslav Delić, direktor splitske prijevozničke tvrtke, kao i Ante Piteša, predsjednik Gradskog vijeća Trogira. Autobusi će voziti u skladu s dolaskom i odlaskom vlakova, a za početak, najavljuje prvi čovjek "Prometa", bit će po devet polazaka u oba smjera.

– Integriranu liniju, koja je funkcionirala od kolovoza i to na relaciji zračna luka – Kaštel Stari, uglavnom su koristili turisti. No, uvođenjem ove linije ciljamo i na domaće stanovnike, kako bi im omogućili jednostavniji dolazak do centra Splita. Rezultati će biti vidljivi u frekventnim terminima kada đaci idu u školu, a dosta ljudi na posao. Svi oni koji imaju naše pokazne karte ili kupuju kartu u autobusu, moći će ih koristiti i u vlaku, a putnici koji iz Trogira dođu do vlaka neće čekati njegov polazak. Usklađeni su termini polazaka, a ako se slučajno na putu prema vlaku dogodi neka nenadana situacija, odnosno gužva, naš vozač ima broj prometnika u vlaku kojega obavještava da nekoliko minuta pričeka putnike. Vjerujem kako će ova linija imati svijetlu budućnost, kao što to ima kaštelanska linija broj 2, koju smo prebacili na Magistralu, što se pokazalo kao pun pogodak. Dovoljno je da vam kažem kako ponekad na tu liniju moramo poslati zglobni autobus – kazao nam je direktor Delić, pozivajući stanovnike Trogira da koriste ovu integriranu liniju koja će im znatno skratiti putovanje.

Uvođenjem ove linije znatnu korist imat će i građani Kaštela jer im se povećava broj vlakova koji idu u pravcu Splita, ali i oni koji idu put Trogira. U vlak se mogu ukrcati na bilo kojoj stanici kroz Kaštela, doći do Kaštel Starog i od tamo autobusnom linijom odmah po izlasku iz vlaka, krenuti prema Trogirskom kolodvoru.

Takvoga je mišljenja i Kaštelanin Ante, koji radi u jednom trogirskom kafiću, i do sada je morao klipsati "pjehe" do stare kaštelanske ceste i autobusom broj 37 do Trogira.

– Od sada ću koristiti ovaj autobus, ovo je odlična stvar. Ima puno ljudi koji su poslom vezani za Trogir, a ne moram govoriti o ljetnim gužvama, ali i skupom parkiranju u tom gradu. Ovako se ukrcam u ovaj novi bus i za čas dođem do Trogira – veli nam konobar Ante.

Da sve više putnika, posebno u frekventnim terminima, koristi vlak, potvrđuje nam i kondukter Ivan Šerić, koji nas je dočekao pred vlakom u koji smo u Kaštel Starom ušli po dolasku iz Trogira.

– Učenici i ljudi koji putuju na posao u Split najviše koriste ove naše linije. Vjerujem kako će se uvođenjem ove linije iz Trogira vlakovi još bolje popunjavati. Ljudi jednostavno moraju steći naviku i kulturu korištenja javnog prijevoza, bilo da se radi o vlaku ili autobusu. To je, primjerice, u Zagrebu posve normalna stvar – kaže nam Ivan.

Uvođenjem dodatnih vlakova do Kaštel Starog bit će uveden novi integrirani tarifni model. Pojedinačne i papirnate pokazne karte "Prometa" vrijedit će u vlakovima na relaciji Kaštel Stari – Split i obrnuto, a karte HŽ Putničkog prijevoza vrijedit će u 1., 2. i 3. zoni autobusnog prijevoza na širem splitskom području. Uz prodajna mjesta "Prometa", karte za 1., 2., 3. i 4. zonu autobusnog prijevoza moći će se kupiti i na željezničkom kolodvoru Split.

Nova linija prometuje od Trogira do stanice Pantan, potom do Zračne luke Split, Resnika, a u Kaštel Štafiliću se Škabrnjskom ulicom penje na magistralu, odakle ide do željezničke stanice u Kaštel Stari.

Direktor Delić nam kaže kako razmišljaju da linija ide starom kaštelanskom cestom sve do Kaštel Starog, odakle bi autobus išao do željezničke postaje.

– To su solucije o kojima razmišljamo, a promjena trase ovisit će o potrebama putnika koje osluškujemo. Sve se može dogovoriti i korigirati, pa tako i trasa ove linije – veli Delić.

Predsjednik trogirskoga Gradskog vijeća Ante Piteša ne voli davati prognoze unaprijed, no vjeruje kako će putnici prepoznati korist ove linije.

– Putovanje je dosta kraće, kombinacija je jako dobra, a još bi bolja bila da se uspostavi i luka na području ispod aerodroma. Teško je donositi zaključke hoće li ovo zaživiti, ali vi mediji imate veliku ulogu kako bi animirali građane da krenu koristiti ovaj način putovanja – kaže Piteša, navodeći kako bi se autobusni kolodvor iz centra Trogira trebalo izmjestiti na tzv. Nasip, pored nove crkve koja će uskoro otvoriti svoja vrata vjernicima.

U moru ovih dobrih vijesti je i jedna loša, a to je da će ova organizacija integriranog prijevoza vrijediti samo do 14. prosinca 2019. godine.

No, o tome će odlučiti sami putnici.

Ako se pokaže zainteresiranost i potrebe putnika te opravdanost linije, nadležni u "Prometu" i HŽ Putničkom prijevozu donijet će nove odluke, i u korist građana i samih tvrtki, a sve termine polazaka autobusa, kako iz pravca Trogira tako i iz smjera Splita možete pronaći na stranicama splitskog "Prometa".