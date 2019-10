Ljeto nam se vratilo! Obišli smo plaže po Dalmaciji, od Zadra do Dubrovnika i ostali u šoku viđenim: ekipa kao da je sredina kolovoza, more puno kupača; Pogledajte veliku fotogaleriju

Ljeto još nije kalendarski ni blizu, dapače, ne može biti mnogo udaljenije od ovog sadašnjeg trenutka. No temperature su se danas, tome u inat, u čitavoj Dalmaciji penjale i do 26 stupnjeva Celzijevih, a DHMZ javlja kako je i more većinom na ugodnih 21.

Može se zaključiti samo jedno - ljeto nam se vratilo!

Barem će to vrijediti ovoga sunčanoga tjedna. Kiše koje su nas okupale krajem rujna, po svemu sudeći, nisu poremetile stanje na plažama na našoj obali. Danas one vrve kupačima, ekipa je spremna za sunčanje i uživanje u ljetnim radostima kao da je sredina kolovoza.

Naši su fotoreporteri obišli plaže diljem Dalmacije, a ono što su zabilježili prava je idilična ljetna slika. Parovi i obitelji s djecom, zgodne žene i muškarci u potrazi za obnovljenim tenom od sunca, penzioneri i oni koji su samo došli na svježem zraku čitati knjigu i uživati u miru... Dalmatinci koje je dopala večernja smjena na poslu jutro definitivno nisu proveli u četiri kućna zida.

Na zadarskim Kolovarama bilo je nešto oblačnije nego u Šibeniku gdje smo se gotovo šokirali količinom kupača. Gradske plaže Rezalište i Banj vrve ljubiteljima babljeg ljeta koji hvataju posljednja ovogodišnja "toćavanja".

Nešto južnije, u Splitu, Bačvice su bile već standardno pune - pijesku nisu odoljela djeca, ali ni oni stariji koji nisu samo pili kavu u suncu. Mogli su se i oni najzimogrozniji okupati, toliko je danas bilo vruće...

I u Makarskoj i Dubrovniku su visoke temperature izmamile ljude na kupanje. Ne, ne čini vam se, na ovoj plaži u Gradu gotovo da je - gužva.