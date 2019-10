Uzavrela atmosfera na Braču zbog poslovnih problema komunalne tvrtke: 'Voda ne smije poskupjeti, a direktor 'Vodovoda' mora otići!'

Siniša Marović (HDZ), načelnik općine Postira: Nemam komentara

Supetarska gradonačelnica Ivana Marković (SDP) uputila je na adrese sedam bračkih općinskih čelnika dopis s prijedlogom i preporukom da, zbog nagomilanih problema u "Vodovodu Brač", razriješe svoje predstavnike u Skupštini te tvrtke i istodobno na ta mjesta imenuju sebe kao izvorne članove.

– Smatram kako sadašnji saziv Skupštine nije u stanju uhvatiti se u koštac s naraslim problemima, a "Vodovod Brač" je tvrtka od strateškog interesa za cijeli otok. Grad Supetar neće podržati reizbor sadašnjeg direktora tvrtke (Tonči Trutanić, imenovan u doba HDZ-ove prevlasti na škoju, op.ur.), nego smatra da je nužna promjena Uprave – istaknula je Marković, te dodala:

– Skupština tvrtke mora zauzeti stav oko analize revizije poslovanja "Vodovoda Brač" i raspraviti o cijeni vode na otoku, kao i problematiku završetka izgradnje nove upravne zgrade, jer o njoj ovisi i izgradnja nove zgrade osnovne škole u Supetru. Na mjestu sadašnje upravne zgrade komunalnog poduzeća trebala bi se graditi nova osmoljetka.

Prema njezinim riječima, Uprava "Vodovoda Brač" na lipanjskoj sjednici Skupštine je prezentirala lošu financijsku situaciju, a radi poboljšanja poslovanja i za dovršetak nove zgrade predloženo je poskupljenje vode, što nije prihvaćeno.

– Nije korektno da se taj teret prebaci na građane i gospodarstvenike, a da se prije toga racionalizacijom poslovanja "Vodovoda" ne pokušaju pronaći uštede unutar poduzeća. Novac ili barem dio sredstava potrebnih za dovršetak zgrade može potražiti i u varijanti iznajmljivanja ili prodaje dijela zgrade. Uprava također treba dati odgovor na pitanje odakle velika razlika u cijeni projekta u prvom i drugom natječaju, zbog čega je obustavljena daljnja izgradnja objekta – naglasila je supetarska čelnica.

Skupštinom "Vodovoda Brač" predsjeda Fani Bojanić (predstavnica Općine Selca), a članovi su Branko Jakovljević (Grad Supetar), Boris Škrbić (Općina Bol), Joško Krželj (Općina Milna), Stjepan Dubravčić (Općina Nerežišća), Ivica Vlahović (Općina Postira), Stjepan Kusanović (Općina Pučišća) i Zdenko Tonšić (Općina Sutivan).

Među bračkim lokalnim čelnicima proveli smo svojevrsnu malu anketu kako bismo čuli njihove stavove prema dopisu koji im je upućen iz Supetra. Marino Kaštelan (HDZ), pučiški načelnik, slaže se da ima "problema i izazova u 'Vodovodu Brač' te da ih treba rješavati".

– S predstavnikom u Skupštini te tvrtke imam svakodnevnu dobru komunikaciju i puno povjerenje da će dosljedno zastupati interese naše općine. Zahtjev o povećanju cijene vode nisam doživio kao ucjenu, nego kao prijedlog. Uvažili smo prijedlog Grada Supetra da se sredstva za dovršetak izgradnje zgrade pokušaju iznaći na drugi način, ako takav postoji, a bili smo suglasni i oko potrebe da se naruči analiza poslovanja Društva.

Što se tiče izbora ili reizbora direktora, o tome treba raspravljati nakon što završi natječaj koji je u tijeku. Stav Grada Supetra po tom pitanju primam na znanje i potpuno ga uvažavam, makar se radilo i o ucjeni tipa "bilo tko samo Trutanić ne" – kazao je Kaštelan.

Frane Lozić (SDP), načelnik Milne, također je zadovoljan radom predstavnika Općine u Skupštini "Vodovoda".

– Smatram da tu nisu potrebne promjene. Podržavam stav supetarske gradonačelnice da se izgradnja nove zgrade koja je upala u probleme, i to ne krivnjom bračkih lokalnih vlasti, ne može nastaviti usporedno s povećanjem cijene vode jer bi to značilo dodatni atak na standard građana i poslovanje tvrtki. Dakle, treba tražiti drukčija rješenja, a ona zasigurno postoje. Bilo bi najbolje kada bi se oko ključnih odluka mogao postići konsenzus.

Ranko Blažević (nezavisni), načelnik Sutivana:

– Moram istaknuti kako je "Vodovod Hvar" prijavom na EU-ove fondove priskrbio svojem otoku čak 300 milijuna kuna i na taj način riješio mnoge probleme. Pitam se što je za to vrijeme radilo vodstvo bračkog "Vodovoda". S druge strane, naša komunalna tvrtka vidi rješenje svojih problema u povećanju cijene vode, a to je najlakše. Smatram da je Uprava podbacila. Budući da uskoro predstoji preustroj vodoopskrbnih tvrtki, zalagat ćemo se da "Vodovod Brač" zadrži svoje sjedište na otoku, ali pod pretpostavkom da se izmijeni poslovodstvo. Ako se to ne dogodi, uvjereni smo da bi rukovođenje bračkim "Vodovodom" bilo kvalitetnije ako se pripoji Omišu, kao što je i predloženo.