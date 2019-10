Uređuju se apokaliptične prometnice do splitske zračne luke: kroz Kaštela se više neće voziti 'cestom smrti', evo što će se sve sanirati od Gomilice do Štafilića

Deset milijuna kuna procijenjena je vrijednost projekta rekonstrukcije državne ceste ispred Zračne luke Split u dužini od 500 metara

Premda je u sklopu izgradnje kanalizacijskog sustava većim dijelom rekonstruirana stara kaštelanska cesta, ostali su problemi sa izgradnjom neuređenih nogostupa, uglavnom na južnom dijelu prometnice zbog kojih je znatno ugrožena sigurnost pješaka.

Da se stvari ipak miču s mrtve točke, svjedoče i radovi na izgradnji južnog dijela nogostupa u Kaštel Gomilici, na dionici od Prilaza Giričiću do raskrižja s Obalom kralja Tomislava, odnosno od dječjeg vrtića do raskrižja s ulicom prema vatrogasnom domu, no trn u oku zasigurno ostaje dionica ceste na Resniku - u pravcu prema Zračnoj luci koja je, malo je reći, u katastrofalnom stanju.

Osim što pruža neugodnu sliku, posebno strancu koji dođe na kaštelanski aerodrom, ta dionica koja je u vlasništvu Hrvatskih cesta iznimno je opasna prometnica.

- Trebalo je vremena jer osim projektiranja tu je bio i zahtjevan zadatak dogovora s vlasnicima privatnih zemljišta i uređenje imovinsko-pravnih odnosa, no kada ovaj dio nogostupa završimo, uglavnom ćemo moći zaključiti temu nogostupa u Kaštel Gomilici jer smo prije nekoliko godina uredili nogostup od osnovne škole prema središtu mjesta, a nedavno i dio zapadnije od ovog koji sad uređujemo.

Nakon Gomilice slijedi uređenje nogostupa u Kaštel Kambelovcu, za što je u tijeku izrada dokumentacije te pregovori i dogovori s vlasnicima zemljišta i uglavnom se radi na principu da se vlasnici odreknu manjeg dijela zemljišta, a Grad im zauzvrat izgradi i uredi potporne zidove, čime se smanjuje trošak svim zainteresiranim stranama. Što se tiče područja Lukšića i Donjih Kaštela, većina nogostupa na južnoj strani prometnice je uređena.

No, i na tom području postoje manji segmenti neuređenih nogostupa pa imamo one famozne pješačke prijelaze "koji vode nigdje" u Lukšiću, ali isti postupak kao i u Gomilici i Kambelovcu, odnosno pregovore s vlasnicima započeli smo i za te dionice – kazao je na temu nogostupa gradonačelnik Denis Ivanović, napomenuvši da je u Kaštelima jedan od najvećih problema prometnica i nogostupi od dijela Kaštel Štafilića do zračne luke, što je u nadležnosti Hrvatskih cesta.

Međutim, kako doznajemo i taj bi se problem trebao riješiti jer su u Zračnoj luci Split po punomoći Hrvatskih cesta i Grada Kaštela ishodili građevinsku dozvolu za rekonstrukciju državne ceste D-409 ispred Zračne luke Split i rekonstrukciju Puta Divulja s kojega se ulazi na novi autobusni kolodvor i novo parkiralište od oko tisuću parkirnim mjesta, koji su također izgrađeni u sklopu investicije izgradnje novog putničkog terminala.

- Državna cesta D-409 će se rekonstruirati u dužini od oko 500 metara, s tim da rekonstrukcija uključuje i izgradnju rotora na spoju te ceste s Putom Divulja te izgradnju odvojka prema Resniku. Procijenjena vrijednost investicije je oko 10 milijuna kuna, a raspisivanje natječaja za odabir izvođača radova očekujemo do kraja godine, nakon toga se nadamo i brzom početku radova. Rekonstrukcijom će se, dakle, dobiti odvojci prema Zračnoj luci, uređeni nogostupi, autobusna stajališta i protok rotorom bez semafora, što će se uklopiti u pozitivne efekte postignute izgradnjom pješačkog nathodnika između nove zgrade i novog autobusnog kolodvora. Tek ćemo tako rekonstruiranom cestom smatrati da je cijeli ovaj projekt završen - naglašava direktor aerodroma Lukša Novak.

Budući da Zračna luka Split i u sljedećim godinama očekuje porast prometa putnika i ispunjenje kapaciteta od pet milijuna putnika, nove prometnice u njezinoj neposrednoj blizini vape za obnovom i potpunom rekonstrukcijom.