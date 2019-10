Vrijeme je da potražite duge rukave! Bura nas je već razdrmala, a evo pada i snijeg na Dinari! 

Promjena vremena u noći sa srijede na četvrtak donijela nam je osjetno zahlađenje s padom temperature.

Dok je u primorskim dijelovima umjerena do jaka bura rastjerala kišne oblake tijekom dana, na višim nadmorskim visinama pojavile su se prve snježne pahulje.

Tako je tijekom četvrtka ujutro na Zavižanu na nadmorskoj visini od 1.594 metara izmjerena temperatura od minus 1, a počeo je padati i snijeg. Isti slučaj bio je i na Dinari gdje su Meteo kamere snimile susnježicu oko planinarskog skloništa Pume na 1630 metara nadmorske visine.

I vrhovi susjednih država su zabijelili poput Kredarice u Sloveniji i Bjelašnice u Bosni i Hercegovini.

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda Hrvatske, narednih dana u kopnenoj Hrvatskoj opet će biti dosta sunčanog vremena, ali s nižim temperaturama, a u subotu su mogući i pljuskovi.

I na Jadranu će do kraja tjedna biti sunčano uz buru u slabljenju, dok se u ponedjeljak očekuje novo naoblačenje, a malo kiše očekuje se na jugu zemlje. Slab do umjeren jugozapadnjak na kopnu će u nedjelju okrenuti na sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar, na Jadranu na umjerenu do jaku buru, a u ponedjeljak će posvuda vjetar ojačati.

Svakako, vrijeme da se iz ormara izvade dugi rukavi barem lagane jakne zbog svježih jutara, dok će u nastavku dana ipak biti toplije i ugodnije.