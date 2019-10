Pitate li se kad će kiša? Donosimo detaljnu prognozu po gradovima, pripazite na nevere i jake pljuskove, a potom i na orkansku buru, već je oglašen meteoalarm

Najavljeno pogoršanje vremena u naše krajeve stiže već danas, upozorava Državni hidrometeorološki zavod. Od sredine dana sa zapada nam dolazi jače naoblačenje s kišom, često u obliku izraženijih pljuskova s grmljavinom. Kiša ponegdje može biti obilna, osobito na sjevernom Jadranu, gdje su moguće i nevere.

Dalmacija će još danas biti bez oborina, ali pod utjecajem južine, koje će u noći na četvrtak početi okretati na buru. Zbog svega navedenog za danas je za Dalmaciju oglašen narančasti meteoalarm.

U četvrtak se očekuje pretežno oblačno s kišom, vjetrovito te osjetno svježije, osobito u Dalmaciji gdje je moguće grmljavinsko nevrijeme. Od sredine dana kiša bi trebala prestati uz postupno razvedravanje sa zapada. U noći će zapuhati umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, mjestimice s olujnim udarima, koji će poslijepodne slabjeti.

Na sjevernom Jadranu će puhati jaka i olujna bura, podno Velebita s orkanskim udarima, zbog koje je za sutra za to područje oglašen crveni meteoalarm. Bura će se tijekom dana proširiti i na Dalmaciju, a temperatura zraka na sjevernom Jadranu bit će do 17, a u Dalmaciji između 17 i 21 stupanj Celzija.





Detaljniju analizu vremenskih prilika objavio je HRT. Prema njihovoj prognozi, u Dalmaciji će, uz umjereno i jako jugo, već danas poslijepodne ponegdje pasti pokoji pljusak, no glavnina kiše past će u noći na četvrtak. Velika je vjerojatnost i mjestimičnih nevera, koje će dodatno uzburkati umjereno valovito i valovito more.







I na jugu Hrvatske će umjereno i jako jugo donositi sve više oblaka, a mjestimice će biti i kiše, potkraj srijede vjerojatno i obilnije, uz grmljavinu.



U četvrtak će na Jadranu osjetno osvježiti uz jaku i olujnu bura, koja će najprije zapuhati na sjevernom dijelu i donijeti razvedravanje. Kiša će se najdulje zadržati na jugu, gdje će još i u četvrtak biti izraženijih pljuskova s grmljavinom. Od petka većinom sunčano, a i bura će do navečer oslabjeti. Malo kiše još može pasti uglavnom na sjevernom dijelu u subotu. A izraženija promjena vremena koja će zahvatiti cijelu obalu dolazi potkraj nedjelje i u noći na ponedjeljak.



Provjerili smo i što nam predviđa 'norveška prognoza'. stranica yr.no predviđa da će na splitskom području kiša ipak padati već danas, iza 18 sati, i to obilno, no kao utjeha dolazi podatak da bi sutra do podne trebala prestati padati. Kakve nam vremenske prilike 'norvežani' predviđaju za naredne dane pogledajte u priloženoj tablici.



Što se tiče zadarskog područja, kiša bi, prema yr.no, mogla početi padati već iza 14 sati, u drugom dijelu dana obilnije, sve do četvrtka iza podne. U narednim danima vremenske bi prilike trebale biti stabilnije, a nedjelja će biti sunčana. Detaljnije podatke iščitajte iz priložene tablice.









Na šibenskom području kiše će biti već danas popodne, navode na yr.no, ali će prestati padati sutra kroz jutro. Što se tiče vikenda, ljepše se vrijeme očekuje u subotu, no sve do utorka bit će poluoblačno.



Na dubrovačkom području kiša bi mogla uraniti pa pasti već u rano poslijepodne. Obilno će padati u drugom dijelu dana, kao i tijekom cijelog četvrtka. Tek će petak, navodi 'norveška prognoza', donijeti prestanak oborina i razvedravanje. Kiše će na jugu biti i u subotu, no nedjelja bi trebala biti sunčana. I u narednom tjednu na dubrovačkom se području očekuju padaline. Više detalja doznajte u priloženoj tablici.