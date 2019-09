Besplatni internet uskoro u Kaštelima, Korčuli, Sinju, Kaliju...: gotovo svi veći dalmatinski gradovi povukli sredstva za ovu akciju, no jednog ipak nema na popisu!?

Više od polovice hrvatskih gradova i općina, njih 366 od ukupno 555, povuklo je sredstva, odnosno vaučere za besplatni bežični internet u okviru akcije Europske komisije WiFi4EU. S čak 5,5 milijuna eura, koliko je ukupno nepovratnih sredstava u ovu svrhu uspjela od lani privući Hrvatska je u samom vrhu EU-a, a sve su se članice, naravno, natjecale.

Prvi krug za dodjelu vaučera organiziran je u studenome prošle godine, te je bio izuzetno uspješan. Prijavilo se više od 13.000 općina iz cijele Europe, a dodijeljeno je 2800 vaučera. Potom je uslijedio drugi poziv u travnju 2019. godine na kojemu je prikupljeno više od 10.000 prijava za 3400 vaučera.

– U trećem pozivu na prijavu za dodjelu vaučera iz inicijative WiFi4EU dodijelit će se 26,7 milijuna eura, a taj će iznos europskim gradovima i općinama biti raspodijeljen kroz 1780 vaučera, po metodi prvenstva prijave. Za svaku zemlju osigurano je minimalno 15 vaučera, a maksimalno ih je moguće osvojiti 142. Nadamo se, naravno, da će se ovog puta prijaviti svi oni hrvatski gradovi i općine koji su to propustili dosad napraviti – poručuju iz Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM).

Na popisu jedinica lokalne uprave i samouprave, njih, dakle, ukupno 366, zamijetili smo velik broj malih dalmatinskih gradova i općina – Sinj, Trogir, Kaštela, Drniš, Komiža, Klis, Korčula, Pirovac, Vrlika, Kali, Lastovo... Od većih dalmatinskih gradova sredstva su dosad povukli Split, Dubrovnik i Šibenik, no zanimljivo je da Zadra nema na popisu.

Procedura je takva da se grad i općina, ako žele osvojiti vaučer koji je vrijedan 15.000 eura, moraju registrirati na portalu WiFi4EU. Vaučeri će omogućiti postavljanje besplatnih Wi-Fi mreža u javnim prostorima i na javnim mjestima; parkovima, trgovima, knjižnicama...

S obzirom na to da je Split, primjerice, vaučer osvojio još u studenome 2018., a u gradu još uvijek ne postoji javna površina na kojoj je moguće besplatno "surfanje", zanimalo nas je postoji li rok do kojeg se na izabranoj javnoj površini mora instalirati besplatni internet. Saznali smo kako korisnici imaju 18 mjeseci od datuma kad Komisija potpiše ugovor do trenutka kad se potvrdi da je WiFi4EU mreža operativna i pokrene postupak plaćanja.

Šest mjeseci i tri mjeseca prije roka, gradovima i općinama se šalje podsjetnik na ovu njihovu obvezu. Osim što su dužne odrediti "središta javnog života" na kojima će instalirati pristupne točke, općine moraju pronaći tvrtku za instalaciju bežičnog interneta i ugovoriti je u skladu s nacionalnim propisima o javnoj nabavi, te istaknuti vizualni identitet WiFi4EU na određenim javnim mjestima.

Dobitnici vaučera dužni su održavati mrežu funkcionalnom tri godine. Mreža ne smije biti izvan funkcije više od 60 dana u godini jer će, u protivnom, možda morati vratiti dobivena sredstva.