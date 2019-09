'Slobodna' u posjedu dokumenta: kreće reforma na tržištu vodnih usluga, evo što predlaže Ministarstvo; Makarani: Ne želimo s Imoćanima, veliki su gubitaši!

Dovršena je radna verzija prijedloga reforme vodnih usluga prema kojoj Ministarstvo zaštite okoliša namjerava okrupniti tvrtke koje se bave vodoopskrbom.

U posjedu smo dokumenta koji su ovih dana na svoje stolove dobili lokalni čelnici kao predstavnici suvlasnika komunalnih poduzeća. Cijeli postupak zasad kasni, jer bi Vlada do 17. listopada trebala donijeti uredbu koja je temelj početka procesa pripajanja tvrtki, ali poznavatelji prilika kažu da se to neće dogoditi sve do prosinca. Od tada će za okončanje projekta trebati pola godine, pa se završetak priče očekuje u lipnju sljedeće godine.

Prema aktualnoj verziji ključnog dokumenta, spojili bi se makarski i imotski vodovod, omiški bi se povezao s bračkim, hvarskim i viškim, dok bi se vrgoračka vodoopskrbna tvrtka, poput općinskog suda, "prelila" na teritorij Dubrovačko-neretvanske županije i spojila se s onima u Pločama i Metkoviću. S druge strane, u velikoj zoni od Podstrane do Marine, te od Muća do Šolte, koju pokriva splitski "Vodovod i kanalizacija", kao i Cetinskoj krajini, sve bi trebalo ostati po starom.

Što će reforma donijeti za potrošače, hoće li voda poskupjeti ili pojeftiniti, pokušali smo doznati. Hoće li se "gasiti" pojedini sektori i otpuštati radnike? Odgovore na ta pitanja za sada nitko ne želi dati u javnost, osim podatka da bi na području novoformiranih vodovoda trebala biti jedinstvena cijena vode za sve kupce.

Svako područje priča je za sebe, uz obalu imamo profitabilne vodovode koji ne žele pokrivati gubitaše u Zagori. Lokalni čelnici s Makarskog primorja kao predstavnici suvlasnika "Vodovoda Makarska" zajedno s Ivicom Nuićem, direktorom tvrtke, uputili su prigovor nadležnom ministarstvu na predloženo spajanje s "Vodovodom Imotske krajine".

– Mi smo stabilna tvrtka, sposobna za samoodržavanje i unaprjeđenje sustava. Spajanje s bilo kojom drugom sektorskom tvrtkom koje bi išlo na naš teret urušilo bi cijeli sustav i svi bismo zajedno došli u neodrživu i nezavidnu situaciju. U prilog tome govore financijska i revizorska izvješća o poslovanju "Vodovoda Imotske krajine", iz kojih je vidljivo da situacija nije dobra. Stoga smo uputili prigovor nadležnome ministarstvu na radnu verziju dokumenta, želimo ostati u istom statusu kao i dosad. I borit ćemo se za to – kazao nam je Nuić.

Problemi svih vodovoda u Dalmatinskoj zagori su isti – veliki gubici, mali broj potrošača, loša mreža i skupa električna energija koja je nužna za prepumpavanje vode zbog konfiguracije terena.

Takva situacija je i u Imotskoj krajini, pa je Luka Ćorić, direktor tamošnje komunalne tvrtke, svjestan da "nisu poželjna udavača".

– Sve što znam, čuo sam od vas novinara. Za sada nisam imao sastanak s predstavnicima naših suvlasnika, dakle osam općina s područja Imotske krajine i grada Imotskog. Godišnje imamo deset milijuna kuna prihoda, a pola tog iznosa potrošimo na struju. Moramo vodu s izvorišta u polju "dignuti" na 250 metara nadmorske visine u Imotski. Kad Makarani žele ići samostalno, pokušat ćemo i mi. Znate, Imotski je tih, ali kad voda dođe do grla, onda pokaže svoju snagu i moć – rekao je Ćorić.

Pokušali smo doći i do Miljenka Polića, direktora vrgoračke tvrtke "Komunalno", koja se bavi distribucijom vode, ali nismo ga uspjeli dobiti kako bismo doznali njegov stav o neslužbenim informacijama da su vrgorački, makarski i imotski vodovod trebali postati jedinstveni subjekt.

No, u Vrgorcu su vidjeli da će u takvom odnosu snaga izgubiti bitku za upravljačka prava koja namjeravaju zadržati, pa su se okrenuli Pločama i Metkoviću. Prema predloženoj "karti" rasporeda tvrtki, želja im se ispunila.