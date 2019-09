Ma vidi, kakve li slučajnosti! 'Hollywoodski' plakat gusarske bitke u Makarskoj izgleda atraktivno i moćno, no naišli smo na vrlo sličan uradak; Je li riječ o plagijatu?

Ako ste prosječno (ne)upućeni građanin, pogledate li ovogodišnji plakat tradicionalnog uprizorenja pomorske bitke kod Makarske, zaključit ćete kako izgleda atraktivno i moćno, baš kako organizatori žele da izgleda sam događaj.

Dizajner se, kazat ćete pogledate li plakat pomnije, potrudio da ostavi dojam spektakla, drame i akcije, sve to s patinom povijesti, kako i treba kad već reklamiramo bitku iz davne 887. godine.

Kad čovjek prosurfa internetom i podsjeti se neinventivnih plakata s fotografijama koje ne dočaravaju dinamiku gusarskog "fighta", ovogodišnji je bez sumnje debelo nadmašio dosadašnje i malo tko neće zastati i reagirati na jedan takav uradak. Izgleda svjetski, ma hollywoodski!

Štos je samo u tome što se uistinu i radi o svjetski poznatom plakatu s gusarske igrice "Scull & Bones". Skoro pa identičnom, s nekoliko sitnih razlika. U oba se slučaja radi o gusarskoj tematici, pa ispada da se prizor mračnih oblaka i brodova s raskošnim jedrima ukazao dizajneru kojeg je TZ angažirao da radi plakat, a ista je muza posjetila i čovjeka ili pak tim koji je radio na "Scull & Bones"!

Kako nam je otkrio Tonči Lalić iz TZ-a, za vizual je odgovoran obrt "All In", inače angažiran na gotovo svim srodnim poslovima, a radio je i prepoznatljivi logo za TZ.

- Nemam pojma da plakat izgleda kao nešto što već postoji - kazao nam je Lalić, na kojega nas je kao odgovornu osobu za organizaciju uputio Dražen Kuzmanić, pročelnik za društvene djelatnosti.

Ono što je zanimljivo u ovoj priči jest sljedeće: s jedne strane Grad i TZ žele stvoriti brend od povijesne bitke, što je uistinu izvrsna baza za turistima zanimljivu i prije svega jedinstvenu priču, a s druge strane se gostima prezentira vizual igrice "Scull & Bones".

Ipak, kako nam je rekao grafičar iz obrta "All in" Mateo Perković, TZ nikad nije niti naručila brending kao ni logo za ovu priču, jer bi u tom slučaju, veli on, poslu pristupili posve drugačije.

- Slika je preuzeta sa stranice pixelz.cc kao free download pod sljedećim uvjetima: Pixelz je platforma koja osigurava visoku kvalitetu fotografija za umjetnike, programere, blogere, dizajnere, pisce i ostale. Slika nije korištena za vizualni identitet već je dio slike korišten za plakat, reklamu. Što se tiče, prva informacija nam je bila od vas. Nije postojala nikakva ideja da se poveže manifestacija i video igrica. Fotografija je generička i drago mi je da vam se svidio plakat - komentirao je Perković.

Riječ je o plakatu koji je rađen za 2019. godinu, a ne brendingu s logom, praktički pečatu na ovu atraktivnu priču o pomorskoj bitki. Do sada su na plakatima bile prilično statične fotografije. A i s fotografijama je bila slična priča jer su se - ne govorimo sad o pomorskoj bitki - znale koristiti fotke lokalnih autora bez da su se zatražila autorska prava.