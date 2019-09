Vozila osoba s invaliditetom na parkingu makarske rive mogu se zadržavati maksimalno tri sata. Ne, nije riječ o šali, već o pravom pravcatom prometnom znaku koji je nedavno osvanuo na tri lokacije, pored Trga 156. brigade HV-a, ispred zgrade Grada i na Marineti.

Zvuči i izgleda potpuno nevjerojatno, ali znak na kojem je navedeno maksimalno zadržavanje tri sata, postavljen je odmah ispod znaka koji ukazuje na parking za vozila osoba s invaliditetom.

Potpuno je bizarno i nepravedno da se vremenski ograničava samo i isključivo parkiranje osobama s invaliditetom koji duž rive imaju samo devet parkirnih mjesta.

Inače, riječ je o 1. ili crvenoj zoni u kojoj je sat parkiranja ljeti 20 kuna, a zimi sedam kuna i u kojoj cijena mjesečne povlaštene parkirne karte za ljetno razdoblje od 1. lipnja do 30. rujna iznosi 260 kuna, s time da od 1. srpnja do 31. kolovoza nije dopušteno korištenje povlaštene parkirne karte, već je, pazite sada, bez vremenskog ograničenja moguće isključivo satno plaćanje parkiranja putem automata ili m-parkingom.

Pa čemu onda ograničavati samo parkiranje vozila osoba s invaliditetom?

Kada smo ugledali ovaj znak, iskreno i nama je sve to bilo sumnjivo pa smo se prvo konzultirali s instruktorom vožnje Miroslavom Dudašom, koji nam je kazao da je uistinu riječ o znaku za parkirno mjesto za invalide, koji se mogu maksimalno zadržati na parkingu tri sata...

– Zar nas treba nešto čuditi u Makarskoj? Mislim da je razlog vremenskog ograničenja parkiranja isprika u stilu: Evo, nemamo parkinga, pa svima dajemo po malo da se ne uzurpira – kazuje nam Dudaš.

Premda smo znak dobro protumačili, što nam je potvrdio i pomoćnik načelnika PP Makarska za promet Zoran Marević, odmah smo kontaktirali potpredsjednika Povjerenstva za osobe s invaliditetom Grada Tea Miočevića, koji isprva nije mogao vjerovati da taj znak vremenski ograničava samo i isključivo parkiranje osobama s invaliditetom, pa je kazao da je sigurno riječ o vremenskom ograničenju za dostavna vozila jer sva ostala vozila mogu koristiti parking bez ograničenja uz, naravno, prethodno plaćanje po satu.

– Meni ovaj znak izgleda nevjerojatno i mislim da se ne odnosi na nas, osobe u invalidskim kolicima. Cijela situacija je potpuno zbunjujuća i suluda jer ionako u centru grada imamo samo devet parkirnih mjesta koja su potpuno neadekvatna. Parkinzi namijenjeni vozilima osoba s invaliditetom su jako mali i trebali bi biti široki još najmanje jedan metar jer kada parkiram auto, toliko mi treba za iznijeti invalidska kolica iz auta i onda sjesti u njih. Milijun puta parkirao sam vozilo, a kada bih se vratio natrag s lijeve i desne strane mog auta bila su parkirana vozila te sam ili čekao nekog od vozača da se makne kako bih mogao ući ili bih zamolio poznanika da mi preparkira auto na kolničku traku rive jer samo tako mogu prvo unijeti kolica i sjesti za volan – kazuje nam Teo, koji nadodaje da je ograničenje od tri sata parkiranja na rivi nemoguća misija.

Naime, kako kaže, kada parkira vozilo na rivi pored hotela "Biokovo", do zgrade Grada mu treba oko pet minuta, ali problem nastaje jer ista nema rampu za invalide, pa onda pola sata vremena izgubi čekajući da se pojavi dobra duša koja će ga s kolicima unijeti u zgradu i pomoći mu da dođe do željenog kata. Ako, primjerice, parkira auto pored zgrade Grada i mora kolicima voziti do Doma zdravlja, samo u jednom pravcu mu treba pola sata.

– Inače, auto parkiram pored Doma zdravlja, kada bih ga parkirao na rivi, trebalo bi mi samo sat vremena vožnje u kolicima do i od Doma zdravlja. Ako uz to čekam liječnika u ordinaciji ili idem vaditi krv, jedva bih se izvukao za ta navodna tri sata ograničenja. A da ne spominjem koliko bi mi trebalo kada bih s rive želio doći u restoran u Kalalargi do koje nema rampi, već se moram vozikati kolicima okolnim ulicama – kazuje Teo, dodavši da je novi prometni znak potpuno diskriminirajući za osobe s invaliditetom.

– Zbilja je nova regulacija najblaže rečeno suluda i to pored manjka ionako neadekvatnih parkirnih mjesta za osobe s invaliditetom. Ma nitko meni ne može ograničiti kretanje, tako da ovaj novi znak za mene ne postoji jer je nenormalan – ogorčen je Teo.

Iz kojih razloga se osobama s invaliditetom ograničava vrijeme parkiranja, ne zna ni voditelj Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti Antonio Zec...

– Pogon u sklopu kojeg djeluje parking služba ne naplaćuje parkiranje osobama s invaliditetom i to je sve što znam. Zbilja ne znam čemu služi tabla na kojoj je navedeno da je maksimalno zadržavanje tri sata – kazao je Zec.

I na koncu, pojašnjenje smo dobili od pomoćnika načelnika PP Makarska Zorana Marevića koji nam je kazao kako je znak postavljen u režiji Grada, ali samo radi preventive, premda će se kažnjavati vozači koji svoja vozila na parkingu za osobe s invaliditetom budu ostavljali danima.

– Znak vremenskog ograničenja od tri sata za vozila osoba s invaliditetom, postavljen je isključivo kako bi se preventivno djelovalo na nesavjesne vozače koji zloupotrebljavaju ionako mali broj parkirnih mjesta ove vrste. Naime, lani je na rivi osoba s invaliditetom svoje kombi vozilo čeških registarskih oznaka na istom mjestu parkirala sedam dana, što je čista zloupotreba. Sličan slučaj zabilježili smo i ovog ljeta i to ispred zgrade PP Makarska kada je talijanski državljanin s invaliditetom vozilo na jednom jedinom parkirnom mjestu za invalide ostavio pet dana. Stoga je i ovaj znak upozorenja s ograničenjem zadržavanja od tri sata postavljen samo kako bi se preventivno djelovalo, i to posebno na turiste jer domaći nikada ne zloupotrebljavaju parkirna mjesta – kazuje Marević, dodavši da makarski policajci neće kažnjavati osobe s invaliditetom koje svoja vozila na parkingu rive ostave parkirana duže od tri sata.

– Jedan od najbezobraznijih prekršaja u prometu je parkiranje vozača na parkirna mjesta za osobe s invaliditetom i tu kazne iznose 700 kuna. Ako i osoba s invaliditetom svoje vozilo na istom mjestu bude parkirala tjedan ili više dana, mogla bi biti kažnjena zbog nepropisnog parkiranja, a kazna isto iznosi 700 kuna - kazao nam je Marević.