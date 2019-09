'Susjed iz pakla' već dvije godine terorizira stanare: Najgore zaudara smrad psećeg izmeta, pa su se uz žohare pojavili i štakori. A kada dođu komunalni redari, on tu i tamo ukloni smeće...

Nepodnošljivo nam je. Od smrada, i to posebno ljeti, ne možemo izići ni na balkon pa uvijek moramo zatvarati prozore. Sve je puno smeća, a najgore zaudara smrad psećeg izmeta pa su se uz žohare pojavili i štakori, a ispred zgrade se igraju naša djeca. Ne znamo više kome bismo se obratili. Kad dođu komunalni redari, "susjed iz pakla" tu i tamo ukloni smeće i takva agonija traje već dvije godine, i to u prizemlju zgrade koje je vlasništvo svih stanara i čiji je dio uzurpiran i ograđen drvenom ogradom. Ovakav užas više ne mogu trpjeti pa mi dođe da prodam stan i odselim se negdje drugdje – kazuje nam ogorčeni stanar stambene zgrade na makarskom Dugišu, a koja se nalazi u Zrinsko-frankopanskoj ulici 33, tik do kafića "Vice".

S obzirom da do prozvanoga susjeda nismo uspjeli doći, premda smo ga tražili u njegovu stanu, nećemo mu spominjati ime jer nismo uspjeli doznati i njegovu stranu priče.

Uglavnom, prema pričama ogorčenih stanara s Dugiša, situacija sa susjedom koji u prizemni dio zgrade svakog dana donosi krupni otpad, a ponekad i roštilja pa se od dima ne može disati, i koji sada ima samo jednog psa koji vrši nuždu u dvorištu jer su mu ostale oduzeli komunalni redari u suradnji s veterinarskim inspektorom, nikako nije bajna.

Kako kazuju, u više navrata su s njim pokušavali porazgovarati, i to posebno kada su se pojavili štakori, ali onda i tu nastane problem jer razgovor uvijek završi dernjavom...

– Nekoliko puta smo zbog problematičnog susjeda išli kod gradonačelnika, ali ništa se još nije pomaknulo s mrtve točke. Ma to je nepodnošljivi smrad, i prije par dana se štakor iz zajedničke površine, koju je samoinicijativno ogradio, uspeo do drugog kata i došao susjedu na balkon. Nered se nalazi na javnoj površini koja je u vlasništvu zgrade i ovo smeće se hitno mora ukloniti jer ćemo svi oboljeti i zaraziti se – kazuje nam drugi susjed, kojeg smo zatekli ispred ulaza u prizemlje zgrade.

Što su komunalni redari poduzeli u vezi s ovim problemom i može li se ikako dio dvorišta u kojem je nagomilano smeće očistiti, doznali smo iz Grada. Kako kazuju, komunalni redari su neurednom Makaraninu više puta uručivali naloge za uklanjanje krupnog otpada i ostalog smeća, a nedavno su mu izrekli i novčanu kaznu jer nije uklonio brdo dasaka.

– Makaranin je i socijalni slučaj i veći problem se nalazi u njegovu stanu, u koji bi trebao doći "odred za čistoću". Razumljivo je da ga nitko ne želi za susjeda, ali to je njegov stan i iz njega ga nitko ne može iseliti, nego se samo može urgirati na čišćenje dvorišta koje je u suvlasništvu svih stanara, a za što je od redara dobio i pisani i usmeni nalog – kazuju nam iz Grada, uz napomenu da će u krajnjem slučaju, ako se susjed ogluši na naloge redara, čišćenje obaviti djelatnici "Makarskog komunalca" jer je situacija zbilja neizdrživa.

Sa slučajem "susjeda iz pakla" upoznat je i gradonačelnik Jure Brkan, koji se sastao sa stanarima...

– Upoznat sam s cijelom situacijom jer i ja stanujem u blizini zgrade u kojoj se problem događa već dvije godine i znam da su komunalni redari postupali u više navrata, kao i tvrtka "Stambeno" koja upravlja zgradom – kazuje Brkan.

Naznake da bi se u smrdljivom dvorištu na Dugišu ipak nešto moglo napraviti po pitanju čišćenja i deratizacije dao nam je Mario Vranješ, predsjednik MO-a Istok-Dugiš, koji je kontaktirao "Stambeno".

– Susjedom se mora pozabaviti i socijalna služba i sanitarna inspekcija, a kako mi je rečeno u "Stambenom", o cijelom slučaju su, uz redare, obaviješteni i policajci koji su mu dali rok od pet dana da iz zajedničkog dvorišta ukloni smeće – kazao nam je Vranješ.

Inače, prema Odluci o komunalnom redu Grada Makarske, novčanom kaznom u iznosu od 300 do 1000 kuna kaznit će se za prekršaj fizička, a u iznosu od 5000 do 10.000 kuna pravna osoba ako kao vlasnik, korisnik, odnosno upravitelj zgrade, neodržavane i neuredne vanjske dijelove zgrade ne obnovi i ne održava tako da se obnovljeni dijelovi zgrade uklapaju u cjeloviti izgled zgrade.

Kazne se odnose u slučaju ako vlasnici, odnosno korisnici zgrada i neizgrađenog građevinskog zemljišta dvorišta, vrtove, zelene i druge površine zgrada u dijelu koji je vidljiv s javne površine, ne održavaju urednima i čistima, i to nakon naloga komunalnih redara, i u tom slučaju nedostaci će se otkloniti putem treće osobe na trošak vlasnika ili korisnika prostora.

Navedene kazne odnose se i na vlasnike stanova u zgradama koji na prostorima dvorišta, vrtova, zelenih i drugih površina uz javne površine odlažu otpad, posebice stare automobile, strojeve, električne i druge uređaje i predmete iz kućanstva, građevinski šut, daske, dotrajale predmete i drugo što narušava izgled okoliša.