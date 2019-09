Bahati mladi vozač blokirao vozilo na parkingu u Sinju, kada mu je čovjek prigovorio udario ga auto dizalicom i poslao u bolnicu; Izvukao se sa smiješnom kaznom

Zbog korištenja auto dizalice kao argumenta u svađi zbog parkirališta na novčanu kaznu od 740 kuna osuđen je 27-godišnjak iz Brnaza koji je u večernjim satima u Sinju automehaničarskim alatom 44-godišnjeg protivnika udario po prsima.

Iako je 27-godišnjak otprije već četiri puta prekršajno osuđen zbog remećenja javnog reda i mira, sinjska policija je za njega tražila novčanu kaznu, a ne zatvorsku.

Kako navodi optužni prijedlog, incident se dogodio sredinom veljače ove godine oko 20,30 sati tako što je 27-godišnjak vikao na 44-godišnjaka koji ga je upozorio radi parkiranja vozila riječima: “Što ti hoćeš?“.

Potom odlazi do svog vozila iz kojeg uzima auto dizalicu te dolazi do vozila u kojem se nalazio 44-godišnjak te ga njom udara u predjelu prsnog koša. Zadao mu je lakše tjelesne ozljede koje su konstatirane na Jedinici hitne medicinske pomoći u Sinju gdje je 44-godišnjaku pružena liječnička pomoć.

Svojim ponašanjem 27-godišnjak je na javnom mjestu na naročito drzak i nepristojan način narušavao javni red i mir, smatrala je policija.

Na Prekršajnom sudu u Sinju održana je rasprava na koju mladić iz Brnaza nije došao, a svjedočio je 44-godišnjak.

- Sređivao sam poslovni prostor, a ispred zgrade sam napravio parking te mi je vozilo tu bilo parkirano. Nakon što sam obavio poslove i namjeravao ići kući, automobil mi je bio blokiran drugim vozilom.

Raspitivao sam se okolo čije je, ali nisam uspio saznati. Oko 20.00 sati sam primijetio da u to vozilo sjeda mlađa muška osoba te sam mu rekao da je li normalan gdje je i kako parkirao vozilo da ja ne mogu izaći.

On je tada na mene počeo vikati što mu ja imam govoriti, što hoću. Nakon što se udaljio s vozilom oko pet metara počeo je vikati da sjednem u svoj automobil i idem, ali kada sam ja sjeo u svoje vozilo on je izašao iz svog s metalnom dizalicom dužine oko pola metra.

Došao je do mog automobila, otvorio suvozačeva vrata i s dizalicom me udario u predjelu prsa nakon čega je otišao u svoje vozilo i odvezao se. Ja sam se šokirao njegovim postupkom, zvao sam policiju, a oni su me uputili na Hitnu medicinsku pomoć - prepričao je svjedok.

Iskaz je dao još jedan svjedok koji je čuo vikanje 27-godišnjaka, ali samo udaranje dizalicom nije vidio jer se to događalo u automobilu. Kao dokaz je pročitan i nalaz iz ambulante o pregledu nakon udarca.

Nakon toga je 26-godišnjak proglašen krivim, a prihvaćena je sankcija koju je predložila policija. U zakonu je propisana novčana kazna od 50 do 350 njemačkih maraka ili do 30 dana zatvora. Sud je odredio kaznu od 200 njemačkih maraka tj. 740 kuna.

Naime, 27-godišnjak je za ovaj izgred prijavljen za remećenje javnog reda i mira na naročito drzak način. Do sada je već četiri puta prijavljivan i osuđivan zbog remećenja javnog reda i mira, ali nije se radilo o remećenjima na naročito drzak način već o “običnima”.

Stoga je policija procijenila, a sud prihvatio, da ga treba kazniti kao da je osuđivan, ali ne za isto nedjelo, znači novčano, a ne zatvorom.