U Hvaru otvoren hotel u kojem je noćenje 1500 eura; Domaći milijunaš već je uživao u njemu, no mještani negoduju: 'Ukrao nam je pogled na more, skratit ćemo ga za kat'

Nezadovoljni Hvarani tvrde da im je dogradnjom 'ukraden' pogled na kazalište, more i arhipelag, baš ono u čemu su stari Hvarani s Gojave uživali stoljećima i što se, dodaju, ni slučajno ne bi moglo dogoditi u Francuskoj ili Italiji

Najveća otočna hotelska tvrtka "Sunčani Hvar" u subotu navečer svečano je otvorila hotel "Palace Elisabeth", smješten na hvarskoj rivi.

Radovi na rekonstrukciji i obnovi tog prvokategornika, vrijedni 100 milijuna kuna, trajali su dvije godine, a još dok nisu bili ni okončani, baštinski turistički objekt postao je član elitne asocijacije "The Leading Hotels of the World" (Vodeći svjetski hoteli).

Dakle, priznanje je tu, a u tvrtki se hvale i ulaganjem oko 300.000 eura po sobi.

Zato je cijena noćenja i do 1500 eura, a i Gordana Tomičić, predsjednica Uprave "Sunčanog Hvara", kaže da sve to potvrđuje njihovo strateško opredjeljenje prema tržišnom segmentu gostiju više platežne moći.

Valjda nitko nije ni očekivao da će u takvom luksuzu uživati domaći turisti, naravno osim ako nisu članovi onih 200 obitelji u čije ruke je svojedobno predana Lijepa naša.

Ali, gle koincidencije, baš na dan kada se hotel otvarao u gradu podno Španjole vidjeli smo i Luku Rajića, nekadašnjeg vlasnika mliječne industrije "Dukat", u prolazu se pozdravio s ministrom turizma Garijem Cappellijem, koji je nazočio svečanosti otvaranja "Palace Elisabeth".

Gosti su u hotelu očito bili i prije formalnog otvaranja, pa su propale sve nade onih koji su očekivali da će uživati gledajući kako prvi turisti ulaze pod spektakularnim vatrometom, a i sam događaj je bio zatvorenog tipa, kako nam je rečeno, "bez novinarskih kamera".

No, resorni ministar se o tom događaju očitovao nakon potpisivanja "povijesnog" sporazuma o udruživanju turističkih zajednica otoka Hvara.

- Čak pedesetak naših otoka bilježi turistički promet, i po tome su prepoznatljivi na svjetskom tržištu. Ovo je tek treći hotel s pet zvjezdica na škojima, dva su na Lošinju i ovaj u Hvaru.

To je svakako jedna dodatna ponuda, konačna prepoznatljivost Otoka sunca, kojem je falila upravo ta "točka na i", jer se uvijek govori o Hvaru kao o jednom ipak malo elitnijem pristupu, malo kvalitetnijem turizmu, s obzirom na to da imamo Britance, Amerikance i sva ta tržišta koja naprosto traže i koja su nakon hotela "Adriana" tražila da se ovdje nešto dogodi - rekao je Cappelli i dodao:

- Sada se definitivno okreće nova stranica na otoku, čovjek ima osjećaj da ulazi u, nećemo reći muzej, ali nešto slično, gdje kat po kat daje nekakvu kulturnu dimenziju hotela, pristupa otoku Hvaru, svega onoga što Hvar može ponuditi, a to je naravno kultura, kultno mjesto u blizini Arsenala i povijesnog kazališta.

Dakle, ni u tragovima nije bilo spomena svemu onome što je pratilo zahtjevnu rekonstrukciju i obnovu u staroj jezgri Hvara, kao ni detalja na koje su reagirali građani.

U tom kontekstu nije se teško prisjetiti samog početka projekta kada se govorilo o devastaciji zelene oaze u obližnjem parku (sječi golemog čempresa i palme), zatim o nepoželjnom prometu preko kamene Pjace i zaustavljanju radova od građevinskih inspektora do završetka hitne sanacije konstrukcije.

Tijekom ove turističke sezone također je bilo negodovanja zbog obavljanja građevinskih radova u srpnju i kolovozu.

Budući da se u ovom slučaju radi o dogradnji ranijeg manjeg visokog potkrovlja, koje nakon rekonstrukcije figurira kao cijeli hotelski kat, doznajemo da bi vlasnici kuća u zaleđu zgrade mogli pokrenuti i sudski postupak za "skidanje" toga dijela građevine.

Njime im je, kako tvrde, "ukraden" pogled na kazalište, more i arhipelag, baš ono u čemu su stari Hvarani s Gojave uživali stoljećima i što se, dodaju, ni slučajno ne bi moglo dogoditi u Francuskoj ili Italiji.

Kako će se sve to kod nas okončati, tek ćemo vidjeti.