Nesvakidašnji prizor s Brača izazvao tešku svađu na Facebooku: u skandal se upleli i Zagorci, podbadaju Dalmatince da pojma nemaju...

Svega su se dalmatinske prometnice nagledale ovog ljeta, a na koncu turističke sezone stigao je pravi šećer za kraj. Kod Supetra su snimljena dvojica muškaraca u nesvakidašnjoj akciji, a prizor je izazvao lavinu komentara na stranici Dnevna doza nprosječnog Dalmatinca. I dok su se jedni smijali 'ludim strancima', drugi su burno negodovali što im sada, osim romobila, biciklista i pješaka 'još i ovi' rade gužvu na cestama.

Žestili su se komentatori, prozivali majke i kućne ljubimce, a onda se javio jedan ustvrdivši kako u snimljenom prizoru nema ničeg neobičnog jer je očito riječ o dvojici poklonika roller skiinga. I dok su se neki još iščuđavali, javilo se dvoje-troje Zagoraca jedva dočekavši priliku nabiti Dalmatincima na nos kako su neupućeni. Kod nas u Oroslavju održat će se svjetski kup, ustvdila je jedna komentatorica.

Kako najšira javnost očito nije dovoljno upućena, provjerili smo o čemu je riječ: vrsta je to sportske aktivnosti bliska nordijskom skijanju po svemu osim dvije ključne stvari - nedostatku skija i snijega. Zvučilo to vama čudno ili ne, roller skiing, odnosno kombinacija rolanja i skijanja, je vrlo popularna aktivnost, a njeni poklonici tvrde da je sjajna kondicijska priprema za nordijsko skijanje ili bilo koji drugi sport koji zahtijeva izdržljivost. Odlična je stvar za povećanje ravnoteže, koordinacije i snage. Sve to zvuči super. Ali ipak, je li im baš mjesto na prometnicama?