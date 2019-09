Zavirite u luksuzno povijesno zdanje, u čije je uređenje najveća otočna hotelska tvrtka uložila čak 100 milijuna kuna: noćenje u sobi carice Sissi gosti će plaćati i do 1500 eura

Uređenje svake sobe, čija su uzglavlja ručno oslikana hvarskim motivima, stajalo je po prilici oko 300 tisuća eura, što je najskuplja investicija te vrste u hrvatskoj turističkoj industriji

Najveća otočna hotelska tvrtka "Sunčani Hvar" dovršila je dvogodišnju rekonstrukciju unutrašnjih prostora i eksterijera hotela "Palace" u središtu Hvara.

Riječ je o povijesnom i prvom heritage hotelu s pet zvjezdica na našem najsunčanijem škoju, koji je na zadovoljstvo svih Hvarana čak i prije dovršetka obnove postao član elitne asocijacije "The Leading Hotels of the World" čijem će svečanom otvaranju večeras nazočiti i ministar turizma Gari Cappelli te brojni gosti i uzvanici.

Inače, hotel je jedna od najljepših građevina u Dalmaciji, dio jedinstvene arhitektonske cjeline stare Gradske loggie, bedema, Kneževa dvora, kula-sata, pa i najstarije romaničke crkve sv. Kuzme i Damjana (14. stoljeće) u gradu podno Španjole, koja će ubuduće također biti dostupna gostima. Sada je to zapravo spoj impresivnog povijesnog naslijeđa venecijanske i austrijske arhitekture te luksuznih hotelskih sadržaja.

– Ova investicija od 100 milijuna kuna potvrđuje strateško opredjeljenje naše kompanije prema tržišnom segmentu gostiju više platežne moći i pozicioniranja dijela našeg portfelja u luksuznu nišu, čime ćemo zasigurno podići konkurentnost ne samo naših objekata, nego i cijele destinacije Hvar. Sve smo odradili u suradnji s Konzervatorskim odjelom u Splitu, a hotel, umjesto dosadašnje 73, ima 45 luksuznih soba i suitova veće kvadrature. Gostima su također na raspolaganju unutarnji bazen, luksuzni spa te dvije vanjske terase. Jedna od njih, ona koja pripada novom restoranu "San Marco", s pogledom je na središnji trg i povijesnu jezgru grada Hvara te je kao takva idealno mjesto za kušanje probranih jela i lokalnih delicija – kaže Gordana Tomičić, predsjednica Uprave "Sunčanog Hvara".

Što se povijesne priče tiče, hotel je prvotno bio otvoren 1899. godine, pod nazivom "Spa Hotel Empress Elisabeth" po omiljenoj austrijskoj carici Sissi, supruzi cara Franje Josipa, koja je bila izdašna pokroviteljica njegove izgradnje. Zato mu je sada nakon obnove, koju potpisuju arhitektonski studio "Agro inženjering" – design Oto Blaha i izvođač radova "Kvantum" iz Zagreba, vraćeno ime – "Palace Elisabeth", Hvar heritage hotel, čime se naglašava njegova bogata baština koju karakteriziraju brojni povijesni artefakti iz života carice.

Uređenje svake sobe, čija su uzglavlja ručno oslikana hvarskim motivima, stajalo je po prilici oko 300 tisuća eura, što je ustvari najskuplja investicija te vrste u hrvatskoj turističkoj industriji, pa stoga ne iznenađuje ni cijena korištenja jedne takve sobe. Za nju je potrebno izdvojiti i do 1500 eura za jednu noć.