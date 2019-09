Koliko troši Hloverka? Nakon optužbi oporbe, istražili smo i pitali direktoricu makarske Turističke zajednice gdje se i za što sve koristi proračunski novac

Trošenje proračunskog novca u Turističkoj zajednici Makarska već se više puta našlo u središtu zanimanja javnosti, pa se tako spominjao basnoslovni iznos za "Labuđe jezero", koje je plaćeno oko 218 tisuća kuna, ali uz to idu i prateći troškovi koji su po nekim procjenama podizali ukupnu cifru za 100 posto. Na sjednicama Turističkog vijeća već nekoliko se puta, kako doznajemo, postavljalo pitanje o pojedinim troškovima, iako se stječe dojam kako se radi tek o "internoj zabavi" jer sjednice Turističkog vijeća već odavno nisu otvorene za novinare, a zadnji zapisnik na stranicama TZ-a datira iz – veljače.

Pisali smo i sami o pokušaju da se Hloverki Novak-Srzić smanji autonomija kad se radi o trošenju proračunskog novca, ali predloženih "sitnih" 70-ak tisuća kuna s kojima direktorica maksimalno može upravljati bez financijskog plana nije prošlo. Iznos je, naime, podosta veći, pa direktorica može dosta komotno posegnuti u budžet bez financijskog okvira.

Podsjetit ćemo da je prašinu lani podignulo financiranje Connexion festivala te "Labuđeg jezera", što nije bilo zacrtano 2017. godine, a gdje se radilo o iznosima koji se mjere u stotinama tisuća kuna, pa je rebalansom trebalo osigurati još nešto više od pola milijuna kuna koji u planu nisu bili ni pod – razno. Iako su kritike festivala bile pozitivne, kao i mahom drugih događanja za koje je TZ galantno izdvojio novac, činjenica je da se Novak-Srzić, kazat će i upućeni iz ove branše, "zaletjela" jer je bila primorana dignuti kredit, što prijašnjih godina nikad nije bio slučaj niti je praksa ureda na Rivijeri. Istina, Novak-Srzić će u svoju korist kazati da TZ nikad do sada nije ni sudjelovao aktivno u kreiranju kulturnih i zabavnih događanja, no brojke su frapantno porasle jer su neki iznosi nabujali i više nego dvostruko u odnosu na prethodnu godinu.

Kredit je podignut u iznosu devet posto od financijskog plana, a radi se o iznosu od 700-injak tisuća kuna.

– S obzirom na specifično poslovanje Turističke zajednice, kada boravišna pristojba stiže u vrijeme ljetne sezone, TZ je uzeo pozajmicu u iznosu devet posto financijskog plana. Po zakonu Turističke zajednice, može se dignuti pozajmica u vrijednosti 50 posto financijskog plana. Pozajmica je već vraćena i plaćena je kamata u vrijednosti 11.750 kuna. Imali smo ponude četiriju banaka i Turističko vijeće je odabralo najpovoljniju – odgovorila nam je direktorica na upit o kreditu.

Kad govorimo o trošenju, u 2018. je i za Makarsko kulturno ljeto otišlo 50-ak tisuća kuna više.

– Ovaj premašaj plana dogodio se, među ostalim, i zbog povećanog broja ribarskih večeri u predsezoni i posezoni i povećanog broja koncerata također u predsezoni i posezoni, što je u skladu s našim ciljevima produžetka sezone. S obzirom da je Makarsko kulturno ljeto ove godine imalo manji budžet, Turistička zajednica je svojim angažmanom obogatila Makarsko kulturno ljeto – stoji u obrazloženju.

Gledamo li knjigovodstveno izvješće, i tu su brojke puno veće ne samo u odnosu na planirane, nego općenito u odnosu na prijašnje, rekli bismo "sušne" godine. Naime, usluge promidžbe i informiranja u 2018. su bile znatno veće: u 2017. je potrošeno oko 740 tisuća kuna, da bi već dogodine ova stavka narasla na čak 1,6 milijuna!

– Ovdje spada oglašavanje, spotovi i videomaterijali, tiskani materijal, Connexion festival, "Labuđe jezero", Milano, Klizalište i Božićni grad, ekološke akcije, oslikavanje autobusa i reklama, projekt "tajni gost", sustav javnih bicikli i projekt Ekstrem kućica na Vošcu – stoji u bilješkama uz Financijski izvještaj.

I dok za ove stavke postoji pisano obrazloženje, premda ne postoje istraživanja o tome koliko su ova događanja privukla posjetitelja sa strane, pomalo je nejasno zašto je u tekućoj godini za online oglašavanje izdvojeno 710 tisuća kuna, točnije, zašto je za stavku online komunikacije izdvojeno – pola milijuna kuna.

Naš prvi upit glasio je ovako: Glede aplikacije za koju je u 2018. izdvojeno oko 360 tisuća kuna, odnosno u tekućoj godini 500 tisuća, zanima nas u kojoj je fazi i zašto nije do kraja završena jer dosta podataka nedostaje. Također nas zanima ponuda, odnosno ugovor koji je potpisan s tvrtkom "iLumio", konkretno, koliko je ukupni trošak izrade.

Direktorica Hloverka Novak-Srzić odgovorila je kako ukupan trošak izrade mobilne aplikacije iznosi svega – 14.200 eura (plus PDV).

– Do 15. prosinca 2019. nam je u planu napraviti sljedeće: povezati kalendar događanja sa svim TZ-ovima na području Makarske rivijere (osim Baške Vode). Korisnici mobilne aplikacije i internet stranica svih navedenih mjesta moći će vidjeti njihovu ponudu, te sebi unaprijed isplanirati svoj boravak, kao i događanja koja želi vidjeti; prikupiti i ponuditi pakete usluga naših članova korisnicima mobilne aplikacije (izleti, aktivni turizam, razni paketi usluga...). Nadalje, geolokalizacija će biti završena do 1. travnja 2020. – stoji u odgovoru.

Aplikacija koja je najavljivana već dulje vrijeme, međutim, nije uopće funkcionirala kako treba, i to otprilike dva tjedna. Greška je uočena nakon našeg upozorenja...

– Tehnički problem uklonili smo već sutradan, 5. rujna, a nastao je prilikom zadnjih izmjena u mobilnoj aplikaciji 23. kolovoza – objasnila je direktorica ispričavši se za propust. Inače, aplikaciju "Visit Makarska" izradila je poljska tvrtka "iLumio".

Troši li direktorica proračunski novac prekomotno ili je zapravo poduzetna, za razliku od, kako će sama kazati, prethodnika koji su se, po njezinim riječima, bavili trivijalnostima poput ribarskih večeri? To je prvi aspekt priče. Dakle, jesmo li imali koristi od toga? Je li moglo biti skromnije, a kvalitativno ništa lošije? Tko mjeri efekte skupih projekata? Drugi aspekt priče je transparentnost koja je upitna već samim time što se Financijski plan prekoračuje za najmanje pet posto. Revizija, doduše, ništa sporno nije našla. Turističko vijeće spremno blagoslivlje svaku odluku, a kredit je, ruku na srce, posve legitiman.

Gradonačelnik Jure Brkan, kao predsjednik TZ-a, pokušao je svojedobno skresati njezinu moć u smislu raspolaganja financijama, ali, razumljivo, nije uspio jer je Hloverkina ruka u Gradskom vijeću presudna. I tu se naslućuje jedno neslaganje na granici s latentnim sukobom između aktualne direktorice i bivšeg direktora TZ-a, koji po svoj prilici imaju slične političke aspiracije, no gdje je očigledna jedna pat-pozicija baš zbog konstelacija snaga u Vijeću.

S obzirom da izrada mobilne aplikacije stoji oko 100 tisuća kuna, na što se odnosi ostalih 400 tisuća?! Čovjek se s pravom pita na što se točno odnosi četverostruka razlika pod stavkom online komunikacija, posebice jer se u obrazloženju šturo spominje samo famozna aplikacija. Pretpostavili smo, nekako, da bi to mogao biti trošak digitalnog marketinga, o čemu smo, podsjetimo, nedavno pisali, kada nam je Novak-Srzić pokazala ugovor u kojemu se navodi kako je godišnji iznos za ovu stavku, koji plaćaju obrtu "All In", težak 120 tisuća kuna (plus PDV). Dakle, sve skupa 150 tisuća kuna.

U godišnjem planu za tekuću godinu za ovu je stavku, međutim, predviđeno (samo) 50 tisuća kuna, pa smo pretpostavili da je vođenje Instagrama, YouTubea i Facebooka "posupalo" ostali iznos koji je neodređeno ubačen u stavku online komunikacija. S obzirom da u ugovoru s "All Inom" stoji kako se ostale promocije i aktivnosti dodatno plaćaju, činjenica je da mi nikad nismo dobili odgovor koliko se to iz proračuna TZ-a zaista plaća.

Ili smo ipak, "čačkanjem" po Financijskom planu za tekuću godinu, otkrili u kojem grmu leži zec i koliko zapravo plaćamo digitalni marketing, uz onih već navedenih 50 tisuća kuna. U pokušaju da demistificiramo stavku online komunikacija, pitali smo direktoricu na što ide tih 400 tisuća i spada li u to također i digitalni marketing koji u projektima već stoji kao zasebna stavka.

– U digitalnom marketingu nalaze se internet oglašavanja, oglašavanja i promocije manifestacija, snimanje manifestacija, videoklipovi i spotovi, brošure, vodiči, oglašavanje u specijaliziranim turističkim publikacijama, reklame na autobusima, info table i smeđa signalizacija – odgovorila nam je Hloverka Novak-Srzić.

U prijevodu, digitalni marketing pod koji je ubačeno i sve ono što se baš ne smatra online komunikacijama, poput reklama na autobusima, očito plaćamo više nego što mislimo, pa ne trebaju čuditi kuloarske priče da se zapravo radi o lijepoj cifri od 250 tisuća kuna godišnje za – kako to već zvali – digitalni marketing, online komunikacije... S tim da obrt koji vodi digitalni marketing nema u obvezi i stvari sadržaj u smislu novih fotografija, jer otkup se vodi kao posebna stavka.