Temperature drastično pale u Zagori, ali i na obali: ujutro će mnogima trebati dugi rukavi;  Donosimo detaljnu prognozu po gradovima za vikend 

U Dalmaciji su se temperature danas kasno poslijepodne i večeras dosta spustile, pa je prema podacima privatnih meteoroloških postaja Pljusak u nekim mjestima u usporedbi sa utorkom i srijedom temperatura pala i za više od 10 stupnjeva. Negdje i više...

Tako je primjerice temperatura oko 21.30 na Dinari bila manja od tri stupnja, a na Svetom Juri na Biokovu oko 4. U Sinju i Otoku dalmatinskom je temperatura oko 13 stupnjeva, ali stupnjevi iz sata u sat padaju pa će stanovnicima Zagore večeras, ali ujutro sigurno trebati dugi rukav jer će temperatura tijekom noći i jutra biti oko ili ispod 10 stupnjeva.

U Splitu i Dubrovniku je u 21. 30 sati bilo oko 18 stupnjeva, dok je na Klisu bilo oko 15. Šibenik je na oko 17 stupnjeva. Na otocima je temperatura bila nešto viša ali će se tijekom noći i jutra sniziti.

"Pretežno sunčano, ali razmjerno svježe. Ujutro je moguć slab mraz pri tlu ponajprije po kotlinama Like i Gorskog kotara. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura mjestimice s olujnim udarima, osobito podno Velebita, a poslijepodne u Dalmaciji ponegdje sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 12 do 16, a najviša dnevna većinom između 14 i 19, na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije 19 i 24 °C", navode u DHMZ-u.