U Dalmaciju stiže najavljivano zahlađenje: temperature se ponegdje spuštaju na desetak stupnjeva, budite spremni i na olujnu buru; Donosimo detaljnu prognozu za naredne dane

U četvrtak bi tijekom dana u Dalmaciju trebala doći dugo najavljivana promjena vremena. U trodnevnoj prognozi stoji da će u Splitu puhati umjerena do jaka bura u četvrtak, a u petak će ojačati i dostizati olujne udare. Temperature će biti između 15 i 24 stupnja, međutim osjet temperature će zbog vjetra biti manji.



Bura će biti jaka i u Zadru, Dubrovniku, ali nešto slabija na šibenskom području.



U Zagori će također biti vjetrovito u narednim danima, a najniže temperature će se kretati oko 10 stupnjeva, a one najviše oko 20-tak stupnjeva.





Evo što o tome kaže DHMZ:



- U Dalmaciji umjereno do pretežno oblačno s mjestimičnom kišom i pljuskovima s grmljavinom, koji posebice prema otvorenom moru mogu biti i izraženiji, a prema kraju dana razvedravanje. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni i sjeverni, a na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, osobito podno Velebita s olujnim udarima.



Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 7 do 12, na Jadranu od 15 do 20 °C. Najviša dnevna na kopnu uglavnom između 15 i 20, na obali i otocima 20 i 24 °C - navodi DHMZ, uz napomenu kako će u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku.

U našoj galeriji pogledajte po dalmatinskim gradovima (obala, Zagora, otoci) vrijeme u sljedećih nekoliko dana.