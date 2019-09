'Naši su stari 1979. krenuli iz privatne kuće, a mi smo za 40 godina djelovanja dobili najlipšu čestitku': vatrogasci iz Muća trebali bi dobiti novi, moderan dom, pogledajte kako će izgledati

Jedno su od rijetkih društava koja imaju više intervencija u zimskim mjesecima nego u vrijeme požarne sezone. Razlog su stočari i neodgovorno paljenje korova

Stotinjak članova DVD-a Muć, nakon četiri desetljeća svoga postojanja i brojnih seljakanja od privatnih kuća do društvenih domova, napokon bi se moglo skrasiti u novim vatrogasnim prostorijama u središtu mjesta.

Izgradnju novoga sedamsto četvornih metara prostranog zdanja, svojim potpisom, uz predsjednika društva Duju Soldu, prije dva mjeseca u Ministarstvu poljoprivrede "ratificirao" je mladi mućki vatrogasni zapovjednik Bože Delić i tako društvo kojem je na čelu "obogatio" za 7.156.000 kuna.

Dobivena sredstva su u stopostotnom iznosu iz Programa ruralnog razvoja, odnosno mjere 7.4.1., namijenjena za gradnju novog vatrogasnog doma, na koju se mlada vatrogasna zajednica iz Muća uz pomoć lokalne samouprave kandidirala prije točno godinu dana.

– Nema ljepše čestitke za naš četrdeseti rođendan. Generacije vatrogasaca su ovo očekivale. Naši stari 1979. godine krenuli su iz privatne kuće i tako odonda do danas promijenili smo četiri lokacije. Društveni dom u kojem se trenutno nalazimo nije i najgore rješenje. Međutim, polunatkriveni prostor gdje se nalazi naš vozni park sve je samo ne adekvatan. Ne daj Bože da za hladna vremena, kada se temperatura za najhladnijih dana zna spustiti i do minus dvadeset stupnjeva, kao što je to bio slučaj lani, trebamo na hitnu intervenciju. Vodu u cisternama ne smijemo držati jer će se zamrznuti. Prvo nam je "natankati" cisterne vodom pa tek onda akcija. Taj naš novi dom za koji će se uskoro raspisati natječaj i izabrati najpovoljniji izvođač, projektiran je po svim standardima. Tako da ćemo, među ostalim, imati i grijane garaže, o čijem značenju nije potrebno ni govoriti – veselo će Bože Delić, zapovjednik DVD-a Muć, na čijem se čelu nalazi već dvanaest godina.

Međutim, vratimo se koju godinu unatrag jer za gradnju potrebno je imati i lokaciju. Tako su mućki gasitelji 2015. godine, uz pomoć Općine i Županije, kupili zemljište površine tisuću četvornih metara, udaljeno stotinjak metara od njihova sadašnjeg privremenog sjedišta u mjesnom domu. Ubrzo se sve uredilo, očistilo i na koncu krenulo s idejnim rješenjem. Malo je tko, osim njih samih, vjerovao u pozitivan ishod priče o novom domu. Ubrzo su u suradnji s načelnikom Filipom Stupalom i općinskim službama napisali i kandidirali projekt. Sa zebnjom se čekala objava rezultata. Vjerovalo i živilo za taj dan. Kada je stigla depeša iz Zagreba, zavladala je opća euforija.

– Pokušali smo, pa šta bude – domeće Frane Relja, navlačeći vatrogasnu opremu za potrebe snimanja. Ljubav za vatrogastvom u njemu se probudila u trećem razredu osnovne škole i od tada svoje slobodno vrijeme provodi uglavnom u domu.

– Zaljubio sam se u ovu humanu profesiju koja zahtijeva godine vježbe i obrazovanja u cilju postizanja efikasnosti. Ta naša efikasnost od 2021. godine, kada se očekuje otvaranje novog doma, bit će na znatno većoj razini. To više što skrbimo možda o najvećem kompleksu guste borove šume u Hrvatskoj. Na četiri tisuće hektara šume koja se nalazi sjeverno od Muća, posebno za sušnih mjeseci, provodimo cjelodnevna dežurstva, a tu je i visoka promatračnica. Sve su to bitni argumenti da napokon dobijemo ono što zaslužujemo – tvrdi Relja.

Da bez muke nema nauke, potvrdio nam je i dvadesetčetverogodišnji Ivan Koljanin. Vatrogasac od glave do pete. Kaže, ne bi mjenjao ovu profesiju ni za što. Već devet godina volontira pri društvu i tu je kada god treba.

– Već četrdeset godina pokušavalo se nešto napraviti. Išlo se tamo-amo i evo smo se ovdje najdulje zadržali. Možete zamisliti kako smo se osjećali kada smo dobili pozitivno rješenje i k tome još sredstva u stopostotnom iznosu. Normalno da smo veseli. Zaslužili smo svaku bloketu, svaki kamen na novom domu. Jedno smo od rijetkih društava koja imaju više intervencija u zimskim mjesecima nego u vrijeme požarne sezone.

Razlog su stočari i neodgovorno paljenje korova. Tako to iziskuje veliki trud i ulaganja. Nedavno smo kupili jedno "novo" vozilo staro gotovo dvadeset godina i masno ga platili. Zar nije šteta da propada na otvorenom? – pita se Koljanin. Za njega i njegove kolege Jakišu Mijića, Šimu Relju, Niku Soldu i Paška Relju, novi dom značila bi bolja operativa, rad i zaštita voznog parka od smrzavanja, odnosno bolja funkcionalnost po svim standardima. Njegova gradnja značila bi vrhunac vatrogastva ne samo u Muću, nego i u svim okolnim mjestima toga dijela Dalmatinske zagore.

Svjesni su toga mladi mućki gasitelji, njih stotinjak, od kojih je četrdeset operativaca. Oprema i obrazovanje jednog vatrogasca stoji petnaestak tisuća kuna, ali ne žale se. Od velike pomoći, osim Općine, bila im je Županija i županijska Vatrogasna zajednica. Prepoznali su oni njihov rad i potrebe, pa samim time i rezultat nije izostao.