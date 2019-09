Da su pojedini taksisti sve bezobrazniji svjedoči i ovaj primjer jednog turista koji je došao u Zračnu luku Split, potom je naručio taksi, a onda ga je dočekao šok. Cijeli svoj slučaj opisao je na popularnom turističkom servisu TripAdvisor.

- Ovo je moj savjet za ljude koji žele uzeti taksi na splitskom aerodromu. Ne činite to! Mi smo otišli do taksija ispred ulaza u zračnu luku i potom smo kraljevski opelješeni za vožnju do središta grada. Naplatili su nam 450 kuna, a regularna cijena je 250 kuna. Nisu nam baš izgledali kao ljudi s kojima bismo se trebali svađati, pa smo platili i odmah skinuli aplikaciju Uber.

To je u Hrvatskoj neophodno. I ne čudi nas što taksi posao od taksista preuzimaju uberovci. Zračna luka trebala bi zaustaviti ovo iskorištavanje, jer ovo je bio loš početak našeg odmora u Hrvatskoj. Hrvatska je prekrasna zemlja, ali čuvajte se taksista... - napisao je Alan iz Farehama u Velikoj Britaniji.

Samo napomenimo da Alan nije lažni profil koji bi ocrnio naše taksiste, nego realna osoba koja dugo ima svoj račun na tom servisu, pa je tako dao odlične ocjene i za dubrovačke i splitske hotele, jahte. Radi se o gostu visoke platežne moći koji se ipak ne da, kako je sam napisao, pljačkati. Putovao je i po Francuskoj, Španjolskoj, Južnoj Africi..., a ocjene na TripAdvisoru daje od 2013. godine.

Potom smo dobili i potvrde još dvoje stranaca koji poslom često dolaze u Split, a koji nam navode da im taksisti nekad iz zračne luke naplate 250-300 kuna (ukrcaj je bio u isto ili slično vrijeme), a nekad i duplo više, pa im nije jasno po kojim se kriterijima vrši naplata.

Cijena bi, napominju, išla nekad i 100 posto više od prethodnog puta iako ih je taksi pokupio u isto vrijeme, dakle nije se radilo o noćnim satima.

I mi smo napravili izračun koliko bi vožnja do aerodroma došla iz Splita na aplikaciji 'Uber'. Cijena je bila 210 kuna.

Evo što na sve kaže Martin Mustapić, predstavnik kaštelanskih taksista.

- Bilo je takvih slučajeva da su gosti umjesto uobičajenih 300 do 350 kuna za vožnju od aerodroma prema Splitu u manjem automobilu dobili račun od 500-600 kuna. I to osuđujemo. Većina taksista radi po propisu, imaju urednu tarifu, istaknut cjenik i fiskalizirani račun, međutim ima i onih koji se ponašaju neodgovorno. Čak i neki zaposlenici taksi firmi varaju i svoje gazde, na taksimetru piše jedna cijena, a oni naplate drugu. Imali smo slučajeva i da su nam prijavljivali takve incidente, a mi smo onda ljudima vraćali novac - kaže nam Mustapić, koji je inače upravitelj prijevoza u tvrtki "Airport taxi" i u sezoni upravlja sa 17 automobila.

- No, ruku na srce, zakon i propisi su takvi da netko može umjesto 12-15 kuna po kilometru naplatiti 1000, dakle slobodno je tržište, ali mi imamo interni dogovor da se za malo auto od aerodroma do Splita naplaćuje od 300 do 350 kuna, a za kombi oko 450 kuna. I to većina poštuje. U Gradu Kaštela ima više od 400 taksi dozvola, međutim nas je, evo danas, u zračnoj luci oko 150. No, ima i ilegalnih prijevoznika koji su najveći problem, i oni lupaju cijene kako im padne na pamet i sramote nas ostale taksiste jer ljudi misle da smo svi isti - kaže Mustapić, koji nam komentira i navode da taksisti preko ljeta zgrnu ogroman novac, neki od njih i više tisuća eura mjesečno.

- Ma to su vam notorne gluposti i neistine. Evo, ljudi sada čekaju od tri do pet sati za jednu vožnju. Ne vozimo mi svakih sat vremena da bismo mogli zaraditi veliki novac. U srcu sezone ima posla, ali mi od toga onda živimo i zimi, ali da se bogatimo, to su gluposti - kaže Mustapić, kojega smo upitali i kako to da Uber istu relaciju naplaćuje oko 200 kuna, a njihova je tarifa 300-350 kuna.

- Uber vam je nekad toliko, a nekad će biti i 400, sve zavisi kolika je potražnja. A mi uvijek, dakle naši taksisti, držimo istu cijenu - uzvraća Mustapić.

Nazvali smo i kaštelanskog gradonačelnika Denisa Ivanovića, čelnog čovjeka grada, koji dijelu taksista i izdaje dozvole. Nije nam se javio. Potom smo ga opet zvali, nije se javio, pa smo mu poslali SMS. Opet nam se nije javio, ali nas je nazvala njegova ljubazna glasnogovornica, navodeći da je gradonačelnik zauzet. Poslali smo im mail.

- Propisano je da cjenik autotaksi prijevoza samostalno utvrđuje prijevoznik, a mora sadržavati najmanje cijenu po jednom prijeđenom kilometru. Ako prijevoznik pruža uslugu preko taksimetra, za vrijeme obavljanja usluge u vozilu mora biti uključen taksimetar i mora na vidljivom mjestu u vozilu imati istaknuti cjenik.

Nadzor nad obavljanjem autotaksi prijevoza putnika provodi Ministarstvo, službenici ministarstva nadležnog za unutarnje poslove i ministarstva nadležnog za financije, službenici Carinske uprave, a pomoć im na zahtjev mogu pružiti komunalni i/ili prometni redari jedinice lokalne samouprave na čijem području se autotaksi prijevoz obavlja. Na području grada Kaštela izdano je 430 dozvola. U Zakonu se naglašava da jedinice lokalne samouprave ne mogu ograničiti broj dozvola na svom području - odgovorila nam je, među ostalim, glasnogovornica Ina Dukan.

Ministarstvo šuti Komentar navedenog slučaja smo 10. rujna zatražili i od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, ali odgovora i dalje nema...