Nova školska godina započela je i u imotskoj gimnaziji "Dr. Mate Ujević", no tamo su još uvijek aktualni događaji od prošle. I dok jedni učenici listaju nove udžbenike, neki drugi, skupa s roditeljima, s nestrpljenjem pred vratima gimnazije očekuju dolazak inspekcijske službe Agencije za odgoj i obrazovanje.

Stvar je ozbiljna. Jako ozbiljna. Inspekcija stiže kako bi ispitala navode iz žalbe na ocjene iz matematike, i to za sedam učenika prvih i drugih razreda te škole.

No, idemo redom. Na mail redakcije Slobodne Dalmacije stigla je pritužba jednog roditelja na postupanje nastavnika matematike Ante Trutina. Mail je opširan, identitet njegova autora poznat je redakciji, a ovdje ćemo za početak citirati neke njegove dijelove.

"Poštovani, zanima me postoji li u Hrvatskoj ili u svijetu škola u kojoj je samo iz jednog razreda kod samo jednog profesora sedam učenika oboreno na godinu?!", počinje pismo roditelj djeteta koje pohađa imotsku gimnaziju, pa nastavlja da se baš to događa u školi koja nosi naziv Mate Ujevića, i to "po tko zna koji put".

"Sedam učenika Jezične gimnazije profesor Ante Trutin oborio je na godinu nakon popravnog iz matematike. Koliko je maturanta oborio ne znamo točno, no i to je sigurno nemala brojka. Pomozite nam i službeno zatražite podatke ravnatelja Gimnazije iz Imotskog Borisa Karina", navodi roditelj, u množini, otkrivajući da on zapravo piše u ime roditelja svih sedmero učenika koji se spominju u mailu.

U nastavku ogorčeni roditelj postavlja i niz pitanja usmjerenih na prof. matematike Antu Trutina. Pita ga tako koliko je učenika ove godine palo na popravnom iz matematike, odnosno koliko je njegovih učenika ove godine palo godinu zbog jedinice iz matematike, te koliko je učenika dosad u svojoj karijeri oborio. Pita ga i koliko je učenika izgubilo pravo na daljnje školovanje jer ih je bacio na popravnom dva puta, a pita ga i koliko je maturanata oborio na popravni, a koliko na godinu.

Roditelj postavlja pitanje i zašto se godinama ne reagira na metode i postupke profesora Trutina, te zašto se, kako kaže, krše zakoni RH.

"Ovo je teatar apsurda kakvog nigdje nema. Tko nadgleda i kontrolira profesore i njihov rad? Kome oni odgovaraju? Kako je moguće da ravnatelj Boris Karin, koji bi trebao biti prva i odgovorna osoba škole, ne reagira na sustavno teroriziranje učenika i masovno bacanje na godinu od strane profesora Trutina? Možda zato što mu je profesor Trutin kum djetetu?", nabraja pitanja roditelj u svome mailu.

"Koliko je samo sudbina, obitelji, dobre djece ovako uništeno?! Zašto se ne bi i profesori podvrgnuli psiho testovima?! Koliko godina će se profesoru Trutinu to tolerirati? Inspekcije dolaze i odlaze, on ostaje. Koliko puta se nekog profesora može prijaviti, koliko dugo on može raditi bez sankcija?! Do mirovine?! Pa postoje li uopće sankcije za ovakve profesore? Jesu li ikome iz stručnih službi i nadležnih inspektorata (čiji se rad plaća iz naših džepova) brojke učenika koje Ante Trutin obara na popravni i na godinu bitne?! Jesu li im sumnjive?! Ili su im ta djeca, kojoj svjesno i nesvjesno uništavaju budućnost, uistinu samo broj?!", ogorčeno će roditelj.

Nudi se u mailu i zaključak:

"Sankcija za nečinjenje i nereagiranje na nepravdu kod nas nema! Ovim prosvjetnim radnicima je normalno da sedam učenika iz samo jednog razreda padne godinu. Oni u tome ne vide problem. Tko god je bio učenik Ante Trutina zna da je svaki njegov ispit svjesno opterećen preprekama i prezahtjevnim nepotrebnim koncepcijama kojima je cilj učenike onemogućiti u postizanju prolazne ocjene. Vjerujem da bi stručne službe, ako izvrše stručno-pedagoški nadzor u ovoj školi, utvrdile brojne nepravilnosti i propuste u radu prof. Trutina, ravnatelja i ostalih profesora na štetu učenika kojima su povrijeđena njihova, zakonom RH zajamčena, dječja prava. Brojne nepravilnosti bacaju se pod tepih godinama, te samo uz pomoć medija mogu isplivati na površinu. Nadam se samo da će svi odgovorni disciplinski odgovarati i da se više nijedno dijete neće osjećati nemoćno, jadno, frustrirano, razočarano prema nastavniku i obrazovnom sustavu općenito".

Rekosmo da je stvar ozbiljna. Jako ozbiljna. Stoga smo za prvoga sugovornika uzeli ravnatelja gimnazije Borisa Karina (na slici iznad). Njegova izjava je kratka.

- Mogu samo izjaviti da smo u školi oko spomenutih primjedbi učenika i roditelja sve radili u okvirima zakonskih normi. Na popravnom ispitu bila je komisija sastavljena od profesora, prema našim pravilnicima. Konačno, i ocjena više savjetnice za matematiku Antonele Czwyk Marić iz Agencije za odgoj i obrazovanje Podružnice Split, prilikom stručno pedagoškog nadzora samog popravnog ispita kako nema propusta u provođenju popravnog ispita, meni je najmjerodavnija. Ako pak, kako vi kažete, dođe i inspekcija iz same Agencije iz Zagreba, mi smo spremni predočiti sve detalje provedbe popravnog ispita - riječi su ravnatelja Karina.

Iz Agencije za odgoj i obrazovanje prenosimo izjavu Antonele Nižetić-Capković, više savjetnice za odnose s javnošću, koja je na naše pitanje o primjedbi roditelja na spomenuto rušenje na godinu sedam imotskih gimnazijalaca izjavila:

- Dobili smo predstavku roditelja i u Imotski ćemo uputiti višu inspekciju po tom pitanju.Tek nakon inspekcijskog nalaza možemo vam dati više informacija. Toliko za sada na vaše pitanje.

I za kraj i ono najvažnije, donosimo i odgovor prozvanog profesora Ante Trutina.

- Sva ta pitanja i primjedbe ne stoje. Prvo bih samo spomenuo da roditelji ili roditelj, ili tko već postavlja ta pitanja, nije niti jednom postavio pitanje koliko su samo u posljednjih 15 godina učenici profesora Trutina osvojili regionalnih i državnih nagrada iz matematike, te je li učenik kojega sam ja učio bio sudionik međunarodne matematičke Olimpijade u Americi - počinje Trutin.

Nastavak je, međutim, zanimljiviji:

- Napišite slobodno da sam iz tih razreda trebao na godinu baciti još četiri do pet učenika!

A zašto nije?

- Negativnu sam ocjenu ipak dao samo onim najlošijima, koji usput i ometaju učenike koji žele i hoće nešto naučiti - obrazlaže Trutin.

Prema njegovim riječima, sasvim je normalno u poslu jednog profesora i odgajatelja da izvršava svoju zadaću, uči učenike, nagrađuje ih pozitivnim i kažnjava negativnim ocjenama.

- To je moj dio posla i dokle god ga radim bit će tako. Za mene je ova priča završena, a mjerodavne institucije, inspekcije, dakako da mogu doći i provjeravati cijelu proceduru popravnog ispita - kaže Trutin.

A što se tiče pitanja koliko je posljednjih godina dao negativnih ocjena učenicima koji su ponavljali godinu, kaže da o tome ne vodi računa.

- Zaista ne vodim evidenciju, mislim stotinjak. I ne stidim se ni pred kim zbog toga. U konkretnom slučaju, za ove učenike mogu kazati da sam plaćen držati nastavu u školi u učionici, a ne na autobusnom kolodvoru. Ako mi se naredi, otići ću i tamo predavati svoj predmet, ali slažete se da to nije primjereno obrazovanju naših učenika. Mislim da sam vam ovim sve rekao, a ostalo je za mene bespredmetno - zaključuje Ante Trutin.