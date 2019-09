Nad Hvarom je pukao 'grom iz vedra neba'! Snimka rijetke, ali opasne pojave zapalila društvene mreže, pogledajte fascinantni video

Facinantna snimka koju je zabilježio hvarski fotograf i lovac na oluje Jakša Kuzmičić zapalila je društvene mreže. Jakša je u noći s nedjelje na ponedjeljak snimio pozitivnu munju, ono što se laički naziva 'grom iz vedra neba'.

Pozitivne ili visokonaponske munje obično nastaju u gornjem dijelu oblaka tipa kumulonimbus (nakovnju), putuju i do nekoliko kilometara vodoravno te zatim skreću do tla. One čine manje od 5% svih munja. Zbog puno većeg prijeđenog puta, te munje obično nose 6 do 10 puta više naboja, njihov je napon također znatno veći, a obično traju i oko 10 puta duže, stoji u objašnjenju na streanicama Državnog hidrometeorološkog zavoda. Bljeskovi takvih munja stvaraju velike količine niskofrekventnih (ELF i VLF) radiovalova, a zbog svoje velike snage, visokonaponske munje su jako opasne, posebno za avione jer još uvijek ne postoji dovoljna zaštita za njih.

U priloženom videu pogledajte kako izgleda ova nesvakidašnja pojava, a u nastavku možete pogledati i Jakšine dojmljive fotografije oluje nad koja je iste večeri bjesnila nad Hvarom.