Slučaj nepostojeće vile na Hvaru je ekstreman, ali nije jedini: evo kako muljaju turiste sa smještajem u Dalmaciji, zbog jedne podvale čak otkazuju rezervacije

Svi znamo za priču o skupini od 10 mladih francuskih turista koji su prije dva tjedna posredstvom platforme Booking.com na Hvaru unajmili vilu za 6420 eura, a umjesto vile na lokaciji su ih dočekali ni manje ni više nego šikara i gradilište s bagerima i kamionima.

Na kraju se uspostavilo kako nepostojeća vila nije na Hvaru nego na Braču pa je vlasnik bračke vile odlučio oštećenoj grupi Francuza ponuditi dva besplatna noćenja u luksuzno opremljenom kamenom zdanju koje su vidjeli na fotografijama platforme, a koje su ukradene kako bi primamili strance na ljetovanje.

Šok na Hvaru: turistkinja umjesto skupog ljetovanja u luksuznoj vili dobila šikaru, bagere i kamione; 'Agencija nas je fino povukla za nos, a isto se dogodilo i drugima'

Premda je slučaj "vile Hvar-Brač" doista ekstreman jer goste po dolasku na destinaciju nije dočekao nikakav objekt, slučaja manjih prijevara s fotografijama itekako ima i to na području cijele Makarske rivijere.

Naime, kako doznajemo od ''skrušenih'' iznajmljivača, gosti su im znali otkazivati rezervacije dolaskom u apartmane jer su prema fotografijama s interneta vidjeli pa tako i rezervirali jedan smještaj, a u realnosti, kada su nogom kročili u oglašeni apartman, od postavljenih fotografija ne bi bilo gotovo ništa jer je apartman u zbilji izgledao posve drugačiji, manji, skučeniji i bez pogleda na more.

Sve je drugačije

Ovakvih slučajeva zabilježili su i uredi turističkih zajednica, pa je tako TZ Brela ove godine imala dvije pritužbe, što nam potvrdila direktorica Valentina Vitković.

- Imali smo dva slučaja u kojima gosti nisu bili zadovoljni smještajem koji su rezervirali pa su nam tvrdili da je u zbilji taj smještaj potpuno drugačiji nego na fotografijama. Mi stvarno nismo provjeravali tko je tu u pravu, a tko u krivu, ali smo ih uputili na turističku inspekciju - kazuje nam Vitković.

I TZ Baška Voda zadnjih godina je zabilježila par slučajeva u kojima su se turisti žalili da im se internetom proda jedan smještaj, dok je u realnosti riječ o potpuno drukčijem.

Prema riječima direktora Ante Jurišića, upravo zbog suzbijanja ovakvih situacija i to posebno s fotografijama, TZ za privatne iznajmljivače uvijek organizira edukativne radionice na temu poboljšanja kvalitete smještaja.

- Iznajmljivačima pružamo edukaciju vezanu za internet oglašavanje smještaja, pri čemu ih upozoravamo da moraju postavljati vjerodostojne fotografije i točne informacije.

Bilo je i kod nas slučajeva obmane gostiju prilikom oglašavanja pa se na fotografijama iznajmljivača prezentirao pogled na more s jedne kuće, a u pitanju je bila druga kuća zbog čega sam iznajmljivaču skrenuo pozornost da to ne radi. Isto tako smo imali slučaj da su gosti stigli na ljetovanje u jednu kuću u kojoj su rezervirali smještaj bez da su vlasnici bili s time upoznati, a riječ je bila o internetskoj prijevari - kazuje nam Jurišić.

Manjih pritužbi nevezanih za internetsko oglašavanje apartmana zabilježila je i TZ Gradac čiji nam direktor Davor Andrijašević, direktor TZ Gradac, kaže da nisu imali pritužbe vezane uz internetsko oglašavanje. Gosti se ponekad jedino znaju požaliti na neudobne krevete i buku.

Sitne primjedbe gostiju bilježi TZ Tučepi čiji nam je direktor Ivo Mravičić kazao da su se gosti znali žaliti zbog pogleda na more...

- Nismo imali nikakvih ekstremnih situacija već su nam se gosti znali žaliti da im je apartman na drugačijoj poziciji od one koju su rezervirali i(li) da nemaju obećani pogled na more - kazuje nam Mravičić.

TZ Makarska nije zabilježila slučaj prevarenih turista koji su otkazivali smještaj, što nam je potvrdila direktorica Hloverka Novak Srzić, a isto kaže i direktor TZ Podgora Srđan Kurtić.

Provjera, pa objava

Ni makarske turističke agencije, bar one s kojima smo kontaktirali, nisu imale slučaj otkazivanja rezervacija smještaja koji se nudi na internetu.

Prema riječima Ive Opačka iz makarske podružnice "NovaSol", nikada nije zaprimljena nijedna reklamacija niti bilo kakva primjedba vezana za najam kuća za odmor i apartmana na području cijele Makarske rivijere i Zabiokovlja.

- Mi ne radimo po principu da nam iznajmljivač dostavi fotografije svoje kuće pa da ih odmah objavimo, već osobno obilazimo svaki objekt za iznajmljivanje i na terenu se uvjerimo u njegovu kvalitetu i internetsku prezentaciju - kazuje nam Opačak.

Ni agencija "Freja travel Makarska" nije nikada imala neugodnih iskustava po pitanju otkazivanja rezerviranog smještaja posredstvom interneta, što nam je potvrdila djelatnica Lucija Plosnić:

- Iznajmljujemo smještaj na području od Baške Vode do Tučepi. Nikada nismo imali neugodnih situacija da su gosti na internetu vidjeli fotografiju smještaja koja nije odgovarala onom u realnosti jer ništa ne radimo na slijepo, već obilazimo teren i sve kuće koje se nude za iznajmljivanje - kazuje nam Plosnić.

Manje primjedbe na smještaj imala je agencija "Tempet" koja surađuje s inozemnim agencijama. Prema riječima vlasnika Slavka Premerua, gosti su se znali žaliti svojoj inozemnoj agenciji posredstvom koje su rezervirali smještaj u Makarskoj.

- Primjedbe su se odnosile na pogled na more jer bi gosti na fotografijama svoje agencije vidjeli da je kuća od mora udaljena svega par metara, a u zbilji je od mora udaljena puno ili se iz rezerviranog apartmana more baš i ne vidi dobro. Sve su to bile sitne primjedbe - veli Premeru.

I Ivo Josipović iz agencije "Turist biro" kazao nam je da nije zabilježio nijednu primjedbu gostiju na rezervirani smještaj jer se prijevare najčešće kriju na internetskim platformama:

- Nikada nisam imao loša iskustva, ali znam da booking.com nema provjere kategorizacije i zato se događaju situacije slične onoj s vilom na Hvaru koja i ne postoji - kazuje nam Josipović.