Mučna snimka s Brača, pogledajte kako je primitivac odlučio transportirati kravu! Nesretna životinja bespomoćno baulja po cesti, drugi vozači u nevjerici koče pred nevjerojatnim prizorom...

Mučna snimka bešćutnog i primitivnog zlostavljanja klemenite životinje stiže s Brača gdje je nepoznati muškarac odlučio kravu privezati za auto kako bi je prebacio do željene lokacije.



Video je snimio šokirani vozač koji se našao u automobilu iza vozila koje je vuklo privezanu kravu. Prikazuje kako je životinja bila prisiljena trčati po cesti, a u više navrata bio je ugrožen i njen život, kao i životi drugih sudionika u prometu koji su naišli na ovu bizarnu scenu.



Muškarac koji se odlučio na ovaj sramotan čin morao je vidjeti koliko nesretna životinja pati te da je umalo u jednom trenutku izazvao i sudar, no ništa ga nije spriječilo da svoj suludi naum sprovede do kraja.

U jednom trenutku se zaustavio, izišao iz vozila te kravu još malo čvršće privezao i odlučno nastavio dalje, dok je izbezumljena životinja već ozbiljno bauljala po cesti, a drugi vozači u nevjerici kočili pred ovim nevjerojatnim prizorom.