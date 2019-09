Podivljale cijene nekretnina u Dalmaciji, kvadrat stana na rivijeri i do pet tisuća eura! Velika pomama za zemljištima uz more, evo koliko se plaćaju najatraktivnije lokacije

Interes za kupnju kuća nije velik zato što su kuće koje agencije imaju u ponudi uglavnom većih površina što rezultira i krajnjom visokom cijenom. Ona u principu i nije visoka, kreće se od 1300 do 1600 eura po kvadratu, ali na veliku kvadraturu to ispada dosta - veli nam Filip RaffanelliZemljišta su prošle godine u predjelu Velikog Brda, koje je jedno od najtraženijih lokacija u Makarskoj, prodavana po cijeni 160-180 eura za kvadrat dok je ove godine minimalna cijena 200 eura. Zemljišta koja se nalaze blizu samog mora se oglašavaju po cijeni od 500 eura za kvadratNajskuplje nekretnine su one na području plaže u Makarskoj. Predio Zelenke je u ovom trenutku najpovoljniji zbog toga što se na tom području trenutno gradi oko 140 stanova, s još 80 stanova koji će se graditi u ovoj kalendarskoj godini - govori Filip Raffanelli, vlasnik makarske agencije 'Navis nekretnine'Makarska se po cijenama dijeli na centar, Zelenku i Istok, tako da i cijene idu od više prema manjoj tim redoslijedom. Nekretnine iznad Magistrale, ali iznad centralnog dijela grada također imaju fenomenalan pogled na more, pa u skladu s tim i drže cijenu otprilike kao nekretnine na Zelenci - kažu Ani i Emil Šoštarić iz 'Albedo nekretnina'Posljednjih godina potražnja za nekretninama u mjestima poput Igrana, Podace, Brista, Živogošća i Gradca sve više raste. To su sve lokacije koje imaju nekretnine blizu plaže, manje su gužve, more je čišće i kupci to počinju sve više cijeniti - otkrivaju nam Šoštarići

Upišete li u tražilicu "prodaja stanova Makarska" odmah će vam izbaciti niz oglasa poput - prodajemo luksuzan trosoban stan u istočnom dijelu grada, površine 75 metara četvornih, podijeljen u dvije etaže. Na prvoj je kuhinja, blagovaonica, dnevni boravak, kupaonica i lođa. Na drugoj su dvije veće spavaće sobe i jedna manja te kupaonica. Decentno namješten i potpuno opremljen. Cijena 250 tisuća eura...

Odmah ispod ovog privlači nas nešto jeftinija ponuda i natpis ekskluzivna prodaja. Povoljno se prodaje stan u Makarskoj!!! Stan se sastoji od kuhinje, dnevnog boravka i blagovaone, tri sobe, hodnika i zahoda. Orijentacija zapad-sjever. Pogled na Park prirode, vlasništvo 1/1, zgrada novije gradnje, 60 metara kvadratnih - 96 tisuća eura.

'Nije mi žurba'

Tu je i oglas objavljen u 'Makarskoj kronici' listu gospodina Pavla koji prodaje stan velik 75 metara četvornih na Duminoj ledini, dakle jako blizu plaže i centra grada, i to za 115 tisuća eura. Kako kaže, oglasiti se je odlučio tek prije dva tjedna a svakodnevno ga zovu zainteresirani. Stan mu neće biti problem prodati...

- Zainteresiranih ima dosta i siguran sam da ću stan jako brzo prodati, ali nije mi žurba, čekat ću... Cijena je 115 tisuća eura, prije nekoliko dana jedna je gospođa tražila da spustim za pet tisuća eura, ali nisam htio. Znam ja da je moja cijena dobra i povoljna u odnosu na druge stanove.

Zovu me ljudi iz Makarske, čitave Hrvatske i Bosne i Hercegovine da bi kupili stan koji sam ja uzeo 1995. godine i u međuvremenu ga opremio te lani renovirao određene dijelove. Stalno zovu, brzo će se naći i ozbiljan kupac, a jedini je problem što ne živim tu pa ne mogu uvijek doći pokazati stan kada me netko nazove - kaže nam Pavle koji se nije odlučio za prodaju putem agencije već samostalno.

Tržište nekretnina na području Makarske je u uzlaznoj putanji, a uspoređujući posljednjih nekoliko godina može se kazati da je trenutno povećan interes za kupnjom nekretnina na području Rivijere. Najveći interes vlada za jednosobne stanove, vrijednosti do 100.000 eura kojih, pak, u ponudi ima jako malo. Cijene stanova u Makarskoj najbliže bi se mogle usporediti s cijenama nekretnina na području Trogira.

Kupci odasvud

Od Filipa Raffanellija, vlasnika makarske agencije "Navis nekretnine", koji više od 15 godina radi s nekretninama, doznajemo da interes za kupnju kuća na godišnjoj razini nije velik zato što su kuće koje agencije imaju u ponudi uglavnom većih površina što rezultira i krajnjom visokom cijenom, a koja u principu i nije visoka kad se preračuna njena vrijednost po metru četvornom.

Kreću se od 1300 do 1600 eura po kvadratu, ali na veliku kvadraturu to ispada dosta.

- Moja agencija u principu ima najveći broj upita za građevinska zemljišta, najčešći kupci su domaći investitori koji se bave komercijalnom stanogradnjom, a poslije njih su zastupljeni kupci s tržišta Bosne i Hercegovine, Slovačke, Češke, Njemačke… kao i velik broj povratnika - kaže Raffanelli i dodaje kako su cijene nekretnina u odnosu na prošlu godine porasle za 20 posto.

Primjerice, stanovi u zapadnom dijelu grada su prošle godine prodavani po cijeni 1700-1800 eura po kvadratnom metru dok su današnje oglašene cijene 2000 eura po kvadratu.

Nadalje, zemljišta su prošle godine u predjelu Velikog Brda, koje je jedno od najtraženijih lokacija u Makarskoj, prodavana po cijeni 160-180 eura kvadrat dok je ove godine minimalna cijena 200 eura. Zemljišta koja se nalaze blizu samog mora se oglašavaju po cijeni od 500 eura za kvadrat.

- Najskuplje nekretnine su one na području plaže u Makarskoj, predio Zelenke je u ovom trenutku najpovoljniji zbog toga što se na tom području trenutno gradi oko 140 stanova, s još 80 stanova koji će se graditi u ovoj kalendarskoj godini - pobliže će Raffanelli.

Kvalitetnije se gradi

Zanima nas kako se tržište ponašalo u vrijeme krize, a kako nakon što smo izašli iz nje. Jesu li stanovi poskupili u posljednjih 10 godina?

Vlasnik agencije "Navis nekretnine" tvrdi da su 2007. godine, prije krize, cijene stanova bile i više nego visoke. Cijena kvadrata stana na Zelenci je tada bila od vrtoglavih 2500 eura do čak 3000 eura. Prije 10 godina financijska kriza bila je u punom jeku u cijeloj Europskoj uniji i SAD-u, što je utjecalo na ponudu i potražnju, cijene su bile za 30 posto niže nego što su sada, a cijene koje nekretnine na Makarskoj rivijeri drže sada bliže su onima iz razdoblja od 2003. do 2007. godine.

- Cijene stanova su bile prenapuhane i neobjektivne i kriza je pomogla da se očekivanja prodavatelja svedu u korektne okvire. Kriza je napravila određene pozitivne pomake na samom tržištu nekretnina. Kupac kao takav je postao važan čimbenik i njegove su se želje i prohtjevi počeli u većoj mjeri uvažavati.

Rezultat toga se očituje u samoj kvaliteti gradnje i opremanja novih nekretnina, koja je u ovom trenutku na zavidnoj razini i to kod svih investitora na području Makarske. Poboljšanjem kvalitete povećao se i broj kupaca jer je cijena nekretnine napokon bila opravdana - mišljenja je Raffanelli.

- Stanovi se jako dobro prodaju, u novogradnji se prodaju kroz 18 mjeseci od početka gradnje..., ali to vrijedi za razdoblje kada se u Makarskoj na godišnjoj razini gradilo oko 50 novih stanova. Budući da se u ovom trenutku gradi više od 140 stanova, nisam siguran da će prodaja pratiti inflaciju gradnje. Ta situacija može samo pogodovati kupcima s konačnom cijenom stanova - kratko će Raffanelli.

Poželjne lokacije

I tvrtka "Albedo" se bavi posredovanjem u prometu nekretninama na tržištu Makarske rivijere od 2005. godine. Emil i Ani Šoštarić iz "Albedo nekretnina!" vele da cijenu određuje poželjnost lokacije te odnos ponude i potražnje na određenoj lokaciji. Kao jeftiniju lokaciju za kupovinu stana uz Zelenku spominju i Istok.

- Cijena kvadrata uz more je naravno uvijek skuplja jer je potražnja veća, a broj stanova manji, pogotovo broj stanova u novogradnji ili stanova u etažiranim zgradama koji imaju vlasničke listove kao posebne uporabne jedinice. Da ne govorimo o ponudi stanova u centru i u blizini plaže s parkingom ili garažom, odnosno garažnim mjestom. Prvi red do mora je, naravno, najskuplji i cijena kvadrata se kreće od 4000 do 5000 eura.

- Makarska se, inače, po cijenama dijeli na centar, Zelenku i Istok, s tim da i cijene idu od više prema manjoj tim redoslijedom. Nekretnine iznad magistrale, ali iznad centralnog dijela grada također imaju fenomenalan pogled na more, pa u skladu s tim i drže cijenu otprilike kao nekretnine na Zelenci - kažu Ani i Emil Šoštarić.

Obje agencije nemaju samo Makarsku u svojoj ponudi već i nekretnine iz ostalih mjesta na Rivijeri.

Najveći je interes za Brela, Bašku Vodu, Promajnu, Makarsku i Tučepi. Ostala mjesta na Makarskoj rivijeri nisu toliko tražena zbog čega su i cijene nekretnina niže.

- Dosad su standardno bile popularna mjesta od Brela do Drašnica, što se odražavalo i višim cijenama. Od Podgore do Gradca potražnja je bila dosta manja pa je i cijena bila dosta niže. Posljednjih godina potražnja za nekretninama u mjestima poput Igrana, Podace, Brista, Živogošća i Gradca sve više raste. To su sve lokacije koje imaju nekretnine blizu plaže, manje su gužve, more je čišće i kupci to počinju sve više cijeniti - otkrivaju nam Šoštarići i ovu stranu tržišta.

Specifičnost mjesta na Makarskoj rivijeri je ta da se u njima uglavnom na prodaju nude kuće ili zemljišta, rijetko stanovi, a ako se i nude riječ je uglavnom o stanovima u etažiranim obiteljskim kućama.

Stanova za prodaju, i to jako malo, ima tek nešto u Promajni i Baškoj Vodi, Krvavici te Brelima.

Oskudna ponuda stanova, a velika potražnja, u mjestima poput Tučepi i Brela diktira i veću cijenu, dok su cijene u Promajni i Baškoj Vodi nešto niže, iako ne znatno. Cijene stanova u spomenutim mjestima variraju od 2000 do 4000 eura po kvadratnom metru i važi pravilo da što je nekretnina bliža moru i plaži - to joj je cijena viša.

Gdje i pošto četvorni metar? MAKARSKA - od 1700 do 5000 €

BAŠKA VODA - od 2000 do 2500 €

PROMAJNA - od 2500 do 2800 €

TUČEPI - 2500 €

BRELA - od 2500 do 4000 €

Što je more bliže, cijene su više Cijene kvadrata stanova u širem centru Makarske, ispod Magistrale i uz more se kreću od 2300 do 5000 eura, u što spadaju i prvi, drugi i treći red do mora, stanovi iznad Romane u centru, stara gradska jezgra i slične lokacije. Cijena stanova na Zelenci se kreće od 1700 do 2300 eura po četvornom metru, kao i u centralnom dijelu iznad Magistrale - predjelu Moča i Požari, dok cijene na Istoku variraju od 1700 do 2200 eura po kvadratu.

Primjeri iz ponude 'Navis nekretnina' Riječ je o dva stana u Makarskoj, približnih površina, ali na različitim lokacijama. Prvi primjer je dvosoban stan na makarskoj plaži površine 85 četvornih metara - oglašena mu je cijena 420.000 eura. A drugi primjer je dvosoban stan u istočnom dijelu grada površine 80 kvadrata - oglašena cijena je 140.000 eura.