Vlasnici lounge bara raspojasali se na pomorskom dobru: dobili dozvolu za 92 kvadrata terase, a raširili se na duplo više od dopuštenog

''Stop, inspekcija – zabrana korištenja'' – tako stoji na bijelim trakama s oznakom Lučke kapetanije otkako je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture izdalo zabranu korištenja dijela pomorskog dobra objektu "Sol lounge bar", koji se nalazi pored svjetionika na poluotoku Sveti Petar.

Objekt je u vlasništvu tvrtke "Oasis" Marka Jakira i Sanje Čović, a trakom je ograđen dio oko bijelog kioska i štekata. Riječ je o kiosku od 12 četvornih metara, s pripadajućoj terasi objekta površine 80 kvadrata, za što je "Oasis" koncesijsko odobrenje dobio 2018. godine na rok od tri godine, do 2020. godine i to od Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja grada Makarske.

Što će reći Grad?

Iz kojih razloga je izdana zabrana korištenja dijela pomorskog dobra, doznali smo od službenika Odjela za odnose s javnošću Ministarstva mora, prometa i infrastrukture koji kazuju da je ovlaštenik koncesijskog odobrenja, trgovačko društvo "Oasis", koristio veću kvadraturu terase od one koja je koncesijskim odobrenjem odobrena.

– Za taj dio uzurpiranih kvadrata trgovačkom društvu "Oasis" izdano je usmeno rješenje o zabrani korištenja pomorskog dobra, koje je odmah na licu mjesta izvršeno tako da je dio ograđen trakom oznakom "Stop, inspekcija – zabrana korištenja", a subjektu nadzora će se u roku osam dana otpremiti pisani otpravak usmenog rješenja protiv kojeg ima pravo tužbe na Upravnom sudu u Splitu.

Subjektu nadzora je koncesijskim odobrenjem odobreno korištenje 92 četvorna metra terase, a on je koristio 184 kvadrata pomorskog dobra, dakle duplo više od dopuštenog. Rad nije zabranjen na dijelu terase za koji trgovačko društvo posjeduje koncesijsko odobrenja, nego samo na onom dijelu koji je koristio u većem obujmu od dopuštenog – stoji u odgovoru Ministarstva mora te napominju da će inspektor o izdanim upravnim mjerama obavijestiti Grad Makarsku i Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja grada, a koji imaju ovlast ukinuti izdano koncesijsko odobrenje ako to smatraju potrebnim, no to više nije u nadležnosti Ministarstva.

Vranješ: Zahtjev je naš

– Osim rješenja u upravnim mjerama zabrane korištenja pomorskog dobra u odnosu na prekobrojan broj kvadrata koje je subjekt nadzora koristio bez koncesijskog odobrenja, inspektor će protiv subjekta nadzora i njegove odgovorne osobe podnijeti optužni prijedlog Vijeću za prekršaje Lučke kapetanije Split – navode iz Ministarstva.

Prema riječima Joze Vranješa, dogradonačelnika i predsjednika Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja, upravo je Grad Makarska zatražio postupanje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u smislu inspekcijskog nadzora korištenja pomorskog dobra na poluotoku Sv. Petar, i to na mikrolokaciji za koju je izdano koncesijsko odobrenje poduzeću "Oasis" d.o.o.

– Inspekcijskim nadzorom utvrđeno je neovlašteno korištenje pomorskog dobra te je službenom trakom ograđen dio na pomorskom dobru koji se neovlašteno koristi, a na isti je zabranjen pristup. Uz sve pritiske smatram da je Ministarstva mora, prometa i infrastrukture izuzetno korektno odradilo posao.

Nakon dobivanja rješenja inspektora, Grad Makarska poduzet će daljnje korake vezano za ovaj predmet. Ostale postupke ne bih komentirao s obzirom da su u tijeku, a s ciljem zaštite interesa građana Makarske i grada – kazao je Vranješ.

Komentar o zabrani korištenja dijela pomorskog dobra za koje je koncesijsko odobrenje dobiveno od Grada, zatražili smo od suvlasnika "Oasisa" Marka Jakira, koji nam je kazao kako ne želi davati nikakve izjave te nas je uputio na Sanju Čović, suvlasnicu tvrtke i osobu ovlaštenu za zastupanje. Čović nam se nije javljala na pozive pa smo potom kontaktirali i Jakirova odvjetnika Antonija Bolanču, koji nam je također kazao da ne želi davati nikakve izjave.