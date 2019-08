Nastavlja se bitka na Cetini: 'Raftingaši se busaju u prsa ekologijom, a mi skupljamo njihov otpad'

"Za Cetinu - spremni" - stoji to, među ostalim, u poruci Petra Pocrnje, upravitelja Braniteljske zadruge "Zamosorje", koji je ponovno istupio u javnost nakon našeg nedavnog teksta o problemima s raftingom i gospodarenjem Cetinom.

Pocrnja je široj javnosti poznat od prije nekoliko mjeseci kada je u ime Zadruge istupio s prijedlogom o preuzimanju skrbi nad dijelom rijeke od Čikotine lađe do ušća u Omišu kao produžena ruka županijske Javne ustanove "Krš i more" pod čijom je nadležnošću Cetina i njezino korito. Ta inicijativa predviđa i naplatu 10 kuna po gostu koji dolazi na rafting, ali i po svakom ostalom ljubitelju ove krške ljepotice, što bi u konačnici značilo pristojnu svotu novca na godišnjoj razini koji bi se na različite načine vratio rijeci. Međutim, očito je da će od ideje do realizacije ideje proteći još dosta vode kroz kanjon.

Prilažući na uvid prateće dokumente, Pocrnja tvrdi da je upravo on prvi na potezu Čikotina lađa-Zadvarje pokrenuo aktivnosti s kajacima, kanuima i brodicama za rafting na Cetini posredstvom obrta "Divlja rijeka", osnovanog u Novim Selima, a ne Šime Klarić za kojeg tvrdi da svi kanalizacijski ispusti iz njegova hotela u Trilju idu u rijeku.

- U tijeku je komunikacija nas i Ministarstva zaštite okoliša. Tražimo od glavnog inspektora Željka Vukovića da obavi očevid stanja kanalizacijskih odvoda u Cetinu. Rješenje sanacije smo već ponudili idejom u vidu bio-kolektora koje bismo financirali već spomenutom naplatom ulaska u kanjon, i to po gostu, a ne paušalno kako to naplaćuje županijska Javna ustanova. Nije nam cilj nikoga prozivati od turističkih djelatnika, već nudimo rješenje kako problem riješiti u cilju zajedničkog interesa, a on se zove Cetina - ističe upravitelj "Zamosorja" i ponavlja kako u pozadini cijele priče stoje razni lobiji prije svega oni u čijem je dugoročnom planu izgradnja nekoliko mini hidrocentrala na tom potezu.

Smeta mu, kako kaže, kada se "pojedinci busaju u prsa kako oni tobože čiste rijeku", a članovi Zadruge kojoj je on na čelu "niti dvjesta metara od njihovih kuća skupljaju odbačene bagerske gusjenice i ostali nerazgradivi otpad".

- Da smo našim prijedlogom "uzburkali" Cetinu, vidjelo se na našoj zadnjoj ekološkoj regati koju su raftingaši doslovno bojkotirali na način da su gostima koji su skupljali plastičnu ambalažu pričali laži da mi kao sami sebi namještamo nagradu od 2000 kuna koje nam je donirala Turistička zajednica grada Omiša. Nažalost, ljudi su nasjeli na te i takve priče i ambalažu odbacili u kontejner umjesto da dođu po zasluženu nagradu.

Ne bih rekao da Javna ustanova ne skrbi o Cetini, nego to radi na površno. Da naša ideja nisu samo riječi bačene u vjetar, potvrdili su nam upravo ovlaštene osobe iz "Mora i krša" koje su dale podršku našem projektu, a time sufinancirali regatu s 3000 kuna, što nam je dovoljan znak da je naša ideja pala na plodno tlo. Međutim, to je povod da nas se degradira i na taj način pojedinci prođu lišo s 300 kuna godišnjeg paušalnog plaćanja Javnoj ustanovi, jer po našem prijedlogu naplata bi iznosila znatno više - zaključuje Pocrnja.