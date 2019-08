Ponuda na tržištu vilama i kućama u Splitu, okolnim mjestima i otocima ove je godine bogatija nego lani. Cijene najboljih i najatraktivnijih vila kreću se oko dva-tri milijuna eura, ovisno o lokaciji, blizini moru, opremljenosti, veličini zemljišta. Postoje u ponudi izuzeci koji su još skuplji, ali i dobre prilike kad cijena padne jer se vlasnicima žuri. Za razliku od Istre i Kvarnera, na ovom je području u ponudi nešto malo manje dizajnerskih, do zadnjeg detalja osmišljenih objekata, ali na tržištu ima mnogo vrlo visoke kvalitete gradnje i luksuznih vila.

- Zašto se prodaju? Razni su razlozi. Neki se objekti prodaju jer su se vlasnici zaletjeli s investicijom i prezadužili kreditima, imaju nekoliko objekata za turizam i sada se žele riješiti barem jedne nekretnine. Također, dosta ih želi izići iz turizma i nude svoje prekrasne vile s bazenima i okućnicama. Drugi su graditelji koji su kuće i gradili da bi ih prodali, a naravno, ima i klasičnih priča koje stvore neke životne situacije - kaže za Jutarnji list Jasminka Biliškov, vlasnica agencije Biliškov nekretnine.

Međutim, ističe jedan problem. Za kupce iz Rusije i Ukrajine, koji su vrlo zainteresirani za luksuzne vile u Dalmaciji, ne postoji kao u drugim europskim zemljama tzv. nekretninski boravak. Naime, oni u Hrvatskoj mogu biti tri mjeseca u kontinuitetu, onda moraju otići iz zemlje te potom mogu doći na još tri mjeseca ovdje. Dakle, ukupno u Hrvatskoj mogu provesti šest mjeseci s pauzom. To se odnosi i na druge državljane iz zemalja izvan EU s kojima imamo pravni reciprocitet, ali drugi nisu toliko zainteresirani.

- U Španjolskoj, Portugalu, Malti, Grčkoj, Cipru, Francuskoj i drugdje ako netko kupi nekretninu, može boraviti koliko želi u toj državi iako nije njen državljanin; to je tzv. nekretninski boravak. Državljani Rusije i Ukrajine koji se jave za kupnju vrhunskih nekretnina često nas pitaju naprimjer bi li njihovi roditelji u toj kući mogli boraviti cijelu godinu i mi im moramo odgovoriti - ne. Tada uglavnom odustaju od kupnje, iako jako vole našu zemlju - objašnjava Jasminka Biliškov, koja je ujedno zamjenica predsjednika udruženja poslovanja nekretninama pri HGK-u.

Biliškov nekretnine

Otok Čiovo - Okrug Donji, Objekt ima dvije stambene jedinice. Cijena: 1,500.000 eura

Biliškov nekretnine

Otok Čiovo - Okrug Donji, Objekt ima dvije stambene jedinice. Cijena: 1,500.000 eura

DRUGI DOM

Također, ti bi bogatiji kupci ovdje trošili na razne usluge, možda i stanovali pod stare dane jer bi im tu bio drugi dom. Ulaskom u Europsku uniju, kako kaže Biliškov, nije primijetila značajne promjene na tržištu, odnosno građani EU ne kupuju kod nas masovno nekretnine kao što su neki predviđali, a oni koji bi se doista lakše odlučili na kupovinu vile vrijedne pola milijuna - milijun eura uglavnom odlaze u Francusku, Grčku...

Oni koji nisu iz Europske unije mogu kupiti nekretninu kod nas uz dozvolu Ministarstva pravosuđa, ali postavlja se pitanje zašto bi imali privatno vlasništvo kojim ne mogu normalno raspolagati tijekom cijele godine.

- Danas se izuzetno detaljno provjerava porijeklo novca, pa ni to ne može biti mogući argument. Oni koji nisu iz EU mogu kupiti nekretninu kod nas uz dozvolu Ministarstva pravosuđa, ali postavlja se pitanje zašto bi imali privatno vlasništvo kojim ne mogu normalno raspolagati tijekom cijele godine. Puno sam puta izlagala na sajmovima nekretnina u Moskvi i Kijevu i uvijek me dočekaju s istim pitanjem: kad ćete nam dozvoliti da stalno boravimo? Ukrajinci puno kupuju nekretnine izvan države, ali u ovim okolnostima za to se odluče samo totalni zaljubljenici u našu obalu, a tako je i s državljanima Rusije - govori Jasminka Biliškov.

Dodaje da neki Rusi koji su ranije kupili vile na Jadranu sada te nekretnine prodaju.