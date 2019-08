Veliko nevrijeme poharalo dijelove Dalmacije: na Dalmatini temperatura pala na 17 stupnjeva, u Dubrovniku i Makarskoj veliki pljuskovi, zbog zamračenja se upalila javna rasvjeta

U Hrvatskoj je subota osvanula uz uglavnom sparno i vruće vrijeme. Diljem države bilo je sunčanih razdoblja, ali i povremene umjerene naoblake, a ponegdje je već u jutarnjim satima, ponajprije u Slavoniji i na nekim dalmatinskim otocima, bilo nestabilnosti. S dolaskom poslijepodneva, te su nestabilnosti postale učestalije, a proširile su se i na Istru i dobar dio Dalmacije.

Kako javlja portal Dalmacija danas, u kratkotrajnom, ali jakom grmljavinskom pljusku na meteo postaji Dubrovnik-Petka zabilježeno je čak 28 litara kiše po kvadratnom metru.

Nešto kasnije grmljavinski oblak se razvio južnije od Makarske. Na mjernoj postaji u Živogošću palo je 5 litara kiše po kvadratnom metru. Slično kao i u petak, popodne je u dijelovima Zagore došlo do jakog razvoja oblaka. Grmljavinska linija zahvatila je šire kninsko područje, sve do Drniša. U Oklaju je u kratko vrijeme palo 12 litara kiše i tuče po kvadratnom metru. U Golubiću kraj Knina temperatura se uslijed nevremena spustila s 33 na 23 Celzijeva stupnja.

Iza 15 sati nevrijeme je nastavilo jačati te je zahvatilo područje od Maslenice, preko Like do Gračaca. Čitatelji Dalmacije danas dojavili su jako nevrijeme s tučom u dijelovima južne Like. Prema posljednjim informacijama, tamo je temperatura pala na samo 17 stupnjeva. Kako kažu, autocestom na dijelu koje je zahvatilo nevrijeme se vozilo 40 km/h, stvorile su se kolone, a čak se upalila i rasvjeta.

O nevremenu javljaju i mediji u susjednoj Sloveniji, u kojoj je ponegdje u poslijepodnevnim satima palo i po 100 litara kiše po četvornom metru. Te bi se nestabilnosti iz Slovenije, prema prognozama, mogle proširiti i na sjeverozapadnji dio unutrašnjosti Hrvatske. Prema najnovijoj prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, za taj dio Hrvatske je zbog opasnosti od grmljavinskog nevremena putem Meteoalarma izdana žuta uzbuna, a ona je na snazi i za Liku, Gorski kotar, Banovinu i dalmatinsko zaleđe.

U nedjelju na Jadranu pretežno sunčano te i dalje vruće. U unutrašnjosti uz promjenljivu naoblaku lokalno će biti pljuskova i grmljavine, osobito poslijepodne kada mogu biti izraženiji. Vjetar većinom slab, uz nestabilnosti prolazno pojačan. Na Jadranu će u noći i ujutro puhati slaba do umjerena bura, podno Velebita na udare i jaka, a danju jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 17 do 21, na Jadranu oko 24, a najviša dnevna uglavnom između 28 i 33 °C.

U ponedjeljak djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano. Uglavnom u unutrašnjosti uz povremeno povećanu naoblaku može pasti malo kiše ili poneki pljusak s grmljavinom, lokalno moguće i izraženiji. Vjetar uglavnom slab. Na Jadranu će bura sasvim oslabjeti i okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka bez značajne promjene, i dalje vrlo toplo i vruće.