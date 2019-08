Pogledajte ruglo u centru Makarske: u baroknoj ulici sa stoljetnim kamenjem turisti sada gledaju kičastu instalaciju od kineske plastike koje bi se zastidjelo i seosko groblje

Iako se činilo kako je cvjetna instalacija prošla uz prešutno odobravanje stanara, stanari Kalalarge ipak su se žalili na plastični viseći aranžman postavljen početkom srpnja u najpoznatijoj makarskoj ulici, tražeći od konzervatora pomoć u uklanjanju "protupravnih instalacija za plastičnim cvijećem". Međutim, kako konzervatori nemaju ovlasti budući da se radi o instalaciji privremenog karaktera, oni samo smatraju uputnim njezino uklanjanje kako bi do izražaja došlo povijesno graditeljstvo Makarske.

Ovlasti za uklanjanje su u rukama - komunalnih redara. Konzervatori su upozorili komunalno redarstvo na sve instalacije izvedene uz ogradni zid palače Ivanišević. Međutim, instalacija je u međuvremenu saživjela s ovom ulicom i čini se da su svi gotovo pa zaboravili kako je izgledala prije dolaska suncokreta. Turisti možda žive u uvjerenju da su tu oduvijek i bili...

Goran Juričić, arhitekt koji je projektirao posljednje uređenje Kalalarge, ujedno i stanovnik Kalalarge od svojega rođenja, ima vrlo odlučan stav po pitanju ove instalacije.

Nagrđeni portali

- Ako se moram opredijeliti između neuspjele i neumjesne prostorne instalacije s plastičnim cvijećem, i stoljetnih kamenih struktura ulice mojeg djetinjstva, života i bitka, ne moram se previše premišljati u donošenju odluke. Nikada neću pretpostaviti povijesnim strukturama barokne glavne makarske ulice prolaznu i kičastu instalaciju od jeftinog kineskog plastičnog cvijeća, kojeg bi se zastidjelo svako seosko groblje. Neopisivo je tužno gledati barokne strukture, primjerice dviju palača Vuković iz 18. stoljeća, nagrđenih čeličnim klinovima i sajlama, neposredno uz njihove znamenite portale, osobito onaj na adresi Kalalarga 8, koji desetljećima plijeni pažnju struke, svojim jedinstvenim oblikovanjem izvedenim u tipološki rijetkom dijamantnom rezu blokova. Portalu koji je neizostavan motiv svih monografija, a danas ga je nemoguće fotografirati izdvojenog od sumornog, plastičnog, naopačke okrenutog cvijeća. Pričvršćenog brutalno, sajlama za klin, nekoliko desetaka centimetara zabijen od zaključnog kamena njegova luka. Poznata perspektivna dubinska vizura Kalalarge više ne postoji. Nitko je više ne može fotografirati, čistu u svojoj ljepoti, jer je zasjenjena visećim strukturama stranih tijela koja joj ne pripadaju. Preko dana, stanare Kalalarge, ova instalacija "časti" nesnosnim smradom od žegom pregrijane plastike, koja otpušta otrov svojih jeftinih sintetskih boja prema gornjim etažama kuća, u kojima žive ljudi, starci i djeca - obrazlaže Juričić.

'Černobilski' kontekst

Nije mu, kaže, jasno obrazloženje, svrha postavljanja. - Kažu da "ljudi i gosti to jako puno fotografiraju". Što to znači? Ništa. Dolaskom ere pametnih telefona ljudi fotografiraju sve i svašta, bez kriterija vrijednosti. Jer, 500-tinjak napravljenih dnevnih slika, u svojoj sobi navečer reduciraju, izbrisavši 90 posto nepotrebnih i nezanimljivih. Da se dogodi prometna nezgoda na rivi, to bi gosti s jednakim žarom slikali. Kao i da se dvojica potuku na Kačićevu trgu. Pa i one ribarske večeri, koje su se do ove godine odvijale svakog utorka, gosti su fanatično fotografirali, jeli, pili i plesali na njima, pa su ove godine gotovo ukinute. Za tu odluku nisu bile bitne puste fotografije gostiju. Stoga ne treba neuspjeh ove prostorne intervencije skrivati zanimanjem gostiju, jer zanimanje nije istoznačno s kvalitetom - dodaje makarski arhitekt.

- U konačnici, groteskno je, u današnjem trenutku ekološke globalne osviještenosti, kada se zemlje poput Velike Britanije ili Pakistana natječu koja će više milijuna stabala zasaditi na ogoljenim površinama, opravdati jeftino kinesko plastično cvijeće koje visi na metražnoj mreži namijenjenoj ograđivanju povrtnjaka i peradarnika, u kontekstu povijesne prirodne dekoracije balkona, balatura i terasa Kalalarge, koji dišu u simbiozi sa svojim žiteljima, oplemenjeni svojim điranima, murtelom, lovorom i divljom lozom penjačicom. Pa i gledano semiotički, kakvu poruku daje naopačke okrenuto mrtvo cvijeće? Cvijeće, koje po bitku svojega entiteta raste uspravno, prema gore i implicira idilu, sreću i zadovoljstvo, a ne egzistira okrenuto naopačke, kao kada uvene u vazi bez vode, u ovom jedinstvenom "černobilskom" kontekstu. Kada izgleda jezivo i sumorno - zaključuje Juričić svoj osvrt.

Dodat će još kako stanare nitko ništa nije pitao pri postavljanju.

Stanare nisu pitali

- Jednako bitan aspekt neumjesnosti izvedbe navedenih instalacije je i zadiranje u privatno vlasništvo navedenih kuća. Niti od jednog stanara, vlasnika ili suvlasnika predmetnih zgrada, nije zatražena suglasnost (niti je dobivena!) za protupravno postavljanje ovih instalacija, tako da je zamjenik gradonačelnika Dražen Nemčić ostao neugodno zatečen ovom informacijom, ali je, što je pohvalno, odmah i bez razmišljanja stao na stranu stanara i vlasnika kuća, smatrajući neprihvatljivim izvoditi ovakve radove bez njihova pristanka. Zasada su svi stavovi mjerodavnih na deklarativnoj razini, jer - mreže s plastičnih cvijećem i dalje stoje - kazat će priznati makarski arhitekt.