U Tučepima su zabranjeni radovi, a gospodin Sesar nesmetano podiže zgradu dok mu je Općina čak izgradila put za kamione: Neka mještani dokažu da gradimo i da stvaramo buku!

Kada se našoj redakciji obratila grupa mještana iz Tučepi, žaleći se na buku koja, kako kažu, dopire sa susjednog objekta, moramo priznati kako je naša prva reakcija bila kako je ova vijest, nažalost, u kategoriji vijesti da je pas ugrizao čovjeka. Već dvije godine u toliko smo navrata pisali o buci i kršenju što gradskih, što općinskih odluka, i uvijek isto: Zakon o gradnji zabranjuje izvođenje grubih građevinskih radova i zemljanih iskopa. Investitori rade, gosti otkazuju smještaj, redari izlaze na teren i ispisuju rješenja i kazne. I nikome ništa...

Ova se priča u osnovnom scenariju ni po čemu ne razlikuje. Priča je to o samoživosti investitora koji tumače zakon kako im odgovara, frustraciji lokalnog stanovništva i "kastriranoj" lokalnoj samoupravi koja s komunalnim redarima u pravilu ne uspijeva – ništa. Ipak, ispričat ćemo ovu priču iz malih Tučepi, nad koje se nadvila prijetnja neželjene stanogradnje, vrlo potanko jer to itekako zaslužuje... Razotkriva fine nijanse raznih slojeva problema svih malih mjesta u kojima se nisu tek danas sudarili vaši i naši, nekoć krvavo stečeni kapital i Kapital kao sredstvo koje pokreće svijet, rupičasti zakoni i jalove mjesne odluke, turizam kao izvor preživljavanja generacija i turizam kao podloga za instantnu zaradu građevinskog lobija, Mediteran kakav je nekad bio i bezlični Meditaran koji je, kažu, neizbježan... Sada tek svjedočimo erupciji i pišemo kroniku, ništa više.

Bušilice, kobre...

Uglavnom, evo o čemu se radi... Stanarima ulice Kamena iznad Magistrale ispred nosa nikle su tri stambene zgrade. Jedna od tih je zgrada investitora Zvonka Sesara koja im posebno smeta. Točnije, smeta im, kako kažu, konstantna buka koja dopire sa zgrade koja je ugrubo već završena...

– Mi cijelu sezonu muku mučimo s nezadovoljstvom naših gostiju i otkazima rezervacija zbog nesnošljive buke koja dopire s gradilišta susjedne stambene zgrade. Gosti koji su nam u apartmanima otkazuju svoj boravak jer su se u naše turističko mjesto došli odmoriti, a ne slušati buku od bušilica i kobri, kamiona koji dovoze građevinski materijal, prisustvovati postavljanju otvora na zgradi... Građevinski radovi se nesmetano odvijaju unatoč privremenoj zabrani Općine Tučepi o izvođenju radova za vrijeme turističke sezone, u trajanju od 1. lipnja do 1. listopada. Bezuspješno se svakodnevno obraćamo komunalnim redarima, policiji, načelniku općine. Više zaista ne znamo kome da se obratimo, jer od naših poziva nema nikakvog učinka. Inače, investitor stambene zgrade je Zvonko Sesar, koji, prema našim saznanjima, nije nastanjen u Tučepima, a ovdje je došao kako bi izgradio stambenu zgradu i prodao stanove. U Općini Tučepi nam je rečeno da mu se pišu kazne za izvođenje zabranjenih radova, međutim u to, a ni u naplatu istih, ne vjerujemo. Očito je da ima nekoga u pozadini kada mu nitko od nadležnih ne može ništa. Vrlo vjerojatno je ista stvar i s ostalim papirima i građevinskom dozvolom, koja je dobivena na samo njemu poznati način – ogorčeni su stanari Kamene.

Blokada puta

Marela Janko, koja živi blizu buduće zgrade, kaže kako buka traje stalno, a dvije ture gostiju su, veli, zbog toga otkazale smještaj u njezinim apartmanima. Slično kaže i njezina susjeda.

– I meni gosti kažu da nisu platili buku. Samo se kupe i odlaze... A mi smo nemoćni – veli. Radmila Luketina dodat će kako od komunalnih redara nema velike pomoći. Kolokvijalno će reći da samo nedostaje da uzmu lopatu i, umjesto da čine red, pomognu izvođačima... I da, sugeriraju im redari pomirljivo – kaže Luketina – da se – dogovore. Policajci dođu na poziv, ali kako nam kaže jedna od sugovornica, nikakve koristi od toga nema.

Ovu priču nešto, pak, čini još "hrvatskijom", a to čitajte već kako želite, netko možda s rukom na srcu, a drugi s putovnicom za Irsku u ruci. To je, naime, jedna druga dimenzija "slučaja s Kamena". Policajci su, kažu, u velikom broju i s nekoliko vozila izišli na teren kada je trebalo investitoru omogućiti prolaz preko ceste...

– Kada je trebao proći s kamionom, mi smo mu blokirali put. Tada je došlo pet policajaca i meni i Juri Janku prijetili da će nas zatvoriti. A put je naš. Mi smo ga otkupljivali, neki su mogli dignuti kat kuće koliko su dali za otkup puta, a nisu, otkupili su put kojim smo se godinama služili. A kad je investitoru, koji dolazi iz Bosne i koji tu neće ni živjeti, trebao prolaz za kamione, policija dođe i legitimira nas i prijeti nam zatvaranjem. Sramota! – ljutito će Vjeko Visković, koji podsjeća na skandal otprije više mjeseci. Gospođa iz Vukovara dodat će da je izgubila bližnje u Domovinskom ratu i da je ovakvo selektivno postupanje silno rastužuje...

Otkup zemlje

Uglavnom, kako bi omogućila put investitoru Sesaru, Općina je napravila drugi prilaz s istočne strane. Načelnik Ante Čobrnić, kojega prozivaju za pogodovanje investitoru, kaže kako ne osporava činjenicu da su rečeni Tučepljani otkupili zemlju za put i da bi bilo fer isplatiti im naknadu. Kazat će i da ova priča traje već dugi niz godina, no ističe kako je novi Zakon o cestama propisao kako su sve nerazvrstane ceste koje su bile u uporabi prije 1. srpnja 1997., bez obzira što se kao parcele vode na privatnim vlasnicima, vlasništvo jedinica lokalne samouprave. Svejedno, ogorčenim Tučepljanima sve ovo izgleda kao jedna velika nepravda.

– To je hrvatska država koja je dovela ljude sa strane da nam kroje sudbinu. Za njih i za nas ne vrijede ista pravila – revoltirano će šjor Vjeko.

Što drugo nego zaključiti kako su čudna pravila koja su starosjediocima (koji su infrastrukturu sami rješavali) u "dotu" donijela nove zgrade, a uzela pravo na pristojni put. Jer investitori su se, kaže Luketina, trebali odmaknuti tri metra, a oni su se ukopali do samog ruba ionako uske ceste i time potpisali kapitulaciju zasvagda, jer ulica, kako veli, nikad neće biti kakva bi trebala biti.

– Jasno je svima da nikad neće ulica proći preko njihove zemlje da bi cesta dobila nogostup – kaže gospođa Radmila.

Da je i načelniku Čobrniću prisjela ova priča, jasno je iz njegove izjave.

– Investitor je prevršio svaku mjeru, nedopustivo je da usred sezone doveze dizalicu i stavlja krov... No Zakon o gradnji nas limitira i zato namjeravamo promijeniti odluku kako bismo ubacili i zabranu izvođenja nekih drugih radova koji proizvode buku. Šaljemo im redare, radimo sve što je u našoj moći – kaže Čobrnić, dodajući kako nije jednom redar s bauštele "srdačno pozdravljen" srednjim prstom.

Prodavali Podgorani

– Razmišljaju li vladajući, kada investitorima daju papire i odobravaju gabarite stambenih zgrada, gdje će ti ne/prijavljeni "prijatelji" koji budu ljeti boravili u tim "legalnim" stanovima na plažu? Pitamo se slijedi li nam i ove godine gradnja neke nove "Copacabane" koja će se nasuti zemljom i oštrim kamenjem, slična onoj ispod hotela "Neptun"? Također, nebitno je i hoće li postojeća infrastruktura sve te nove zgrade izdržati. Od svega, najvažnije je da se gradi! I da se naplaćuje komunalna naknada, ali, nažalost, i to kako od koga – poručuje Marko Maras, koji i sam živi u ulici Kamena.

Općinski poteštat tvrdi kako je podloga za izdavanje dozvola plan iz 2009. godine. U to vrijeme HDZ, napomenut će, nije bio na vlasti.

– Upozoravao sam na opasnosti kada se povećao broj etaža u odnosu na plan iz 2004., što se radilo zbog legalizacije postojećih objekata, no ja sam predvidio da će to dovesti do izgradnje novih – kazat će Čobrnić i dodati kako su manje-više sve ove zgrade podignute na zemlji koju su – pazite sad – prodali Podgorani.

– Tučepljani nisu prodavali svoju zemlju, ali bilo je tu podgorske zemlje koja je prodana i sad nam se događa ekstremna gradnja – veli načelnik.

Baš zbog tih novih zgrada koje će, upozorava Maras, nicati na predjelu Blata i Ekonomije, žele upozoriti na manjkavosti općinske odluke i, kako vele, nemar Općine. U svojem se mjestu osjećaju kao građani drugog reda, kazat će i šjor Jure Janko.

– Neka znaju i drugi što ih čeka, a mi, mi više ionako ne možemo promijeniti ništa. Zgrade su tu, protiv buke očito ne možemo ništa, put kakav spada nećemo nikad dobiti. Za nas je kasno, ali za druge ne – zaključuju Tučepljani.



Investitor Sesar: Ne kršimo zakon, neka dokažu buku! Kontaktirali smo i prozvanog investitora Zvonka Sesara... – Ja sam u Zagrebu i sasvim sigurno se tu radilo o dostavi. Pod broj jedan, dostava materijala nije gradnja, a pod dva, svi ostali poslovi u objektu od 1. lipnja do 1. listopada unutra su dopušteni ako ne stvaraju buku. To su dvije vrlo važne stvari za sve one koji se bune – spremno je kazao vlasnik građevinske tvrtke

"Plan-konstrukta". – Mi poštujemo odluku, mi ne gradimo, a ako netko nešto dostavi, to je dozvoljeno. Po zakonu se zna kada se nešto smije raditi, doduše bez buke. Mi to niti smo činili, niti činimo. A ako netko kaže da smo kršili zakon, njegova je obligacija dokazati čime smo prekršili i na koji način. Mora biti pismen, informiran, pročitati što je Općinsko vijeće donijelo i onda eventualno reklamirati – kaže Sesar. Dakle, vi tvrdite kako od 1. lipnja niste stvarali buku na objektu s bušilicama, kobrom i sličnim građevinskim alatom? – Oni koji reklamiraju sami su kroz cijeli lipanj bušili i pravili buku, ali takvo je ljudsko biće – ja smijem, on ne smije. Onaj koji kaže da je to buka, mora nečim i dokazati. Mora izmjeriti kolika je buka. Mi nismo prekršili nikakav zakon – veli Sesar. Od 1. lipnja do sada niste izvodili nikakve radove koji su bili protivni komunalnoj odluci o redu i miru? – Mora se dokazati buka. Oni koji se žale sami su pravili buku i kršili zakon. Onaj koji kaže da je prekršen zakon neka poduzme sve pravne mjere u pravnoj državi i neka to dokaže, ima prostor i vrijeme i neka onda tuži. U kojem su smislu kršili zakon? Izvodeći građevinske radove na konstrukciji ili zemljane iskope? – Kršili su odluku, irelevantno je što su radili, oni su kršili zakon stvarajući buku. Jeste li vi izmjerili tu buku kad velite da je buka? – Nismo mjerili, isto kao ni oni. Dakle, da zaključim, ako su oni kršili, po toj ste logici kršili i vi. Ako niste vi kršili, nisu ni oni? – Da, dobro... Ako smo kršili zakone, treba to dokazati. Ako su oni kršili, ja trebam dokazati. Niti ja njima mogu dokazati, niti oni meni, vrlo jednostavno. Buka je vrlo relativna stvar. Ako kažete da i drugi rade, zašto baš vas prozivaju? – Zbog netrpeljivosti. Zaklonili smo im pogled na more s našim velikim objektima. Bilo bi, međutim, malograđanski dokazivati bilo što.