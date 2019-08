Od početka godine splitska policija prijavila je 38 osoba za izazivanje požara na otvorenom; Vatru potpaljuju i namjerno, ali češće se radi o manjku opreza

Pored ceste između Solina i Klisa u Rupotinama je dan prije blagdana Velike Gospe buknuo požar kojeg su primijetili hodočasnici za Sinj. Vatra je pored ceste progutala stabla i nisko raslinje, a na teren su odmah izašli vatrogasci i ugasili je.

Prije 17 dana je ispaljena signalna raketa s brda Stomorica, kao dio tradicionalnog vatrometa za Dan pobjede i proslave blagdana mjesne zaštitnice Gospe od Sniga, izazvala požar put Starog sela Duće. Plamen je zapalio suho raslinje, a ugašen je u najkraćem roku te, na sreću, nije bilo veće štete.

Manji požar u Rupotinama: vatrogasci i policija su na terenu; Cesta je otvorena, hodočasnici mogu neometano put Sinja

Tradicionalna fešta krenula krivim putem: buknulo u Dućama, vatrogasci hitnom intervencijom riješili slučaj, evo što je izazvalo plamen

Tijekom prve polovice ove godine evidentirana su 342 požara na otvorenom prostoru. Koliko često vatru na otvorenom prostoru izazovu postupci nesmotrenih ili zlonamjernih osoba, pokazuju podaci PU splitsko-dalmatinske za prvih šest mjeseci ove godine.

Broj se odnosi na ukupan broj požara na otvorenom prostoru, bez obzira na uzrok požara: udar groma, iskrenje, namjera i nehaje te ostali uzroci. U prvih šest mjeseci 2019. godine za izazivanje požara prijavljeno je 6 osoba zbog kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, a prekršajno 32 osobe.



Kako ističu iz policije, odgovornost za izazivanje požara ne mora nužno uključivati i namjeru izazivanja požara. Naime, požari su nerijetko izazvani neoprezom pojedinaca, posebno u vrijeme spaljivanja biljnog otpada na otvorenim prostorima, šumama i poljoprivrednim površinama. Međutim, i u takvim slučajevima često imaju ozbiljne posljedice i mogu uništiti ili ozbiljno ugroziti imovinu, ali i živote građana.

Tijekom prošle godine je na istom području zabilježen 481 požar na otvorenom. Zbog izazivanja požara kazneno je prijavljeno ukupno 6, a prekršajno 18 osoba.



Upravo iz tog razloga apeliraju na građane da obrate pozornost pri rukovanju vatrom ili lakozapaljivim predmetima koji bi mogli izazvati požare. Takvi se požari zbog nedovoljne pozornosti mogu proširiti na šume, stambene i gospodarske objekte te ugroziti ljudske živote. Osim direktne materijalne štete prouzročene požarom, gašenje iziskuje angažiranje dodatnih ljudskih i materijalno-tehničkih sredstava, ističu iz splitske policije.



Nadalje su iz policije za javnost dali osnovne smjernice o ponašanju prilikom boravka u prirodi te posebno ističu dvije stvari. Potrebno je da se građani prilikom loženja vatre pridržavaju propisanih sigurnosnih mjera kao i odluka lokalne samouprave o spaljivanju korova, trave i drugog otpada biljnog porijekla, kojom su propisani uvjeti za spaljivanje.

Posebnu pozornost trebali bi obratiti na moguću pojavu izbijanja vatre kao i na osobe koje bi se s tim mogle dovesti u svezu, a sva saznanja potrebno je što prije dojaviti policiji na broj 192 ili pozvati jedinstveni broj za hitne službe 112.



Temeljem Zakona o zaštiti od požara, za fizičku osobu koja izazove požar propisana je novčana kazna od 15.000 do 150.000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana. Istim je Zakonom propisano da će se osoba koja izazove požar iz nehaja, što je najčešći slučaj kod požara otvorenih prostora, kazniti za prekršaj novčanom kaznom od dvije do 15.000 tisuća kuna.

Zakonom propisana i novčana kazna u iznosu od 1.000 do 15.000 kuna za prekršaj fizičke osobe koja ne prijavi nastanak požara i ne dostavi sve informacije o požaru.

Osim toga, ovakvim nepromišljenim radnjama građani mogu počiniti i kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, za koje se može izreći kazna zatvora do tri godine ako je djelo počinjeno iz nehaja, a ako je počinjeno s namjerom, propisana je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina, ovisno o posljedicama.