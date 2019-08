Stanari na rubu živaca: Podstrana je neuredna, a škovaca ima na sve strane; 'Plaćam 200 kuna mjesečno za Čistoću, a oni prazne kante tri puta tjedno i ne žele pokupiti smeće koje ne stane unutra'

Svaka kuća, svoju kantu ima. Tako je izgledao princip podjeli kanti za smeće. U Podstrani se turizam iz godine u godinu razvija, a samim time sve je više turista te proizvedenog smeća.

Javila nam se čitateljica iz Podstrane koja je zbog činjenice da je napunila kantu za smeće, ostatak stavila pored nje, ali to nije bilo skupljeno. Nije joj jasno zbog čega je to. Smeće se u njenoj ulici prazni tri puta tjedno, a račun joj ljeti iznosi oko 200-tinjak kuna mjesečno.

- Na tri stana imamo kantu od 80 litara koja nam je inače dovoljna, ali ovog puta imali smo goste koji su bili dva tjedna i izgleda da su smeće skupljali na balkonu. Kada su odlazili u kantu su stavili što je bilo moguće, a ostalo su ostavili pokraj kante. U tome nisam vidjeli nikakav problem jer nije to uvijek tako, dogodilo se i što sad, počinje nam svoju priču čitateljica kojoj je zasmetalo kad je vidjela da je kanta uredno ispražnjena, a vreće pored su ostale.

- Ljuta sam, ne znam više što da kažem. Ostavili smo nekoliko vreća smeća kraj kante jer jednostavno nisu stale unutra, a oni su to samo izignorirali. Ispraznili su kante, ali nisu pokupili te vreće. Velike su vrućine i možete misliti koji miomirisi će se širiti do sljedećeg kupljenja. Gdje da ja to odnesem? - pita se naša čitateljica koja od cijele godine u Podstrani boravi samo tri mjeseca.

- Što bi ih koštalo da su i to skupili? Ništa... - govori čitateljica.

I inače stanovnici Podstrane jako negoduju vezano za čistoću ove općine koja je prepuna turista, ali prepunjene kante i nered po ulicama i plažama svakodnevna je pojava. Upravo su to i najčešće zamjerke koje primaju od svojih mnogobrojnih gostiju, uz one za neprimjerenu cestovnu infrastrukturu.

Kako bi saznali što se točno događa s odvozom otpada kontaktirali smo i splitsku "Čistoću", koji skrbi i o podstranskom otpadu.

Tamo tvrde da je svaki stan dobio po jednu kantu za smeće, te da sve ono što se nalazi unutar kanti njihovi radnici redovito sakupljaju, a ono što je izvan nije njihova briga.

- Svi bi uzeli samo jednu kantu smeća, a proizvode puno više. To ne ide tako. Svi oni koji se bave turizmom slobodno mogu ljeti uzeti na primjer dvije kante, a zimi ostati na jednoj. Reda se mora uvesti, ne može se ostavljati smeće gdje god kome padne na pamet- objasnili su nam.