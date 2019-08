Sletjela u Split, naručila taksi, a onda je počeo show: 'Obišla sam svijet, a nigdje nisam doživjela nešto tako odvratno kao u Hrvatskoj'

Već smo nekoliko puta opsežno pisali o taksi tržištu u ljetnoj sezoni u gradu pod Marjanom.

Naime, liberalizacija tržišta privukla je u Split 3000 vozila, i najmanje dvostruko više vozača što je stvorilo kaos na ulicama i u taksi poslu na koji su reagirale i gradske vlasti.

Razgovarali smo pritom s desecima taksista i ljudi upućenih u problematiku koji su potvrdili kako su splitske ulice već mjesecima tijekom noći poprište brutalnih obračuna vozača.

Naguravanja, tučnjave i agresivni ispadi postali su svakodnevni, a policija u statistici bilježi sve više kaznenih prijava, uključujući one za teške tjelesne ozljede nanesene u sukobima.

- Split se noću pretvara u Rio de Janeiro, tuča i krv na svakom su koraku, a nitko ne čini ništa da nas zaštiti - rekao je jedan splitski taksist za Jutarnji list.

Previše taksija i manji broj gostiju nego inače doveli su do rata za svaku vožnju, a u tome svemu najmanje profitiraju upravo korisnici koji često moraju svjedočiti raznim neugodnostima, poput svađa, psovki ili prijetnji između klanova taksi vozača, a napose turisti koji se često i po prvi put zateknu ljeti u Splitu.

Jedno od takvih je i iskustvo naše čitateljice (podaci poznati redakciji) koja nam se javila i opisala što joj se dogodilo u splitskoj zračnoj luci.

“Hrvatica sam, ali sam većinu života provela u Švedskoj. Živjela sam i u Kambodži, Sjedinjenim Državama, Kini i Libanonu. Putovala sam dosad u više od 60 zemalja svijeta i apsolutno obožavam povratak kući”, piše čitateljica Jutarnjem listu.

Nastavlja kako je 30. srpnja sletjela u Zračnu luku Split, a kad je izašla ispred zgrade luke započeo je show.

U nekoliko minuta joj je pristupila nekolicina taksista koji su se nudili da je povezu do Trogira (gdje je namjeravala poći) i to za 150 kuna za udaljenost od kojih 5,6 kilometara od Zračne luke Split, No, zahvalila im se jer je već rezervirala vožnju putem Ubera za 55 kuna (kao što čini i u svakoj zemlji gdje dođe, a gdje posluje taj servis, s kojim kaže da nikad nije imala neugodnosti).

Taksisti su joj tada rekli da Uber nikad neće doći jer je udaljenost do Trogira njima preblizu, ali u međuvremenu su se počeli međusobno svađati i naguravati iz njoj nepoznatog razloga.

Otišla je odmah na cestu gdje je Uberov vozač potvrdio da će doći, međutim tada je primijetila da se vozilo ne pomiče s mjesta na kojem je stajalo, otprilike 300 metara od dogovorenog.

Još je malo čekala i shvatila da se neće pojaviti, a da pritom nije otkazao vožnju (u tom slučaju dobivaju loše ocjene).

Nakon nekog vremena dodatnog iščekivanja nije bilo promjena, a do čitateljice je tada stigla poruka od vozača Luke - “Ma puši k**** kravo!”, uz otkazanu vožnju.

Jako se uznemirila ne vjerujući što je upravo pročitala, ali je sačuvala poruku i prijavila ga Uberu. Iz tvrtke su se ispričali i obećali kako će osigurati da je više nikad ne povežu s tim vozačem.

Još šest vozača Ubera koji su bili u blizini su joj otkazali vožnju, vjeruje jer im je dionica do Trogira doista prekratka, kako su joj bili rekli taksisti. Na koncu je sjela u autobus za Trogir.

Kao razlog zašto je podijelila iskustvo s dolaskom u Split čemu se toliko veselila navodi mučan osjećaj već po samom dolasku u grad pod Marjanom i pita se kako li se tek osjećaju “pravi” turisti.

- Vjerojatno kao ovce u vučjoj jazbini ako im zatreba taksi vožnja, zaključila je, prenosi Jutarnji list.

- To je jako loša reklama za našu zemlju i turizam, dodala je i pita se kako je moguće da putniku za istu dionicu jedni taksisti “deru kožu”, a drugi ne žele ni voziti jer im se ne isplati, zapitala se na kraju ozlojeđena jer je takve ružne prizore i poruke doživjela baš u zemlji u kojoj je rođena i u koju toliko voli dolaziti.