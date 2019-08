Prevara je odjeknula medijima, još jače u Francuskoj, nego kod nas, ali je sve još jednom navela na duboko razmišljanje u kojem smjeru želimo voditi hrvatski turizam. Sigurno da priča o skupini Francuza koji su prevareni jer im je skupo naplaćen boravak na Hvaru za 10 osoba i razočarenje kada su stigli i vidjeli da vila "ne postoji" ostavlja gorak okus i kod hrvatskih turističkih radnika koji godinama rade na imageu i pokušavaju gostima pružiti najbolju uslugu za njegov novac.

Šok na Hvaru: turistkinja umjesto skupog ljetovanja u luksuznoj vili dobila šikaru, bagere i kamione

Za ovaj su luksuz gosti bili spremni platiti 47.500 kuna

U centru skandala su se tako našli brački turistički djelatnici, točnije vlasnici Ville Marteline čije su fotografije protuzakonito korištene u objavi na stranicama popularnog servisa. Naime "hvarska nepostojeća vila" zaista postoji i nalazi se na Braču, u mjestu Splitska.

- Nama je stvarno neugodno zbog cijele situacije koja se dogodila, žao nam je gostiju iz Francuske koji su se zatekli u ovakvoj situaciji. Dugo se bavimo turizmom, na žalost eto uvučeni smo ni krivi ni dužni u ovaj skandal. Možete zamisliti kako je nama bilo kada smo na raznim internetskim stranicama vidjeli slike naše Ville, a nemamo baš nikakve veze s cijelim događajem. Ovom prevarom smo i mi postali žrtve, narušen nam je i ugled i buduće poslovanje – ispričala nam je menadžerice (podaci poznati redakciji) Vile Martelina iz Splitske na Braču.

S obzirom na cjelokupnu situaciju vlasnicima objekta nije preostalo puno opcija kako bi zaštitili svoj posao i ugled koji uživaju u turizmu.

- Kontaktirali smo nadležnu policijsku stanicu, podnijeli smo i službenu prijavu za sada protiv nepoznate osobe. Očekujemo da policija obavi svoj dio posla. Također smo i kontaktirali našeg odvjetnika, vidjet ćemo koje ćemo korake dalje poduzeti. Očito smo žrtve nekog cyber napada, jer su fotografije "pokupljene" s naše službene stranice, netko se neovlašteno s njima koristio.

S obzirom na to da je ovo obiteljski posao i traje već dugo, a nikada se nisu susreli s ovakvom vrstom problema i s Brača su već kontaktirali oštećene Francuze, pokazali su da Hrvatska ima i drugo lice turizma.



- Naša je Villa trenutno zauzeta, no kontaktirali smo oštećene goste i s naše strane im poslali poziv da onog trenutka kada budemo imali slobodni termin budu naši gosti i to potpuno besplatno.

Za kraj je ipak čudno da je netko bez dodatnih provjera objavio podatke "nepostojeće vile".

- Ne znam što bi kazala, već dugo niz godina radimo s raznim agencijama. Naša Villa ima kategorizaciju, objekt je s pet zvjezdica. I svake godine agencije pošalju svoje prodajne predstavnike i agente u provjeru prije nego što oglase objekt za rezervaciju kako bi se na licu mjesta uvjerili da je sve prema standardima. Očito u ovom slučaju to nije bilo niti približno tako - ispričala nam je menadžerica Ville Martelina koja se eto pojavila u skandalu nit' kriva nit' dužna.