Postupak dizanja mosta, kako smo doznali iz "Hrvatskih cesta", traje između 45 i 50 minuta, pa u tom razdoblju na stotine automobila moraju u kilometarskim kolonama čekati da se most spusti i da mogu njime do kopnenog dijela Trogira

Kada je u srpnju prošle godine pušten u promet novi most koji povezuje otok Čiovo s kopnom, mnogi su mislili kako će nakon nekoliko desetljeća napokon prestati prometne gužve u središtu Trogira.

Građani su se nadali da će kilometarske kolone sa škoja prema kopnu i obrnuto koje su bile redovita ljetna trogirska razglednica ostati samo slike iz prošlosti kojih će se tek povremeno prisjetiti u nekom od razgovora. No, nažalost, prevarili su se.

Početna euforija imala je svoje temelje, jer kada je lani ostvaren taj, kako su ga mnogi "krstili", povijesni projekt, bilo je rezultata. Na prometnicama se osjećalo da su gužve manje, posebno duž kritične Ulice kralja Tomislava, na dionici dugoj oko tri kilometra koja vodi od starog mosta na Čiovo, pa preko predjela Balan i uz obalu zaljeva Salduna do kampa Rožac i granice s općinom Okrug.

Također, i protočnost prometa iz smjera Okruga preko središnjeg dijela otoka odnosno preko Žednog prema Arbaniji i novom mostu bila je bolja. Svi su se s otoka do kopna kao i u suprotnom smjeru htjeli voziti novim mostom.

Međutim, ovog ljeta brojni vozači vratili su se starim navikama, najvjerojatnije izračunavši da im je iz turistički vrlo atraktivnog Okruga do kopna bliže stići Ulicom kralja Tomislava nego obilaznom cestom preko Žednog i novog mosta.

Odnosi se to i na domaće ljude, ali i na brojne goste kojih je u Okrugu ovih dana zabilježeno oko 10.000. Brojni vozači koji se tim smjerom koriste svakodnevno i po nekoliko puta tvrde kako dodatan problem stvaraju dostavna vozila koja izbjegavajući rutu preko brdskog dijela Čiova "šparaju" na gorivu.

Tako gotovo svakodnevno možete "zapeti" u koloni na Balanu, pokraj trogirskoga brodogradilišta ili uz Saldun. Prometnica je preuska za suvremeni promet, ima i dva oštra zavoja, a okućnice se nalaze tik do asfalta. Budući da pločnika nema, pješaci su prisiljeni kretati se asfaltom, te time riskiraju svoju sigurnost, a s druge strane dodatno sužavaju već uzak kolnik.

Kada se na tom dijelu trebaju mimoići dostavni kamion ili kombi s kamperom već nastaje čep, a ako se "poklopi" da je u tom trenutku na cesti i neki od "Prometovih" autobusa na redovitim linijama ili još veći turistički autobus, tada su blokirana oba kolnička traka.

Oni koji su govorili kako će Ulica kralja Tomislava nakon otvaranja novog mosta postati šetnica debelo su se prevarili, jer tijekom vikenda kada su u tijeku smjene gostiju ili u dane kada turisti zbog nepovoljnih vremenskih prilika za kupanje i boravak na plaži požele otići s Čiova na izlete, kolone su neizbježne, a pješaci se kao i prije izgradnje novog mosta provlače između vozila.

U cijeloj ovoj priči oko ponovnog prometnog kaosa na Čiovu i u Trogiru situacija se dodatno zakomplicira kada se novi most treba otvoriti za prolaz jedrilica. To se ovoga ljeta dogodilo nekoliko puta.

Budući da je riječ o postupku koji, kako smo doznali iz "Hrvatskih cesta", traje između 45 i 50 minuta, u tom razdoblju na stotine automobila moraju u kilometarskim kolonama i sa zapadne i s istočne strane otoka čekati da se most spusti i da mogu njime do kopnenog dijela Trogira.

Pravi horor i krkljanac sa svih strana dogodio se prošlog tjedna kada se most podigao radi prolaska jedne od jedrilica smještenih u lučici na Čiovu koja se nalazi s istočne strane starog mosta i oko čije se koncesije vode veliki prijepori. Štoviše, županijski vijećnici na svojoj su sjednici 29. svibnja prošle godine Pomorsko športskoj udruzi "Banj" oduzeli pravo upravljanja pomorskim dobrom na tom dijelu otoka.

- Gotovo dvije godine smo davali rokove da se uklone pojedini objekti za sportsku luku, odnosno nasuti mul, a nadzor je pokazao da se sportska luka koristila za gospodarsku namjenu. Tražili smo da se to uskladi, ali koncesionar unatoč mnogim molbama to nije prihvatilo - prisnažio je tada Stipe Čogelja, privremeni pročelnik županijskog Upravnog odjela za pomorstvo i turizam.

Zbog prošlotjedne situacije s mostom prilazne prometnice bile su blokirane zbog čega su kolone iz Okruga Gornjeg do novog mosta sa žednjanske strane bile duge gotovo tri kilometra, a slično stanje vladalo je i na istočnom prilazu mostu. U gužvi je "zapela" i Bruna Dadić, okruška općinska donačelnica.

Prema njezinim riječima, obavijest o podizanju mosta trebali bi cjelokupna javnost, Općina Okrug i Grad Trogir, kao i Hrvatski autoklub dobiti na isti način kao što se šalju slične informacije uoči isključivanja struje ili vode u pojedinim sredinama.

- U tom slučaju obavijestili bismo mještane i turiste da se most diže i da pričekaju normalizaciju prometa. Ovako, bez obavijesti, ljudi se upute i radi jedne jedine jedrilice moraju satima čekati. To je nedopustivo i tražit ćemo od "Hrvatskih cesta" da nas službeno izvijeste kad će se most podizati. Treba postojati raspored, svojevrstan protokol za jedriličare kad ulaze i izlaze iz lučice, pa nesuglasja ne bi bilo - naglašava Dadić.

Svjesna je donačelnica kako je Čiovo dobilo važan prometni objekt, ali i da treba još puno poraditi na regulaciji prometa s otoka do kopna i duž pristupnih cesta.

- Plan naše Općine i Grada Trogira bio je da se izradi regulacija prometovanja dostavnih vozila i kamperskih vozila, ali se s tim prijedlogom kasno krenulo za ovo ljeto. Za ovu sezonu nismo stigli, no iduće ćemo to morati napraviti - zaključuje Dadić.