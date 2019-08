Jedan od najljepših zalazaka u Dalmaciji: s ove točke pogled je veličanstven, sunce koje uranja u more poviše Bračkog kanala izgleda skoro nestvarno

Turističke ponuda i atrakcije na Jadranu zaista su svekolike, ali većina ih pada u vodu pored one prve, one koja potvrđuje izreku "najlipše stvari u životu su džabe". Neki bi možda tu dvojili, budući da cijele godine štede kako bi ovakve prizore doživjeli par večeri za redom, ali složili bi se, u to ne sumnjamo, da je baš to ono što ih vuče natrag.

Jer zalasci sunca u Dalmaciji su stvarno posebni. Rijetko imamo priliku "doživjeti" jedan u punini, bistre glave i rasterećeni od dnevnih obaveza, spremni samo promatrati i uživati. A neki su spremni za takav doživljaj potpuno se udaljiti od uobičajene okoline, odjuriti u neke dalje krajeve.

U ovom slučaju i na nešto višu nadmorsku visinu. Na Vošcu, jednoj od najviših točaka veličanstvenog Biokova, s pogledom koji puca na Brački kanal, otoke i more koje seže, izgleda bar tako, u nedogled, zalazak izgleda gotovo nestvarno lijepo.

Na fotografijama koje je s nama podijelio fotograf Makarske kronike Matko Begović to je vidljivo. Ako vam je do mira, tišine i veličanstvenih zalazaka, znate gdje se zaputiti...