Razgovarali smo s čovjekom koji je 'dočekao' Plenkovića na Korčuli: svoj brod ispisao je porukama protiv premijera i lokalnih političara; Otkrio nam je i što ga je isprovociralo: Sve mi se skupilo u tjedan dana...

"Pustite me! Došao sam pozdraviti našeg ćaću. Živio, ćaća", govorio je prije nepunih mjesec dana muškarac na Korčuli koji je premijera Andreja Plenkovića dočekao s natpisom ''Ćaća''.

Međutim, Ćaćina obožavatelja odmah su odveli policajci, premda nije bio nasilan, već je samo na svoj način želio pozdraviti premijera koji je tek sišao s policijskoga glisera, ali je na koncu zaradio optužni prijedlog zbog narušavanja javnog reda i mira. Nakon slučaja ''Ćaća'', i u Makarskoj se pojavio Ćaćin fan, i to svima poznati ribar i turistički djelatnik, Tomislav Mravičić Mito, vlasnik turističkog broda "Makarski Jadran".

Incident na Korčuli: neugodan doček za Plenkovića, reagirala i policija!; Premijera na otoku sačekao čovjek s neobičnim natpisom, počeo je i urlikati...

'Očekivao sam da će policija biti brža': muškarac koji je Plenkovića dočekao s natpisom 'Živio, ćaća' novinarima objasnio svoj potez

Naime, Mito je na svoj brod nalijepio veliki natpis koji se ''vozi'' svakog dana od Makarske do Hvara, Brača i Korčule, a na kojem stoji:

"Plenkoviću, u svojoj Vladi radiš sa matunima, beduinima, hohštaplerima i prevarantima. Brod 'Makarski Jadran' radi s ljudima, gostima i turistima''.

Osim toga, dan nakon postavljene parole, Mito je baš za vrijeme ribarske fešte pored Arbuna, na svom brodu častio sve goste i to i ribom s gradela, vinom i sokovima. Gostima kojih brod može primiti oko 250, u jednu večer je podijeljeno 300 kilograma ribe! Tome smo i sami svjedočili - gosti su toliko veseli bili i mislili su da Mito slavi rođendan. Ali ne, kako nam pojašnjava kapetan Mito, i čašćenje je povezano s natpisom upućenom Plenkoviću, ali je i svojevrstan obračun s direktoricom TZ-a Makarska Hloverkom Novak Srzić.

Naime, riječ je o virtualnoj debati s Novak Srzić, a koja se odvijala na Facebooku i to nakon što je na stranici ''Dnevna doza makarskog nereda'' objavljena fotografija Mitina broda ''ukrašenog'' natpisima upućenima premijeru.

''Može još koji transparent kojim bi se zasjenili postupci u kojem je roštilj u Makarskoj jači i od Vlade i svih zakona. Poštujem dugogodišnju taktiku i strategiju stvaranja dugogodišnjeg makarskog nereda na našoj rivi i uz to postati legendom. Čestitke, naš brend i sjajni Jadran ne propitkujem, al' ne može se roštiljati i dimiti nasred rive'' - napisala je Novak Srzić u svom komentaru što je na koncu Miti dalo povoda za organizaciju besplatne večere.

Kada smo kontaktirali Novak Srzić, kazala nam je da nema ništa osobno niti protiv Mite ni njegova broda, ali ima protiv dima:

- Ne može Mito svaku večer na svom brodu roštiljati nasred rive!? Njegov brod je sjajan turistički projekt i to je u redu, ali je neviđeno to što svaku večer peče ribu na brodu s kojeg se širi dim i koji je pretvorio u restoran u večernjim satima. Isto tako, zbilja ne razumijem parole po brodu, a kojima su svi ostali zatečeni - kazala je Novak Srzić.

S druge strane, Mito kazuje da mu je Novak Srzić na Facebooku napisala sve negativno pa joj se ''osvetio'' podjelom ribe:

- Kaže ona da ja pečem roštilj, premda mora znati da pečemo ribu na gradele, a ne na roštilju. I zato sam odlučio počastiti sve goste, ali pored Arbuna se održavala ribarska fešta pa mi je bilo žao da sportskim klubovima odnesemo dio kolača i zato sam dao sve besplatno. Ljudi su me pitali je li mi rođendan, a ja sam zbog Hloverke odlučio počastiti sve goste i jelom i pićem - kazuje Mito kojega smo upitali jesu li ga nakon natpisa u kojima spominje premijera Plenkovića posjetili policajci. Kaže - nisu. I vjerujemo Miti da nisu, ali smo ipak upit uputili i Odjelu za odnose s javnošću Policijske uprave splitsko-dalmatinske. Odgovor još čekamo...

- Nije me kontaktirala policija, a zašto i bi kada je sve ovo napisano istina i natpis ću držati sve dok budem mogao. U našoj državi politika se ne vodi kako Bog zapovijeda i sve se to vidi po tome kako Plenković smjenjuje svoje ministre, što znači da nešto nije u redu. Zato sam i napisao da su ili hohštapleri ili prevaranti. Evo, na mom brodu radi 20 mladih i pitajte ih bi li otišli u stranu zemlju i ako otiđe ijedan, dat ću vam brod. Plenković je dite našega grada, cijenim njegovu familiju Raos s majčine strane i nema boljih ljudi u Makarskoj, i ja ga poštujem. Čim dođe u Makarsku, pozvat ću ga da dođe na brod i počastit ću ga, ali mora biti jači i žešći prema ljudima s kojima radi - kaže Mito kojega pitamo što je zapravo bio povod natpisima upućenima Plenkoviću.

E onda kaže, sve mu se skupilo i to u tjedan dana, a to sve vezano je rad državnih institucija. Pa da krenemo redom. Razlog prvi: Grad Makarska. Kako kazuje, 25 godina radi kao kapetan broda "Makarski Jadran", profesionalni je ribar i ugostiteljski radnik s 50 godina iskustva, pa je namjeravao vikendom, pored svog broda privezanog u luci, napraviti malu feštu za sve turiste i domaće.

Ali, iz Grada mu je stigla odbijenica što ga je jako naljutilo i rastužilo...

- Vidim da se u Makarskoj ništa ne događa, da idemo nizbrdo, a nitko ništa ne poduzima pa sam htio petkom ili subotom pored broda napraviti feštu vina i dalmatinske glazbe i izložiti ribarske mreže, ferale i kompase, sve što bi bilo interesantno turistima. Gradu Makarskoj sam podnio molbu da mi dopuste organizaciju fešte kraj broda i dobio sam negativan odgovor uz pojašnjenje da se ribarske večeri organiziraju kraj Arbuna, ali mišljenja sam da je to mali prostor i da nam za organizaciju fešte treba cijela riva. Grad me odbio i smatram da su napravili veliku grešku što će se pokazati na kraju. A ove godine je 30 posto manje gostiju i naši ljudi ne shvaćaju da se gostu mora nešto pružiti i dati - kazuje Mito, napomenuvši da već 20 godina svojim gostima s razglasa na brodu govori: Ako ne budete sa mnom zadovoljni, imate me pravo baciti u more i brod je vaš''.

Razlog drugi: riva hvarske Jelse. Naime, Makarski Jadran tijekom ljeta gotovo svakog dana s 250 gostiju uplovljava i zadržava se u Jelsi u kojoj je Miti najveći problem neograđeni dio koji služi za izvlačenje brodova, a koji je jako sklizak pa je već njegovih troje gostiju završilo s težim tjelesnim ozljedama glave:

- Gosti su se na dijelu rive koji nema ogradu poskliznuli kada su išli dotaknuti more i sve troje su završili u Hitnoj pomoći na Hvaru na šivanju glava, a jednoga su čak prebacili za KBC Split, a zadnje je ozlijeđeno dijete s broda ''Vruja'' mada sam već odavno upozoravao i načelnika Jelse i Lučku upravu da nešto poduzmu i svi su govorili - sutra. Onda sam preko zvučnika prozvao načelnika Jelse da nešto poduzme jer su u pitanju ljudski životi, ali sutradan mi je pozvao policajca koji mi je izdao usmeno upozorenje zbog javnog obraćanja načelniku - ljuti se Mito, dodavši da je i hvarskom policajcu objasnio da hitno treba staviti ogradu na dijelu za porinuće brodova što je sutradan i napravljeno.

Razlog treći: rad policije. Kako kaže Mito, prošlog tjedna dvojica nepoznatih pijanih muškaraca sjedili su u ranim jutarnjim satima na klupama broda i animatori su ih opomenuli da ustanu jer počinje posao, ali jedan od njih je uzeo stol i bacio ga na djelatnicu. Tada je skočila cijela posada od 20 mladića koje je Mito vratio na brod da ne bi bilo belaja pa je mirnim putem namjeravao sam upozoriti muškarca, ali on ga je udario šakom u glavu bez ikakvog povoda i razloga.

- Pokušao sam s njim pričati na kulturan način, ali me i dalje tukao pa sam ga oborio na tlo i držao dok naši nisu pozvali policiju. Ali, najžalosnije je što sam ja branio svoje vlasništvo, inventar i stolove, a policija mi je poslala kaznu za narušavanje javnog reda i mira od 300 kuna. Nije to nikakva cifra, ali sam rekao da ću ministru unutarnjih poslova, ako ikada dođe u Makarsku, opaliti pleščurinu - eto tako napišite i neka ću dobiti kaznu od godinu dana zatvora, ali će onda i on dobiti kaznu jer je narušavao javni red i mir - veli Mito i navodi i četvrti razlog za prozivku premijera i ministara: Carinsku inspekciju koja mu je ''upala'' na brod u večernjim satima...

- Usred najveće gužve inspektori su sa strane, u kabinu odveli našu zaposlenicu koja radi na blagajni i jedan mi kaže da u kasi ima viška 2500 kuna koje će uzeti. Taj novac mu nisam htio dati jer je riječ o pologu, a ne višku što je bilo istaknuto na cedulji u novčaniku, ali u zapisniku nije to htio navesti. Obavili su svoj posao i udaljili se, kaznu mi nisu izdali, ali sve te metode kojima se služe su iz 1. svjetskog rata, a na kraju ispašta gost - na kraju će Mito.