Stravična nesreća u Milni izbjegnuta prisebnošću djelatnika benzinske postaje: dvije ženske osobe došle natočiti gorivo u gliser, vatra je planula u trenu; 'Da nisu reagirali odmah, svi bi otišli u zrak!'

Stravična nesreća izbjegnuta je samo prisebnošću djelatnika Benzinske postaje Ine u Milni koji su vatrogasnim aparatom u trenu ugasili plamen na gliseru koji je izbio prilikom točenja goriva u petak oko 11,30.

Vatrom su ozlijeđene dvije Francuskinje s glisera te su odvedene u mjesnu ambulantu.

Milna: prilikom točenja goriva u gliser izbio požar, ozlijeđene dvije državljanke Francuske

- To vam je gliser od oko 4 metra dužine, dvije ženske su bile same na njemu te su došle ulit gorivo. Radi se o gliseru benzincu s unutrašnjim motorom. Prilikom točenja benzina izgleda kako je došlo do iskrenja iz unutrašnjosti broda, negdje gdje se nalazi akumulator.

Kako su benzinske pare iznimno zapaljive odmah je buknula vatra koja je zahvatila njih dvije i gliser. Pošto ti radnici s pumpe uvijek nadziru sve što se događa prilikom točenja, jedan od njih tri, koji su u smjeni tijekom jutra, vidio je čim je požar izbio.

Odmah su zgrabili vatrogasni aparat s kojim su ugasili vatru prije nego li se proširila na spremnik benzina s pumpe. Ta reakcija značila je razliku između života i smrti za sve tamo jer da nisu reagirali odmah, svi bi otišli u zrak, i mi s rive što smo gledali – kaže nam još uvijek uznemireni mještanin Milne.

Za sada nije poznata težina ozljeda stranih državljanki. Kako su djelatnici Ine brzo reagirali nije bilo potrebe da se zovu vatrogasci. Gliser je ostao privezan u blizini benzinske postaje te će se na njemu obavit očevid, saznajemo iz PU splitsko -dalmatnske.