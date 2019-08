Ovo je najveći prometni kolaps do sada: spojila se kolona od Solina do Omiša, Trogir je paraliziran, Makarska isto, gužva je po cijelom Splitu, na ulazu na autocestu...

Nevera koja je sinoć zahvatila splitsko područje, napokon je malo spustila živu u termometru, ali i pokvarila današnje planove za kupanje. Čini se da upravo svjedočimo najvećem prometnom kolapsu ovoga ljeta u kojem smo se natruckali u kolonama...

Najbolje se to vidi po kaosu na prometnicama koji je nastao u Splitu, ali i široj okolici.

U trajektnoj luci od jutra je gužva, a od KBC Firule prema gradu auta se miču na jedvite jade. Kaos je to koji je postao naša svakodnevnica, a dodatno je izraženiji za tmurnog vremena.

Ako vas put navodi u smjeru Omiša pokušajte to izbjeći pod svaku cijenu jer već u Stobreču kreću kolone kojima se ne vidi kraja. A kada i usprijete proći Omiš novi zastoj vas čeka od Baške vode pa sve do Tučepi. Po posljednjim informacijama, iz smjera Omiša prema Splitu gužva je do Nemire.

Velika je gužva i na izlazu s auto ceste na naplatnoj kućici Dugopolje, dok u u suprotnom smjeru zastoja nema.

Sličnu sudbinu s gužvom, dijeli i Trogir kojem je u ovom trenutku nemoguće prići. Zastoje je i na novom Čiovskom mostu u smjeru Split kao i magistralom prema centru Trogira.

Ne vozite ako ne morate! A ako baš morate, budite strpljivi i pazite sebe i druge u prometu!