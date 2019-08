Svi mi koji smo se otrovali spavali smo na brodu na desnoj strani. Rekao bih da je uzrok trovanja plin koji se u kabine uvukao kroz otvore za klimatizaciju, mislim da je u pitanju kvar na tom sustavu. Uvjeren sam da hrana nije u pitanju jer djeca nisu ni okusila večeru, a najteže su stradala. U restoranu nas je večeralo šestero, nas četvero smo imali simptome, dok je dvoje naših prijatelja dobro - govori za Večernji list iz bolničke sobe u Splitu gdje se sa suprugom oporavlja od trovanja Bruno Mancuso.

Školjke sigurno nisu 'krive': hvarski restoran više nije pod pečatom; Prve analize upućuju na moguće trovanje ugljičnim monoksidom, bolnica poslala helikopter po poznatu toksikologinju

Talijanima ipak nije pozlilo od školjki? Dr. Ledina: Nikada nisam naišao na ovako burne reakcije koje bi moglo izazvati trovanje hranom. Pacijenti su mi rekli da se na brodu osjetio miris benzina...​

Bivši talijanski senator dio je društva talijanskih turista čije je ljetovanje završilo smrću 57-godišnjeg Eugenija Vincija, dok je dvoje djece - jedno Vincijevo, drugo njegove partnerice - u teškom stanju.

Odmah nakon što je otkucala ponoć, osmeročlano društvo talijanskih turista - šestero odraslih i dvoje djece - krenulo je iz hvarskog restorana na jedrenjak usidren u luci. Bio je to tek drugi dan zajedničkog odmora starih prijatelja i njihovih supruga već su, krenuvši iz Splita, oplovili otoke i posjetili Dubrovnik.

Plan je, piše Večernji list, bio ploviti osam dana, no noć s ponedjeljka na utorak bit će im i posljednja. - Na brod smo došli pola sata poslije ponoći i povukli se u kabine na spavanje. Nedugo zatim, oko dva iza ponoći, uhvatila me jaka mučnina. Nekako sam došao do kupaonice i povratio. U isto vrijeme pozlilo je i mojoj supruzi, ali smo se uspjeli nekako smiriti i leći u krevet. Zaspali smo tvrdim snom, kao da smo omamljeni ili hipnotizirani, apsolutno ništa nismo čuli ni vidjeli do jutra - govori za Večernji list.

Trojica prijatelja znaju se od djetinjstva, rođeni su i odrasli u sicilijanskom mjestu Sant'Agata di Militello nadomak Messine. Odlazili bi sa Sicilije zbog posla, Mancuso je od 2013. do 2018. bio senator, a sada je gradonačelnik tog mjesta. Eugenio Vinci je živio u Rimu - od 2013. bio direktor društva Dico, koje upravlja nacionalnim lancem diskontnih trgovina Tuodì, nastavlja Mancuso. Prije toga upravljao je kompanijom Bioenergie, specijaliziranom za obnovljive izvori energije, a tijekom 90-ih godina prošlog stoljeća bio je generalni direktor tvrtke Pop 84, koja je proizvodila legendarne talijanske traperice, ali bila i sponzor Košarkaškog kluba Split. Upravo pod imenom Pop 84, KK Split je po treći put, osvojio europsko košarkaško natjecanje 1991. Na otoku u blizini Splita je i preminuo, govori Mancuso.

Sljedećeg jutra, oko 10 sati, kad su još omamljeni izašli iz kabina dočekala ih je strašna scena - njihov prijatelj Eugenio ležao je mrtav u kupaonici, a njegovoj partnerici je bilo loše

- Prema mojoj procjeni, umro je ranije, možda oko tri iza ponoći. I nije umro od posljedica trovanje, već je izgubio svijest, pao i udario glavom u kadu - kaže Mancuso, inače liječnik po struci.

Di bi šok bio veći, dvoje djece također su osjećali mučninu. Za Eugenia nije bilo spasa, a ostale je helikopter prevezao u bolnicu u Split - Vincijeva supruga je u težem stanju, dok se Mancuso i supruga dobro oporavljaju.

- Razmišljali smo o uzrocima. Pala nam je na pamet hrana, ali djeca uopće nisu jela. Nisu pojela ni jedan jedini zalogaj. Večerali smo samo mi odrasli, a od nas šestero, stradalo nas je samo četvero. Siguran sam da nije hrana. Mislimo da smo otrovani nekim plinom koji je u kabine ulazio kroz otvore za klimatizaciju. Razmišljam je li se što osjetilo, ali nisam siguran. Morat ćemo pričekati nalaze obdukcija našeg prijatelja kako bismo znali. Sada samo mislimo samo o dječici - potresen je Mancuso, javlja Večernji list.