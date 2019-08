Svi su danas u Jelsi gledali u brod kontroverznog kapetana, pogledajte zašto: 'Plenkoviću, radiš s matunima, beduinima i hohštaplerima'; Doznali smo zašto se odlučio na ovaj čin

Ovako je Tomislav Mito Mravičić, vlasnik izletničkog broda "Makarski Jadran", danas s mnogobrojnim turistima uplovio u jelšansku luku i naravno izazvao golemu pažnju brojnih ljudi, domaćih i fureštih.

Na stotine njih je mobitelima i objektivima svojih kamera zabilježilo veliki natpis na pramčanom dijelu ovog inače atraktivnog broda na kojem piše "Plenkoviću, u svojoj vladi radiš s matunima, beduinima, hohštaplerima i prevarantima. Brod 'Makarski Jadran' radi s ljudima, gostima i turistima".

Bila je to javno istaknuta poruka očito upućena premijeru Andreju Plenkoviću, upravo na škoju odakle vuče obiteljske korijene, a mi smo kontroverznog kapetana upitali što ga je ponukalo na nesvakidašnji čin.

Kratko nam je odgovorio da se zbog "određenih problema u svezi s gospodarskom djelatnošću koju obavlja pismeno obratio Vladi" i da "dok ne dobije njihov odgovor ne želi davati nikakve izjave".

Od Nikše Peronje, jelšanskog načelnika, zatražili smo komentar slučaja:

– Kapetan broda "Makarski Jadran" iz Makarske očito je sklon ekscesima i neprikladnom ponašanju, kao i čestom narušavanju javnog reda i mira u našoj luci, a koliko doznajem i u Makarskoj s njim imaju problema.

On se ponaša kao kauboj i kao osoba koja misli da za njega ne vrijede nikakva pravila, te da može raditi što god ga je volja, ali jednostavno to više ovdje ne prolazi. Ostali brodari s makarske rivijere vrlo su korektni i s njima nemamo nikakvih poteškoća. Stoga je posve nejasno iz kojeg razloga kapetan Mito ovo čini, izgleda da samo on to zna.