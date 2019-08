Frane je uspio! Po paklenoj vrućini popeo se na brački Mount Everest, svim roditeljima 'Pupoljaka' u čast

Frane Drpić je danas završio avanturu života. U znak potpore Bračkim pupoljcima, odradio je Everesting.

Za one koji ne znaju, Everesting je to vožnja biciklom uzbrdo, bilo gdje u svijetu, onoliko puta koliko je potrebno da se prijeđe 8848 metara, što je ekvivalent visine Mt Everesta. Everesting je u svijetu do sada izvelo tek 3707 ljudi, a u Hrvatskoj bi ih se dalo izbrojiti na prste dvije ruke…

Frane je odabrao rutu Pučišća – Pražnica i odradio je 24 uspona i sve to za Bračke pupolje. Bitno je napomenuti da se vožnja nizbrdo nije brojala, te da je mogao napraviti najviše 2 sata pauze.

Frane je, podsjetimo, mladić zaljubljen u biciklizam, koji nas je već nekoliko puta oduševio velikim podvizima na svom biciklu. Primjerice, kada je s bratom Jerom krenuo na put do Vukovara, ili pak onom rutom kroz cijelu Hrvatsku, od Prevlake pa sve do Dunava u nekoliko dana… A sada je dao podršku Bračkim pupoljcima u njihovoj borbi za besplatan prijevoz trajektom.

- Bilo je teško, činilo se nemoguće svima, ali Frane je uspješno odvozio zacrtani cilj! Popeo se na brački Mount Everest, svim roditeljima naših Pupoljčica u čast, njihovim usponima, padovima i ustrajnosti prema zacrtanom cilju.. Hvala ti Frane! - objavili su Brački pupoljici na svojoj Facebook stranici.