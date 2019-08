Devastacija plaže u Stanićima: komunalni redari stigli pred vilu poznate poduzetnice iz BiH i naredili uklanjanje stepenica!; Reagirala je i direktorica: Nismo mi, borovi su se sami urušili. A ležaljke? Nemam pojma tko ih je donio...

Ljudi se kupaju, skaču u more, sunčaju se na ležaljkama postavljenima duž cijele plaže i uživaju!

Rekli bi prava ljetna idila, no ovo je tek dio izvještaja komunalnog redara grada Omiša, koji je promptno izišao na teren nakon prijave građana kako je na Balića ratu u Stanićima kod Omiša devastirana obala.

Bivša supruga 'tajkuna iz srednje Bosne' pred svojom vilom u Stanićima uništila obalu i devastirala plažu; Direktorica objekta 'nema saznanja' o tome, javila se i osoba u ime vlasnice...

Kako je prirodna plaža na pomorskom dobru Republike Hrvatske, malo "poravnata", sedrene stijene su otučene, pa su pokrivene bijelim žalom, postavljene ležaljke i stavljene montažne drvene skale, već prije su posječeni i okolni borovi, sve kako bi gosti "Ville Charlotte", vlasništvo poznate poduzetnice iz Bosne i Hercegovine Snježane Gudelj, imali normalan pristup – privatnoj plaži!

Jer upravo ta prednost privatne plaže je vjerojatno jedan od glavnih "mamaca" da gosti izaberu baš Balića rat za svoj odmor. Destinaciju koja se diči jedinstvenom lokacijom tik uz more, kako se i navodi na mrežnoj stranici gdje se oglašava ovaj luksuzni objekt s bazenom, s 22 apartmana u peterokatnici skrivenoj u borovoj šumi...

No plaža se nalazi u vlasništvu naše države, i očito je Hrvatima, kada već toliko nije "usporenim" institucijama, stalo da se napokon uvede red duž cijele obale, pa su građani, moramo istaknuti agilno dočekali aplikaciju "Pomorsko je dobro" Splitsko-dalmatinske županije, gdje mogu putem web-portala prijaviti sve ilegalne radnje, uništenje, nedopušteni rad...

Nema koncesije

Prijave su krenule, kao i izlasci na teren komunalnih redara, Lučke kapetanije, Carine, inspekcija... Pišu se zapisnici o "obalnom neredu" sve u šesnaest, pa nas je zanimalo što je s ovim najnovijima vezanim za Balića rat. Doznajemo kako je komunalni redar naložio uklanjanje montažnih, drvenih stepenica. No kako je njegova ingerencija samo na zapisniku, odnosno prosljeđuje ga inspekcijama, onoj građevinskoj te pomorskoj, kao i Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, pa sad ostaje vidjeti da li će se sve ovo i provesti u djelo...

Raduje i to da je sutradan u obilazak "ugroženog" pomorskog dobra, na teren, odnosno devastacijom "uređenu" plažu stigla i Lučka kapetanije, pa ćemo sačekati i njihovo izvješće...

Valjda neće biti sve uzalud!

Jer vlasnici i upravitelji "Ville Charlotte", koja je legalizaciju cijele zgrade dobila tek 2014. godine, nisu uputili zahtjev ni za koncesijsko odobrenje prema Gradu Omišu, a ni za koncesiju prema Splitsko-dalmatinskoj županiji, kako bi mogli koristiti pomorsko dobro ispod njihova turističkog objekta.

Dozvole nisu tražili, no "uredili" su plažu samovoljno premda nam ponavljaju kako ništa nisu devastirali, kako je bura srušila borove koje su morali otpilati, kako je voda odnijela zemlju, kako nisu oni donijeli ležaljke već gosti, kako je svakom dopušten pristup toj plaži, ne samo njihovim gostima. Kako su postavili tek montažne skale, kako bi se lakše spustilo do mora, pa su i na to pazili da budu drvene, jer oni čuvaju okoliš... Koje, eto, sada moraju i ukloniti u roku tjedan dana.

Vidjet ćemo hoće li se ispoštovati taj rok, no jedno raduje – ipak se nešto kreće, ipak Hrvati žele reda u svojoj državi, barem kada se radi o očuvanju pomorskog dobra, toga našega najvećeg blaga, gdje su, nažalost, brojne "betonizacije" odavno uzele maha i očito tek sada "natjerale" inspekcijske službe da rade svoj posao.

Još kada bi se donio dugoočekivani novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (na snazi je onaj iz 2003. godine), a ne samo parcijalne dopune...