Pustimo ratove i djedove: nakon propale industrijalizacije, Šestanovac se zahvaljujući mladim, radišnim i neopterećenim ljudima okreće turizmu i poljoprivredi

Mladene, ako možeš napiši nešto o svom Šestanovcu za "Ljetni đir". Predstavi svoje misto, tebi mama živi gori, daj nešto…, malo o ljudima i događajima - zove mene urednica Jadranka Matić, sve u dobroj namjeri kako bi i ta zabiokovska općina, našla svoje mjesto pod suncem u našoj Slobodnoj.

Unatoč vlastitim lokalpatriotskim osjećajima, razloga za tako što uistinu je mnogo. Važan segment svakako je turistička ponuda. Ona je iz godine u godinu sve veća.

- Trenutno na cijelom području općine Šestanovac imamo četrdesetak objekata za iznajmljivanje. Prošle godine evidentirano je deset tisuća noćenja, pet puta više nego cijela općina ima stanovnika, a prema nekakvim pokazateljima ove godine brojno stanje gostiju biti će u rangu prošle ili možda nešto i više - kazao nam je Marko Bitanga, predsjednik TZ Šestanovac i dodaje; interes je sve veći!

- U pripremnoj je fazi još pet kuća sa bazenima, a imamo i dosta upita po tom pitanju. Za očekivati je dodatno povećanje broja dolazak i noćenja. Ono što naš čovjek nudi svakako je mir, sačuvana priroda, srdačnost domaćina i brojni sadržaji kao što je "Šestanovačko ljeto" gdje domaćim, a i stranim posjetiteljima nudimo razne sadržaje od kulturnih, sportskih, zabavnih do onih vjerskog karaktera - istaknuo je Bitanga.

Nezaobilazni soparnik

Jedan od tih događaja svakako je sajam domaćih proizvoda uz nezaobilaznu pučku feštu. Tako je bilo i ove godine u Borićima ponad općinskog središta.

Nekolicina mladih entuizijasta, u sastavu Andrej Vukušić, Božo Vukušić, Josip Nejašmić, Jakov Družić, Ivan Nejašmić, Ante Ribičić, Josipa Nejašmić, Mila Škero…, a na inicijativu Turističke zajednice, organiziralo je skromni sajam, s obzirom da je od same ideje do realizacije bio uistinu kratak rok.

- Unatoč svemu, okupilo se nekoliko izlagača sa svojim proizvodima, od meda, maslinova ulja do raznih vina sorti našeg podneblja, a tu je i nezaobilazni soparnik. Ovaj prostor gdje se sada nalazimo, možemo slobodno kazati, do jučer je bio u drači i raslinju. Međutim, upravo zalaganjem nas mladih i uz pomoć Općine, prostor smo priveli svrsi. Tako nakon prošlogodišnjeg Adventa, danas smo tu na sajamskom danu - tvrdi jedan od inicijatora događanja u Šestanovcu Božo Vukušić, inače poznati maslinar sa oko dvije tisuće stabala masline.

Uz maslinarstvo, kao jednu od najprepoznatljivijih grana voćarstva, tu je i med. Do sedamdesetih godina prošlog stoljeća pčelarstvo je - uz masline i vinovu lozu - bio najzastupljeniji vid aktivnosti domaćeg stanovništva. Svaka druga kuća na području šestanovačkog kraja imala je bar dvije košnice. Med se nije kupovao, svatko ga je imao u svom domu. Iseljavanjem ljudi, odselile su i pčele.

Međutim, početkom ovog stoljeća situacija se mijenja - pčelara je sve više. Trenutno, na tom području pčelari četrdesetak uglavnom mladih pčelara. Jedan od njih je i Marin Popović iz Žeževice sa svoje sedamdeset i dvije košnice. Njegov med dobitnik je brojnih priznanja za kvalitetu od kojih izdvajamo diplomu zlatnog obilježja za kvalitetu njegovog Meduna.

- Negdje sredinom 2000. godine krenuo sam sa pčelarenjem. Prvo sa dvije, dok danas brojim sedamdeset i dvije košnice. Na sugeriranje sada već pokojne majke krenu sam u to, bavljenje pčelama i medom. Sve je počelo kao neka vrsta hobija, a sada sam to zavolio u tolikoj mjeri da svakodnevno i po pola dana provodim u svom pčelinjaku. To je naša tradicija. Oduvijek je ovaj naš kraj bio poznat po visoko kvalitetnom medu. Bog nam je dao da se nalazimo u udolini između Biokova i Mosora, područja bogatim raznim medonosnim i ljekovitim biljkama. Ovaj prostor jednostavno je idealan za pčelare koji su u svemu tome našli zabavu, a i zaradu, jer naš med ne treba reklamirati, sve prodamo na kućnom pragu - informira nas Marin Popović.

Navalom turista u Šestanovac, med dodatno ima svoju prođu, pa i po tom pitanju pčelarenje u Šestanovcu i okolnim mjestima, ima svoju budućnost.

Pustimo ratove i djedove

Tako nakon propale industrijalizacije s kraja prošlog stoljeća i netragom ugašenih dvjestotinjak radnih mjesta u tadašnjoj tvornici obuće i pogonu alata iz Nove Gradiške (TANG), Šestanovac se okreće turizmu i agroturizmu. Cijelo to područje u zadnjih nekoliko godina bogatije je i za dvadesetak OPG-ova.

Bavljenjem poljoprivredom i stočastvom kroz obiteljska poljoprivredna gospodarstva dodatno se obogaćuje ponuda izvornih sadržaja sa jedinstvenim svojstvima. Između ostaloga, ozbiljnije se pristupa krajnjem potrošaću. Nekolicina mladih stočara sa oko petstotinjak raznih grla ovaca, koza, goveda, magaraca, danas ne strahuju za plasman svog proizvoda.

Definitivno, mladi ljudi su ljudi okrenuli novu stranicu. Ono što se prije činilo nemogućim, oni su bez ičije pomoći postavili na nove temelje, pa je Šestanovac iz jednog perioda učmalosti, ponovo postao prepoznatljiv po radišnim, vrijednim i inovativnim pojedincima neopterećenim gdje je i čiji djed bio u vrijeme zadnjeg svjetskog rata.