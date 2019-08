Ogorčeni alkar Joško otvorio dušu i otkrio što se zaista događa u Alkarskom društvu: Vojvoda laže, prijete mi otkazom u HV-u, to su licemjeri i spletkaroši, a par familija drma i niko im ništa ne može

Ako'š ić pošteno, nigdi ne'š doć. Završit ćeš ka ja. Ponašaju se ka da in je Alka ćaćina, njih par familija drma i niko in ništa ne može. Kako se ćaća skine, tako se sin obuče - kaže Masnić

- Sad će bit gotovo, znan, ali isto ne mogu mučat. Ne dan na se. I na svoje. Obraz svoje obitelji spreman san branit do nakraj svita i baš me briga šta više neću smit bit alkar.

Tako govori Joško Masnić. Iz Glavica. Kršan i plećat momak. Baš kakav prema Statutu Viteškog alkarskog društva alkar i mora biti. Problem je samo što Joško Masnić više nije alkar. Za njega je, kako reče, gotovo. Izbacili su ga. Ili se sam izbacio. Ovisi čiju priču slušate. A mi ćemo vam donijeti obje pa sami zaključite tko je u njoj vitez, a tko konj.

Joško Masnić, dakle, kaže da ne može šutjeti. A šutjeti bi trebao o činjenici da ga ni ove godine, baš kao ni svih proteklih osam godina otkako je postao alkar, nije bilo na popisu onih koji trče Alku. A nije ga bilo jer je tako odredio vojvoda Boško Ramljak.

- Ni prvi ni zadnji put. Njegovo je da određuje. I to triba slušat, ka šta san uvik dosad i sluša. Ali nije njegovo i da laže, to ne priliči vojvodi - kaziva Masnić.

U grlu mu gorčina, a u prsima ga guši. Nije, veli, mislio da će na ovakav način javnost za njega čuti. Sanjao je kao dječak kako jaše s kopljem u ruci i kako se familija njime ponosi.

- Iskreno, ni sam ne znan šta se dogodilo - počinje bivši alkar.

U petak 26. srpnja vojvoda se po tradiciji obratio alkarima da im kaže komu je što namijenio, tko će trčati, tko će biti pratnja, a tko neće ni to. Joško Masnić našao se među onima koji neće ni to.

- Bija mi je ladan tuš kad san čuja šta vojvoda govori - tiho će.

Vrti film s te večeri i kao da još ne vjeruje što ga je snašlo.

- Prid svima je rečeno da ću ja nosit Gospu u procesiji na Veliku Gospu i da mi je to zahvala jer me više neće bit u Alci - prepričava Masnić.

Došlo mu je da zaplače. I sad mu se plače. No, alkari ne plaču. Kad boli, oni trpe.

- Boli, dašta nego boli, di neće bolit kad ti bez razloga ovako nešto naprave - priznaje Masnić.

A kad je nakon svega čuo i vojvodino objašnjenje prema kojemu je sam Joško tražio, skoro pa molio, da mu ovo bude zadnja Alka, došlo mu je da iz kože iskoči. On koji živi za dan kad će na konju pojuriti prema alci, da sam traži da ga se makne!? Radije bi se ubio!

- Odma san to demantira priko našeg sinjskog portala Ferata, ali na taj demant niko nije reagira. Tek mi je priko zamjenika alaj-čauša Ante Runje poručeno da to maknen jer da to nije način, na šta san ja reka da neću - prepričava naš sugovornik.

Ponavlja kako je svjestan da je ovime zauvijek za sobom zalupio alkarska vrata te dodaje kako mu nije žao.

- Ja san pošten i častan čovik, isto ka šta su i svi moji, i neman šta radit u takvome društvu - objašnjava.

A kakvo je to društvo, zar ne bi trebalo biti viteško, pitamo, a Masnić se gorko smije.

- Oni se samo smicalicama služe. Tako je oduvik bilo. Evo, meni je nakon svega rečeno da će me maknit ako u ponediljak navečer ne dođen na hipodrom, a cili je grad zna da je već obučen drugi momak - kaže Masnić.

U VAD-u, tvrdi, poštenja nema. Samo ga je u Statutu moguće pronaći. Tamo, uvjerava, vladaju licemjeri i spletkaroši. Dobar si samo dok im trebaš, za glasove, recimo, a nakon toga te odbace kao šlapu. Prema vani je to idila, čojstvo i junaštvo, a unutra, tvrdi Masnić, sve sami pokvareni ljudi.

- Ako'š ić pošteno, nigdi ne'š doć. Završit ćeš ka ja. Ponašaju se ka da in je Alka ćaćina, njih par familija drma i niko in ništa ne može. Kako se ćaća skine, tako se sin obuče - napominje Masnić.

Kaže kako do njega dolaze glasi da bi nakon svega mogao dobiti i otkaz u Hrvatskoj vojsci. Jer, moćna je akipa iz VAD-a. A Joško Masnić je vojnik, bez mrlje, i u Afganistanu je bio.

- Neka samo prite, ne bojin se nikoga - zaključuje.

Moli i da spomenemo Božu Mandaca, još jednog alkara kojega nije bilo u ovogodišnjoj Alci.

- To mi je ženin brat, on je još gore proša, mene je baren vojvoda spomenija, a njega nije ni to - ojađeno će.

- Biće je to ta vojvodina priča o pomlađivanju. Mi smo mu stari, evo, ja iman 33 godine, stari čovik. Dosad nas je priskaka jer smo mladi, a sad smo mu priko noći ostarili - odmahuje rukom.

Dosta mu je. Onaj mali alkar u njemu dječaku više ne postoji.

Brat mu Ante jednako je pogođen. Za brata bi i život dao, teško se miri s "igrom koju su mu namjestili".

- Doma su svi nikakvi, i ćaća i mater, a nevista ne pristaje plakat, eto koliko nas je to pogodilo - otkriva Ante.

Od 2011. Joško je čekao svoj red, a s njime i svi u kući Masnićevih. A sad - ništa.

- Bratu je oprema priko noći oduzeta, rekli su mu da je vrati u VAD. Da to nije napravio, policiju bi nan na vrata poslali. Jer tako oni rade, sve će napravit samo da sakriju svoju prljavštinu. Oblatit drugoga, to je najvažnije, samo da oni ispadnu pravi. Samo šta su se ovi put na krive namirili - ljutito će Ante Masnić.

Grad je, kaže, od Turaka obranjen samo zato što je narod bio složan, a danas...

- Danas je jedino važno imat jakoga ćaću. I sebe uzvisit, a drugoga ponizit. Nema više u VAD-u časti, tamo mogu proć samo oni šta znaju dobro zamotavat, pošten čovik tamo nema šta radit - potvrđuje Ante bratove riječi.

Boško Ramljak: Nisam tako rekao, sve su izmislili vaši kolege s radija Boško Ramljak, akarski vojvoda, na jutro od Bare odvojio je nekoliko trenutaka za Slobodnu Dalmaciju. Razgovor je tekao ovako: - Gospodine Ramljak, vaš kolega alkar, zapravo sad već bivši kolega alkar, Joško Masnić, tvrdi kako ste lagali kad ste rekli da je on sam tražio da ga se oslobodi alkarskih obveza, je li to istina, odnosno tko zapravo laže, vi ili on? - Zovite onoga ko je tu izjavu objavio, eno vam ga u Sinju na radiju. - Zovem vas, vi mi recite.

- Ja to nisam tako rekao, sinjski Hit radio moju je izjavu izmislio. - Nego, što ste rekli?

- Dobro se zna što sam rekao. - Jeste li onda pokušali izgladiti taj nesporazum s Joškom Masnićem, raščistiti nejasnoće?

- Nemam ja šta raščišćavat, ja sam alkarski vojvoda i imam svoje obveze, a on je alkar i trebao je tako i postupit. - Kako?

- Hijerarhijski. - Činjenica je, međutim, da ste ga 'izbacili' iz povorke, zašto ste to učinili, mlad je, a nikad šansu da se zatrči za alkom dobio nije?

- Rekao sam sve što sam imao reći.