Nestao u provaliji sinu pred očima: tragedija kaštelanskog planinara Slavena Sučevića teško pogodila njegovu obitelj i prijatelje; 'Svi su prošli, samo se njemu noga okliznula....'

Nesreća iskusnog planinara i kapetana fregate hrvatske ratne mornarice Slavena Sučevića (49) iz Kaštela, koji je u subotu poginuo prilikom spusta sa slovenskog Triglava, teško je pogodila njegovu obitelj i prijatelje. Nikome nije jasno što je moglo poći po zlu, pogotovo jer je pokojni Slaven bio izuzetno iskusan, u dobroj kondiciji te je posjedovao svu potrebnu opremu.

Zvonimir Perica, predsjednik planinarskog društva Malačka u kojem je Sučević obnašao i dužnost člana Izvršnog odbora, rekao nam je u utorak kako još uvijek pokušava “posložiti kockice”. Nesreća se dogodila između Velikog i Malog Triglava, a Sučević je bio među zadnjima u “ferati” (planinarski naziv za put osiguran sajlama) pri spustu.

Strašna tragedija na Triglavu: u nesreći poginuo Kaštelanin Slaven Sučević, s vrha se spuštao zajedno sa sinom...

- Imao je svu opremu, kopče, ‘pupčanu vrpcu’ odnosno uže za vezivanje oko pojasa... Došao je do dijela gdje se ne veže, nego se prebacuje na drugu sajlu. Svi su prošli, a samo se Slavenu noga okliznula na stijeni. Tamo su mu bili sin i kum. Kažu da su samo odjednom vidjeli njegove noge u zraku i onda je nestao u provaliji - rekao nam je, vidno potresen, predsjednik kaštelanskog planinarskog društva.

Unatoč brzoj reakciji helikopterske službe koja je nesretnog planinara pokušala spasiti, ozljede zadobivene u padu bile su preteške. Očevici kažu kako je njegov petnaestogodišnji sin, s kojim se fotografirao samo koju minutu prije nesreće, bio u šoku, ali i vrlo hrabar.

Kod oca su mu ostali dokumenti bez kojih se nije mogao vratiti u Hrvatsku, no hrvatskoj planinarskoj ekipi tu su, doznajemo, maksimalno izašli u susret te je Slavenov sin u rekordnom roku dobio sve potrebne potvrde, a organiziran mu je i prijevoz taksijem do naše zemlje. Slaven je, inače, rado vodio sina na planinarske susrete te su baš nedavno, prije nekoliko tjedana, zajedno odradili svih šezdesetak kilometara Premužićeve staze u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit.

Za poginulog Slavena kao vojnika, planinara i prijatelja svi imaju samo riječi hvale. Nizao je uspjehe na profesionalnom i privatnom planu. Prije tri godine izabran je u nastavno zvanje postavši predavač na Pomorskom fakultetu u Splitu. Upravo je dovršavao doktorat, a teme kojima se naročito bavio bile su sigurnost plovidbe kao i piratstvo na moru.

Njegova dobra prijateljica, splitska novinarka i gradska savjetnica za pitanja u kulturi Selma Katunarić, kaže nam kako je Slaven bio duša svakog društva.

- Bio je najčasniji i najzabavniji čovjek kojeg sam poznavala, izniman otac, disciplinirani časnik Hrvatske vojske. Uvijek je svima bio pri ruci, kako na planini tako i u životu - priča nam Katunarić. I ovog puta trebala im se pridružiti na putu u Sloveniju, no spriječile su je obaveze.

- Koliko sam čula, on je bio na kraju tunela. U svakoj grupi na čelu je vodič, a na začelju takozvana ‘metla’. To je jedan, nekad i dvojica, iskusnih planinara koji paze na one što zaostaju. Ovog puta Slaven je bio na začelju kada se to dogodilo - rekla nam je. Kaže kako nema riječi kojima može izraziti tugu zbog gubitka prijatelja.

- Bio je izniman čovjek, u naponu snage. Kada je trebalo biti ozbiljan, mogao si se pouzdati u njega, a na tulumima i planinarskim feštama najveći veseljak.

Iza Slavena ostalo je troje djece, djevojčica od 10 godina, sin od 15 te kćer studentica, kao i supruga s kojom je bio čitav život, još otkako su bili tinejdžeri.

Supruga mu radi u splitskoj zračnoj luci, a ima i dva brata od kojih je jedan, doznajemo, poznati splitski neurolog.