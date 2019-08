'Moja beba je bila mrtvo tijelo, a doktor je nije ni pregledao, niti nam dao vozilo Hitne!': mlada majka iz Makarske ogorčena na lokalne liječnike, prepričala nam je agoniju koju je prošla s jednomjesečnom djevojčicom

Dramu od kakve strahuje svaka novopečena mama prošla je prošloga tjedna sa svojom jednomjesečnom bebom Iris Williams, rođena Puharić. U noći između 28. i 29. srpnja, oko jedan sat, budila je svoju Liviu-Coru zbog podoja, no malena nije reagirala na njezine pokušaje. Disala je, kaže mama, ali svaka druga reakcija je izostajala, čak i nakon inače joj mrskog odčepljivanja nosića aspiratorom.

– Prevrtali smo ju, okretali, ali ona je bila mrtvo tijelo. Probudila sam mamu koja živi pored nas i ona je predložila da je stavimo u kadicu. Na to se malo razmahala, mi smo zaključili da je možda upala u duboku fazu sna i pustili smo je još sat, dva. Tada smo vidjeli da se nešto događa jer se više nije budila ni kad smo ju stavili u kadicu. Odmah smo nazvali 112, a na Hitnoj u Splitu su nam rekli da odemo u najbližu ambulantu Hitne pomoći. Da možda nije ništa, ali može biti. Kad smo stigli na Hitnu, medicinski brat je polako došao, i nakon što ju je bezuspješno 20 minuta pokušavao probuditi proizvodeći zvuk "čččč", pozvao je doktora. Ja tek onda shvaćam da on niti nije doktor.

Ne mogu vam opisati kako nam je doktor prišao, s rukama u džepovima... Gleda nju i kaže: "Ja ovo nikad nisam vidio". Kažem mu: "Recite mi što da radim?" Kaže on na to: "Ne znam što bih vam rekao" i gleda je iz daljine. Ja sam i dalje ljubazna, velim,

"Razumijem, beba je, ali dajte nam vozilo da idemo na pedijatriju u Split". Kazao je: "Možete vi ići". Na to ću ja da su nam rekli da "dođemo na Hitnu, da nas vi uputite", a on kaže da nismo trebali dolaziti nego da smo mogli sami autom u Split – pripovijeda nam mama Iris, dodajući da je molila da im daju vozilo.

– Doktor mi je rekao da nam ne može dati auto jer imaju samo jedan tim. Upozorila sam da ćemo upasti u gužvu i da će nam trebati tri sata do tamo, a on će na to mirno: "Ma neće". Rekla sam mu, "Ako beba nije hitan slučaj, onda ne znam što jest"! Sjeli smo u auto, ja sam, istina, opsovala jer sam već bila izvan sebe, a on se vratio pisati nalaz. Ne znam što je uopće mogao napisati jer malenu nije niti dotakao. Razumijem da je beba, znam da je osjetljivo i da je za pedijatra, znam da je teško staviti braunilu u malu venicu, ali da je barem poslušao stetoskopom, da je dao vozilo, a ne ovako – ogorčena je mama na postupanje doktora.

Kad su stigli na prijem u Split, Livia-Cora se nekim čudom, kaže, probudila. Doktorica ju je pregledala, malena je podojila, i budući da je izgledala dobro u tom trenutku, vraća ih natrag uz napomenu da prate stanje i da je možda bolja odluka to nego je ostaviti na promatranju, gdje može pokupiti još neki virus.

Iris, njezina majka i suprug Marcus se s bebom vraćaju doma, da bi Livia-Cora, međutim, ponovno počela gubiti svijest. Tonula je sve dublje, oni se vraćaju natrag, i upadaju u gužvu. Kad su prvi put stigli na Hitnu, bilo je pet sati ujutro, sad je već prošlo 11. Zapeli su na ulazu u grad, gužva kod Malla je neopisiva i ne mogu ni naprijed ni nazad. Iris je tad već počela histerizirati, pozivaju Hitnu u Split i oni promptno šalju ekipu iz Solina. U tri minute su stigli.

– Kad smo nazvali Split i rekli o čemu se radi, žena je pitala je li to dijete od četiri godine. Kad sam rekla da je jednomjesečna beba, povikala je na neki tim iza da hitno krenu – kaže Iris.

Malena je živnula odmah nakon primljene infuzije. Kao razlog hospitalizaciji navode se proljevaste stolice, virus koji je očito doveo do dehidracije. Prije ove epizode malena je bila i prehlađena. Naoko ništa dramatično...

– Rekli su mi, virus je to koji će skupiti još tko zna koliko puta, ali kod malih beba može dovesti do dehidracije koja može biti kobna. Čitala sam da se bebe jednostavno znaju ne probuditi. Srećom, Livia Cora je sada dobro, bila je tri dana u bolnici i sve je završilo sretno. No mogao je biti i drukčiji epilog – zaključuje majka koja se, zajedno sa suprugom Marcusom, vratila u Makarsku prošle godine.

Zaposlena je, kaže, kao veterinarka u Omišu (sada je na rodiljnom dopustu), a suprug radi elektrotehniku na brodovima.

– Kad nam se dogodilo ovo iskustvo, rekla sam mužu da mi dođe vratiti se u Englesku. Volim Makarsku, zato sam se i vratila, ali stanje u zdravstvu je katastrofalno. Veliki je problem i s pedijatrijom, mi našu Liviu-Coru vodimo kod dr. Snježane Andrijašević privatno – kaže Iris koja, kaže, realno sagledava stvari i cijeni odnos liječnika i sestara u KBC-u Split na pedijatriji. Pohvalit će i hitni medicinski tim u Splitu.

– Bili su divni, iako situacija i uvjeti u najmanju ruku nisu idealni – dodaje.

Upravo zato što smatra da u Makarskoj stvari ne funkcioniraju kako treba i jer drži da je liječnik učinio propust, odlučila je izići sa svojom pričom.

– Možda neću ništa postići, ali želim da ljudi znaju i možda to nekoga zaista potakne na reakciju – dodat će.