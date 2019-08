Splitskoj obitelji prisjelo kupanje na Čiovu, dva sata parkinga koštala ih - 230 kuna, nevjerojatna je računica (pre)revnog redara: 'Pa to nema u Tunguziji, to ima samo u državi Apsurdistan!'

Da u Lijepoj našoj i najobičniji odlazak na more može biti stresan na svojoj je koži osjetio Splićanin Zvonimir Tolić (59).

Zvonimir i njegova obitelj nisu imali sreće, jer su u Okrugu Gornjem "naletili" na revnog redara koji naplaćuje kazne onima koji nisu platili poprilično skup iznos za parkiranje vozila.

No, za razliku od onih koji se švercaju i koji na sve moguće načine pokušavaju izbjeći tu obvezu, naš sugovornik je traženi iznos podmirio, i to višekratno, ali svejedno je dobio kaznu od 200 kuna.

No, da mi ne bismo prepričavali, prepustili smo Zvonimiru Toliću da opiše tu bizarnu situaciju.

- Supruga, malodobno dijete i ja smo u subotu otišli na kupanje u Okrug Gornji. Bio sam sretan kada smo došli do plaže, jer smo uspjeli naćoi slobodno mjesto za parkiranje automobila. Gdje ćeš veće sreće, ti u moru, a vozilo ti na dohvat ruke.

Parkirao sam auto i preko mobitela platio prvi sat parkiranja. Cijena je, inače, astronomska i iznosi 15 kuna za sat, što je skuplje i od lokacija u centru Splita ili Šibenika. Primjerice, u Šibeniku u samom središtu se sat parkiranja na površini koja ima i ulaznu rampu i djelatnika iznosi šest kuna - ističe Splićanin.

Tolići su se mirno i ugodno kupali, guštajući na suncu, pa je trebalo "obnoviti" plaćanje.

- U jednom trenutku, kada sam izišao iz mora, vidio da mi je prvi sat istekao već 12 minuta, pa sam ponovno preko mobitela platio slijedeći sat parkiranja. Na mobitelu sam dobio obavijest da mi taj drugi sat istječe u 17.47 sati - tvrdi naš sugovornik.

Zvonimir je s obitelji nastavio uživati u ljetnim radostima, ne sluteći ono što ga uskoro čeka.

- Budući da nam je bilo dosta kupanja, u 17.55 sati odlučili smo otići kući. Došli smo do auta i vidjeli kaznu od 200 kuna, za cjelodnevno parkiranje, koja je bila zakačena ispod brisača. Ostao sam zatečen, počeo sam se osvrtati ne bih li vidio redara koji ispisuje kazne. Kada sam ga uočio, otišao sam do njega i upitao ga zašto mi je naplatio cjelodnevnu kaznu - kaže Tolić.

Odgovor redara je šokirao našeg sugovornika.

- Kazao mi je: "Vidio sam da u 16.30 sati niste platili drugi sat parkinga, već ste zakasnili 12 minuta". To je bila istina, jer sam drugi sat parkinga platio u 16.42 sata. No, po njemu je puno veći problem što ja nisam platio treći sat parkinga u 17.47, kada mi je istjecao taj drugi sat, nego sam do auta došao "tek" u 17.55.

I on je, prema njegovim riječima, zbrojio ta dva "zakašnjenja" od 12 i osam minuta, dobio je brojku od 20 minuta i meni je naplatio cjelodnevnu kaznu. Pa to nema u Tunguziji, to ima samo u državi Apsurdistan - ne krije ogorčenje Tolić.

Rasprava s "redarom matematičarem" nastavila se vrlo brzo.

- Ako sam već bio u prekršaju, upitao sam ga zašto mi nije naplatio kaznu do 22 sata i završetka razdoblja naplate parkiranja, što bi iznosilo 60 kuna. Redar mi ništa nije odgovorio nego je otišao. Nije u pitanju 200 kuna, mogu ih platiti, u pitanju je princip i ništa drugo.

Uredno sam plaćao sate parkiranja i ne vidim razloga da me netko kažnjava zbog malog zakašnjenja. Na kraju krajeva, tko je odredio cijenu parkiranja u Okrugu Gornjem od 15 kuna po satu.

To je legalna pljačka i podnijet ću žalbu na ovu kaznu. Ovdje se radi o nepoštenoj poslovnoj praksi kojoj konačno treba stati na kraj i koja se događa svakodnevno, ali ljudi šute, a ja ne želim i neću šutjeti, jer mi je nereda već preko glave - zaključuje Zvonimir Tolić.