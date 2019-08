Sinj u isčekivanju 304. Alke: grad prepun turista, stigli i brojni političari; Pogledajte atmosferu s trkališta gdje se uskoro očekuje dolazak alkara

Čim smo došli u Sinj, odmah pogodak u sridu! Dok smo hodali prema sinjskoj Pijaci, srcu grada, sreli smo alkarskog vojvodu Boška Ramljaka.

- Na današnji dan 304. Sinjske alke želimo dobrodošlicu svim putnicima namjernicima u naš grad. Sinj je poznat po gostoprimstvu i želimo da se svi osjećaju ugodno – kazao nam je vojvoda Ramljak. Priča nam da je bio na budnici, na misi, pa je s prijateljima prošetao po gradu, javlja se ljudima, pa će kući, oblačiti se, dočekati goste i spremati se za Alku. Pitamo koliko gostiju očekuje u kući, koliko je arambaša spremio za goste.

- Tko god dođe u moju kuću, imat će šta jest i piti. To je osigurala moja obitelj. To je tradiciija. Ponosan sam što sam alkarski vojvoda. Mi smo u Sinju, ponavljam, prepoznatljivi po gostoprimstvu. Svi su dobrodošli. Svi su kod mene pozvani. Svi se danas veselimo, imamo se čemu veseliti. Sutra je Dan pobjede i domovinske zahvalnosti – kazuje Boško Ramljak, a na pitanje kolege kaže da su Bara i Čoja zaslužile čistu peticu. Reći će i da je sportski element u Alci minoran, bitan je viteški duh koji treba razvijati.

- Viteški duh uz vjeru prema Gospi Sinjskoj je očuvao Alku i doveo je do naših dana. Danas je demokracija, svi smo slobodni ljudi, ali Alka ima stroga pravila kojih se pridržavamo da bi uz iskustvo u Alci i mladost koja cijelu godinu živi Alku, da bi je prenijeli novim generacijama. To je bit Alke – ističe alkarski vojvoda.

Tek što smo se pozdravili i krenuli dalje tražeći slobodno mjesto na Pijaci, ugledali smo saborskog zastupnika Mosta Mira Bulja u društvu s prijateljima. Kako doći u Sinj a ne čuti što i Bulj ima reći u svom gradu? Pitamo ga kako kao bivši alkarski momak doživljava današnju Alku.

- Za Sinjane i Cetinjane Alka je veliki događaj, bitno nam je naš grad pokazati onakav kakav je – gostoljubiv, pokazati našu gastro i turističku ponudu. Očekujem da oni koji dolaze, a odlučuju, da neće doći samo tako da poslije Alke ne naprave ništa već samo janjocid. Očekujem da će zaživjeti projekti kao što je navodnjavanje Sinjskog polja i brza cesta Križice - Kukozovac koja je vrlo razvojna. Ne očekujem puno, jer Sinj im je drag samo na dan Alke da se mogu naslikavati – poručuje Bulj.

Našli smo slobodan stol nedaleko, red je da i mi popijemo kavu na mjestu gdje nam, htjeli-ne htjeli, nitko ne može promaći. Ovo je pravi izlog, kažu Sinjani. Prelijepa Sinjska pijaca, okružena kamenim zgradama, zaštićena Svetištem Gospe Sinjske, s pogledom na plavo nebo, prepuna ljudi koji prolaze u svojevrsnom defileu, tražeći mjesto za čašicu razgovora ili jednostavno prolazeći dalje. Mnogi ulaze u crkvu pomoliti se čudotvornoj Gospi Sinjskoj, neraskidivo povezanoj s Alkom.

U žamoru glasova oko nas čujemo grupu mladih ljudi naših korijena koji su stigli iz Australije, preko puta prepoznajemo poduzetnike iz Vukovara, prolaze političari, među njima i Ivan Vilibor Sinčić iz Živog zida, Mladen Pavić iz HDZ-a, Ivan Vrdoljak iz HNS-a, drugi će stići tokom dana, doznajemo kako će se HDZ-ovci okupiti u restoranu na Gradskom stadionu.

Svakome Hrvatu čast je doći u Sinj, doživjeti ponosne Sinjanke i Sinjane, biti dio tradicije koja se održava 304 godine, dijelimo radost sa svim Sinjanima. Ovom prigodom čestitam im Dan Grada Sinja – kazao nam je Pavo Jerković, poznati hrvatski ugostitelj iz Metkovića i prvi predsjednik Udruge lađara Neretve. Kaže nam da Sinjani dolaze u Dolinu Neretve.

- Volio bih da sinjski momci dođu veslati na maraton lađa, pa bi vidjeli da je lakše konjom upravljati nego veslati – kaže uz osmijeh Pavo Jerković.

- Svim alkarima želim oko sokolovo i čvrstu desnicu, svima drugima ugodan provod, zaželio je i predsjednički kandidat Miroslav Škoro. On je novinarima dao izjavu ispred Svetišta Gospe Sinjske. Punih desetak minuta odgovarao je na pitanja “sedme sile”, a prvi potez koji će poduzeti bude li izabran za predsjednika Republike Hrvatske bit će raspisivanje referenduma o davanju većih ovlasti predsjedniku.

- Pisao sam pjesme na tradicijskom izričaju hrvatskog naroda. Ovi mirisi i vizure su nešto što je dio mog djetinjstva. Kao mali puno vremena sam provodio u Imotskoj krajini, znam mentalitet ljudi u Dalmatinskoj zagori, volim biti ovdje i nikad mi nije vruće – kazao je Škoro. Bit će nezavisni kandidat do kraja, a svatko tko mu bude htio dati podršku kao kandidatu za predsjednika države dobrodošao je, ako im se programi podudaraju.

- Ja sam čovjek koji dolazi s posla i nemam namjeru na Pantovčaku biti netko tko će glumiti fotomodel ili fikus. Ovakav model kakav je danas, ne valja. Zamislite da imate 20 godina vinograd, stalno radite na isti način, a on ne daje grožđe. Mislim da bi svatko nakon 20 godina rekao pa dobro, moramo nešto promijeniti. Mi nemamo sustav parlamentarne demokracije u pravom smislu, sve se svodi na situacije u kojima šef pobjedničke stranke u koalicijskim sporazumima sve rješava iza četiri zida, od sudaca Ustavnog suda do radnika na naplatnim kućicama u Zagvozdu. To se treba promijeniti. Narod koji bira predsjednika države mora imati pravo da bude korektiv, a predsjednik mora davati inicijative a ne samo glumiti gljivu – pojasnio je Miroslav Škoro zašto želi veće predsjedničke ovlasti. Ako se sretne s predsjedničkim kandidatom Zoranom Milanovićem, porazgovarat će, zašto ne, odgovorio je na pitanje novinara. Nema namjeru polemizirati, kaže. Treba više razgovora i dogovora.

Dok je Škoro davao izjavu, članovi KUD-a Gornja Rama čekali su u blizini i onda zapjevali:

- Naš je Škoro predsjednik skoro, mi to znamo pa ga pozdravljamo.

A dok završavamo ovaj tekst, ispred Alkarskih dvora sve je življe, sve više uzvanika pristiže, od premijera Andreja Plenkovića, Milijana Brkića i drugih. Prolazi alkarska povorka, vrijeme je za Vojvodin prijem. U Sinju je vruće, kako je tek alkarima, a i političarima. Tko će pogoditi u sridu?